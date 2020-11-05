創新容器儲存　實現零損失災備

隨著容器技術逐漸被應用到生產環境，容器的資料管理與保護也就成為關鍵課題，雖然企業內部環境中或多或少都有儲存設備、備份軟體或是相關的資料保護方案，但很難因應微服務應用程式的彈性與擴展性，安全性也有一定的疑慮。

面對日益嚴峻的挑戰，數位轉型已成企業必要的策略與手段。愈來愈多的企業開始擁抱雲原生，藉助容器、Kubernetes技術以及微服務架構，提升敏捷性與競爭力。根據調研機構Gartner預估，到了2023年，全球有超過70%的企業將在生產環境中運行兩個以上的容器化應用程式。而Cloud Native Computing Foundation（CNCF）也在去年發布的調查中指出，已有84%的受訪者在生產環境中運行容器。

Portworx台灣總代理商奇唯科技產品經理錢思齊指出，隨著容器技術逐漸被應用到生產環境，容器的資料管理與保護也就成為關鍵課題，雖然企業內部環境中或多或少都有儲存設備、備份軟體或是相關的資料保護方案，但很難因應微服務應用程式的彈性與擴展性，安全性也有一定的疑慮，「傳統以本地或雲端為基礎的儲存模式多半都是專為VM使用情境或是實體環境打造，再加上備份軟體大多透過連結器（Connector）來介接儲存設備，因此，除非儲存系統本身具有應用程式的感知能力，否則很難因應應用程式所需快速增刪遷移的高動態性。再加上容器本身就是一個輕量化的虛擬技術，應用程式的密度至少是過往的10倍，快照技術能否支援也是一大考量。」

他提到，Portworx是一家提供企業級雲原生儲存解決方案公司，主要針對容器與Kubernetes提供端到端儲存與資料管理解決方案，包含持久性儲存、備份、災難復原、資料安全以及容量管理。而且不只在本地端，也支援混合雲與跨多雲的應用場景，目前除了AWS、GCP以及Azure等三大公有雲之外，也支援阿里雲與IBM Cloud。

Portworx Enterprise是Kubernetes儲存平台，除了提供資料中心內及跨可用性區域的高可用性之外，還可在同一可用區內實現「零RPO」的災難復原，或是異地備份到任何公有雲或資料中心。另外，只需要一個指令便能將Kubernetes應用程式備份到任何與S3相容的物件儲存之中，而且還能透過自帶密鑰（BYOK）加密功能，以加密狀態備份所有資料。還原時，不只限於單個容器，藉由Portworx Enterprise Group Snapshots功能還能還原由多個容器組成的複雜應用程式。

Portworx Enterprise提供同步複製功能，可在同一可用區內實現零RPO災難復原。

值得一提的是，加值選項PX-Autopilot可協助企業做好容量管理。一般來說，在Kubernetes自動化應用程式部署的同時，企業為確保基礎架構有足夠的運算以及儲存空間來擴展應用程式，往往須超額部署儲存容量，換言之，即使企業未使用這些空間，也必須為此付費。這項套件能透過自動檢測何時存儲容量不足並僅在需要時配置更多資源，以協助企業減少儲存費用。

目前Portworx Enterprise計費方式是採行訂閱制，以Worker Node來計價，依VM節點與裸機節點不同，費用也會有所差異，但基本訂閱數是三個節點以上。根據第三方評測，Portworx具有不錯的IOPS表現，特別適合對RTO、RPO非常要求的企業。他強調，容器運用日益吃重，企業需要一個創新的儲存技術來確保容器的資料保護與管理，這點從日前Pure Storage購併Portworx的動作中便可見端倪，「被併購之後Portworx的通路行銷策略仍然不變，而奇唯科技也會持續與熟悉容器並具備深度規劃能力的合作夥伴攜手推展銷售。」