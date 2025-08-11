逸盈科技引進全方位 SSE 與 SASE　助攻關鍵產業資安升級

Netskope於2025年再度入列Gartner《Magic Quadrant for Security Service Edge（SSE）》領導象限，並連續第二年在《Magic Quadrant for Secure Access Service Edge（SASE）》報告中獲評為領導者，展現其整合安全與網路的技術實力與策略視野。Netskope台灣代理逸盈科技已全面導入Netskope One平台，攜手台灣企業落實零信任架構，因應雲端轉型與日益複雜的資安挑戰。

在SSE評比中，Netskope在「願景完整性」方面名列前茅，並於「執行能力」方面展現優異表現，突顯其在產品創新與市場實踐上的實力。同時，在2025年SASE魔力象限中，Netskope也再次被評選為領導象限，象徵其整合安全與網路的策略受到市場持續肯定。

根據Gartner即將發布的《Critical Capabilities for SSE》報告，Netskope在所有六大應用情境（Use Cases）中皆名列前二，展現解決方案的完整性與實用性。

Netskope One平台整合CASB、SWG、ZTNA、RBI、DSPM、FWaaS、DEM等關鍵能力，透過全球私有網路NewEdge，提供快速、安全、低延遲的雲端存取體驗。此平台亦涵蓋SD-WAN與統一管理功能，是Netskope拓展SASE市場的核心技術。

逸盈科技將聚焦於台灣金融、政府、製造與高科技產業，結合Netskope在AI威脅偵測、資料外洩防護、雲端安全姿態管理（CSPM/DSPM）等技術優勢，協助企業強化對混合雲環境、第三方SaaS應用與遠端工作的資安防護能力。逸盈科技提供顧問服務、導入規劃與在地支援，協助企業快速落實零信任架構與資安治理。

逸盈科技總經理林正吉表示，看見Netskope在SSE與SASE領域的技術深度與整合能力，正是台灣企業逸盈推動資安現代化的關鍵工具。透過逸盈專業團隊與Netskope的平台技術，將協助企業面對快速變化的數位環境與資安挑戰。