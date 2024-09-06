安心Java授權救天價帳單

如果去年沒有注意到Oracle Java訂閱授權的警報，今年收到新的訂閱授權費用時，可能會大吃一驚。大部分向我們諮詢Oracle Java議題的企業都擔心置換會有問題，然而，被特定的JDK綁架這種違反Java理念的想法，竟然根深蒂固地存在於企業的意識中。

之所以會有這樣的印象得從Java的技術債說起。Java最重要的核心理念是「Write once, run anywhere」，常翻譯成「一次編寫，到處執行」。但早期JVM的實作差異造成大家普遍認為Java程式只能在特定的JRE上順利執行，無法輕易更換。這個問題隨著OpenJDK專案的推動及其作為Java規格的參考實作（JSR）後逐漸解決。自從昇陽公司在2009年開放原始碼至今已經過了15年，Oracle收購昇陽後，繼承了OpenJDK專案，並將其編譯釋出為現行的Oracle Java SE，因此Oracle Java SE可視為是Oracle OpenJDK的商業授權版，而不應該存在OpenJDK是Oracle Java「副廠」的這種想法。

目前Oracle以GPLv2+CPE 授權釋出OpenJDK，並且僅提供最新版的OpenJDK下載。舊版的LTS更新由參與OpenJDK專案的社群與公司負責（包括Oracle自身），例如現行的Oracle Java 8 update，但編譯品質良莠不齊，導致企業通常選擇「本家的」Oracle Java SE。

儘管如此，OpenJDK專案作為Java世界的基準，已經使不同的JDK之間基本上不太有相容性的問題。在Java 8之前，每個版本都有LTS，其版本號碼最後一碼是版本識別碼，例如8u341、8u342、8u345，指的都是Java 8第34次更新，結尾的數字分別代表：

1：關鍵安全更新（CPU），經過完整測試的安全更新，提供給訂閱客戶，全世界僅Oracle與Azul兩間公司提供此更新。

2：修正包更新（PSU），包含新功能或調整的更新，OpenJDK以此版號釋出。

5：緊急更新，目前都是尾數為2的版本出問題的緊急釋出。

Java 9之後，LTS改為特定版號，使用者可從下載來源分辨CPU版或PSU版。

如果只是想順利使用Java，又不想被狠狠地敲一筆，該怎麼做才好呢？Oracle稱新推出的計價方式為「簡化計費模型」，是根據公司員工人數來計算費用，不論是正職、兼職還是外包駐點，簡單而且暴力。

商用付費授權始於2019年4月，對應的版本是Java 8u211。企業可以盤點目前有多少設備及裝置使用Java 8u211及以上版本的Oracle Java，正確且完整的盤點將會是置換Oracle Java中最重要的作業。確認後安裝對應版本的OpenJDK，測試是否能正常啟動即完成置換。根據發佈紀錄，社群版有約三成的機率會出現問題，因此選擇有提供CPU版本的公司是避免踩雷的關鍵。 最後，再次盤點有沒有遺漏，確認清零。恭喜您，成功脫離困境。

＜本文作者：李佳凌現為叡揚資訊資安直屬事業處副處長＞