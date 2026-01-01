雙軌模式解生成式AI困局

生成式AI浪潮席捲全球，已從早期的「驚艷」走向「落地」階段。然而，企業決策者擁抱這股力量時普遍面臨兩難：一方面渴望擁抱AI帶來的效率革命；另一方面，卻對隨之而來的成本失控、資料外洩以及管理混亂感到焦慮。

這正是軟體工程在AI時代面臨的最大挑戰：光是導入AI工具並不足夠，還須將AI安全地與企業知識與系統整合，並能快速開發出隨需應變的團隊專屬AI助理。許多企業在初期嘗試直接使用公開的AI服務，很快就發現「水土不服」，通用模型不僅不懂企業內部的獨特規章，且存在資料外洩隱憂。我認為，要破解此困局，企業必須將思維從尋求零散的「AI個人助手」，升級為打造懂業務、可治理的「企業大腦」。要實現此願景，關鍵在於所建立的AI應用服務平台，具備一套「治理」與「創新」並行的雙軌模式。

第一軌是「Top-Down治理」，這是企業AI的基礎設施與護欄。在傳統軟體開發中，IT部門常被視為需求的「阻擋者」；但在AI時代，IT的角色應轉型為「賦能架構師」。IT不需親自開發每一個應用，而是搭建安全平台，確保企業最寶貴的資產，包含知識庫、ERP、CRM等數據與系統，能安全地與AI模型結合。IT的職責在於設定「安全邊界」：統一身分認證、服務權限控管。就像鋪設有護欄的高速公路，確保所有AI應用都在合規的框架內運行，解決了管理者最擔心的資安與治理難題。

搭建好安全舞台後，就能啟動第二軌「Bottom-Up創新」，這是AI價值的真正來源。透過平台提供的No-Code技術或開箱即用的服務，將開發權「還」給最懂業務的第一線專家。無論是人資部門想要一個「規章諮詢助理」，或是業務部門需要「標案分析師」，各部門都能在授權範圍內，自主上傳文件、制定AI功能。這種「IT搭舞台，業務展身手」的模式，解決了傳統開發量能不足的瓶頸，實現了「最大程度創新，最小程度混亂」。

華電聯網自身也正在經歷這場變革，我們內部推動的「華電通」，正是基於此雙軌架構運行的實證。展望未來，軟體將成為企業的數位神經系統。在AI時代，唯有兼顧「穩健治理」與「靈活創新」，才能將AI的潛能轉化為真實的競爭力，自信地駕馭它，駛向數位轉型的新藍海。

＜本文作者：陳國章現為華電聯網集團董事長＞