AC 米蘭採用 Pure Storage 帶來創新與成就

Pure Storage宣布具歷史意義的足球俱樂部AC米蘭（AC Milan）正在將其IT基礎架構現代化。

AC米蘭是足球界的巨頭，在全球各地都擁有大量球迷。他們瞭解到科技可以協助俱樂部實現兩項策略性目標：透過線上內容提供絕佳的球迷體驗，並為團隊提供資料和AI，以提高俱樂部的表現。

AC米蘭的Media House是球迷體驗中心，負責提供並製作各種影音及社群媒體內容，也負責為俱樂部的訓練中心提供關鍵資料。Media House的員工人數與產量近三年來不斷成長，因此其非結構化資料的數量也大幅攀升。由於團隊各自為政，再加上老舊的資料儲存系統無法有效率運作，嚴重阻礙基礎架構的進步。

採用Pure Storage平台後，AC米蘭獲得強大、高效率又安全的儲存基礎架構，成為技術轉型計畫的強力支柱，更獲得許多效益：

：使用Pure Storage平台，AC米蘭能以極低延遲來同時管理多重據點的大量非結構化資料，大幅改善生產力。Media House團隊的內容製作與供應速度也因而提升10倍以上，這讓AC米蘭能透過更棒的數位體驗，觸及全球超過5億的球迷。

：認知到資料韌性的重要性，AC米蘭部署Pure Storage ActiveDRTM來實現趨近於零的復原時間目標（RTO）與復原點目標（RPO）。此外，更利用Pure Storage SafeModeTM Snapshots來擷取資料的複本，這些複本就算遇到網路攻擊也無法被刪除、修改或加密，降低勒索病毒攻擊的衝擊。

：儲存在Pure Storage平台上的球員訓練影片可利用AI來分析，再配合感測器所擷取到的球員資料，能提高球員的表現。此外，AC米蘭也正在發展一套由球員的醫療與表現資料所構成的資料湖泊，以達成相同的目的。

AC米蘭資訊科技總監Maurizio Bonomi表示，團隊的任務就是要支援俱樂部以及所有部門的業務，讓AC米蘭不論在球場上或球場外都能擁有優異的表現。Pure協助AC米蘭將Media House現代化，使內容能在原本十分之一的時間內供應到多個平台。這項專案非常成功，象徵我們朝轉型成媒體公司的目標，邁出新的一步。

Pure Storage歐洲，中東及非洲（EMEA）與拉丁美洲副總裁Joao Silva表示，很高興能支援AC米蘭在球迷交流上的轉型，以高度創新並結合AI的方式，從所有面向改善球員的表現。該俱樂部原有的老舊儲存已經無法跟上現代創新的資料需求，AC米蘭部署的Pure Storage平台則能滿足複雜的需求。這些頂尖計畫展示了即時內容的供應，以及AI如何促進足球俱樂部的效益以及球員的福祉。