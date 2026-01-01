ASRC 2025年郵件安全回顧與預測

回顧2025年，電子郵件資安攻防戰大規模利用「合法服務」與「心理操弄」。傳統的資安邊界，以區分黑名單與白名單的機制，正面臨失效。本報告將剖析本年度兩大核心威脅，並提出對2026年的趨勢預測。

在ASRC 2025年全年度監測約40億封郵件流中，以偽造攻擊（Forgery）為主流，超過六成的攻擊透過偽冒身分（Spoofing）、變臉詐騙（BEC）來欺騙收件人，其中有不少透過註冊與知名公司相似的網域來發送釣魚信。而在郵件中，試圖以文件夾帶的方式進行宣傳或規避偵測的部分，以PDF格式成長最顯著；在惡意附檔攔截統計中，Office文件格式仍為最主要的利用對象。

攻擊者透過「寄生」於合法的網路基礎設施，使惡意郵件在外觀與技術指標上呈現「無害」的假象，藉此繞過資安閘道器。

1. 濫用「連結置換（URL Rewriting）」防護機制：攻擊者利用遭駭的企業帳號發信，其內含的惡意連結已被微軟或資安廠商的防護機制改寫（如safelinks）。使用者看到連結帶有資安廠商網域，誤以為經過掃描確認安全，反而降低戒心。

濫用「連結置換（URL Rewriting）」防護機制用以躲避URL檢測。)

2. 短網址與開放轉址（Open Redirect）：利用知名網站未修補的轉址漏洞（如legitimate.com/redirect?url=evil.com），讓郵件過濾器誤判為合法網站，實則將使用者導向釣魚頁面。

利用知名網站未修補的轉址漏洞，讓資安檢測誤判為合法網站連結。

3. 合法網站淪為跳板：攻擊者入侵維護不善的WordPress等合法網站植入惡意頁面。由於這些網站域名信譽（Domain Reputation）良好，極難被攔截。

攻擊劇本不再通用化，而是針對台灣使用者的生活習慣、常用軟體與法律恐懼進行高度客製化。

1.跨平台引流詐騙：攻擊者多半利用Gmail、mail.ru、AOL、Hotmail、Yahoo等免費信箱寄送郵件。郵件僅作為誘餌，郵件中不含惡意連結或附件，因此不易被資安防護設備檢出，目的是將受害者都引導至封閉的LINE群組，後續的社交工程攻擊對象皆瞄準群組內的財務人員。此類詐騙發送者經常偽裝成公開可查的企業負責人、高階主管，藉此提高信任感與威權壓力。

在封閉的LIINE群進行社交工程攻擊，難以被資安防護察覺。

2.權威機構與生活服務偽冒：

－公部門：假冒健保局、國稅局或法院傳票，利用民眾對公權力的敬畏。

－生活應用：針對PXpay等在地支付工具，發送「資料確認」通知竊取憑證。

針對PXpay等在地支付工具，發送「資料確認」通知竊取憑證。

3.高度仿真的「侵權警告」：攻擊者寄送內容詳盡的版權侵害通知，雖舉證歷歷但發信源多為Gmail等免費信箱。此手法利用受害者害怕法律糾紛的心理，誘騙點擊連結。

4.ClickFix手法的技術演變：2025年年初，透過郵件的Clickfix主要於郵件內容中誘導使用者手動「複製貼上」PowerShell指令。

以社交工程的手段讓受害者自行瓦解作業系統的安全防護措施。

2025年年末，我們發現另一種特殊的ClickFix攻擊。ClickFix整體改用HTML附件的方式寄送ClickFix攻擊。

ClickFix整體改用HTML附件的方式寄送ClickFix攻擊。

特殊之處在於受害者打開HTML檔時，瀏覽器會先出現一個Google reCAPTCHA的假驗證畫面，實際上並沒有任何驗證功能。

以「視覺」化偽造的Google reCAPTCHA讓受害者放下戒心。

事實上，受害者打開這個惡意的HTML檔時，就已經被寫在其中的document.execCommand('copy');強制將惡意代碼寫入受害者電腦的剪貼簿中；接下來會要求受害者以Win+R呼叫出Windows的「執行」功能，再令其以Ctrl+V貼上剪貼簿中的惡意程式碼並按下Enter執行。主要的惡意程式碼及惡意程式的下載連結，皆以Base64編碼增加偵測的難度。

附件型的Clickfix攻擊。

將該base64解碼後，可以看見真正的惡意連結與俄文的程式碼註解，推測這種ClickFix設計者很可能使用俄文語系。

base64解碼後，可見惡意連結與俄文的程式碼註解。

防禦的核心困境

「人」是最後，也是最脆弱的防線儘管SPF、DKIM、DMARC等技術層面的郵件驗證機制已相當普及，有效地墊高攻擊門檻，卻也迫使攻擊者將目標轉向「人的認知」。未來的防禦重點已無法單純依賴攔截技術，而必須著重於提升使用者的識別能力。然而，我們正面臨一個嚴峻的「教育困境」：過去我們教導使用者識別安全的特徵，如「檢查網址」、「確認HTTPS鎖頭圖示」或「依賴防毒掃描結果」，如今卻反被攻擊者利用。攻擊者透過合法服務與加密憑證，讓惡意郵件具備了所有「被教導過」的安全特徵。因此，使用者必須重建思維，從「信任合法特徵」轉向建立「零信任（Zero Trust）」的數位習慣。

2026年技術趨勢預測

隨著生成式AI技術的成熟，在2026年釣魚郵件將徹底擺脫「語意不通」、「簡體字混雜」的刻板印象。攻擊者將利用AI生成語氣完美、且完全符合在地文化用語的信件。更甚者，攻擊將升級為「多模態（Multimodal）」形式，結合AI生成的深偽（Deepfake）語音（如假冒老闆的語音指令）、視訊、圖片與高度逼真的商業文件，讓詐騙場景無懈可擊。

QR Code將成為攻擊者規避偵測的利器。加上行動裝置掃描後往往缺乏完整的網址檢視介面，這形成了完美的防禦破口。預期攻擊者將更頻繁地將惡意連結轉為QR Code，夾帶於PDF附件或文件中，迫使使用者改用防護較弱的手機進行存取。

供應鏈攻擊深化(Supply Chain & VEC)

在直接入侵目標企業日益困難的情況下，攻擊者轉而鎖定其供應商。透過潛伏於供應商的郵件系統，長期監控業務往來。一旦偵測到付款關鍵時刻，便利用真實的歷史郵件串發動「回信攻擊（Reply-chain Attack）」，插入詐騙匯款資訊。這類手法極難察覺，將是企業財務損失的最大風險源。

攻擊重心將進一步移往瀏覽器層面。包括惡意擴充套件（Extensions）的濫用，或是利用PWA（漸進式網頁應用程式）技術，將惡意程式偽裝成合法APP誘導使用者安裝，藉此繞過作業系統的安全機制。

防禦策略與建言

面對上述威脅，企業與個人應採取以下主動防禦措施：

・建立「查證斷點」機制：收到任何涉及金錢、個資或法律訴訟的緊急通知，請強制自己「暫停」。切勿直接點擊信中連結，應自行搜尋官方網站的客服電話進行查證。

・強化供應商風險管理：針對財務匯款流程建立嚴格規範。任何帳戶變更通知，絕不可僅憑電子郵件執行，必須透過「郵件以外」的第二管道（如電話）進行雙重確認。

・對「免費信箱」保持絕對懷疑：真正的律師函、法院傳票或企業官方通知，絕不會使用Gmail、Hotmail或Outlook.com等免費信箱發送。見此類來源應立即提高警覺。

・拒絕執行不明指令：瀏覽網頁時，若頁面要求您開啟「執行（Run）」視窗、終端機或PowerShell並貼上代碼，100%是惡意攻擊，請立即關閉網頁。

・演練「新型態」釣魚：企業內部的社交工程演練不應再侷限於簡單的連結點擊測試，應加入「QR Code掃描」、「假冒供應商」或「ClickFix誘騙」等新型劇本，以提升員工面對真實威脅的防禦力。

2026年，資訊安全不僅是技術與技術的對抗，更是對人性的考驗。在信任崩解的網路世界中，唯有保持高度警覺與適度的懷疑，才能有效保全資產與數據安全。

＜本文作者：高銘鍾現為ASRC垃圾訊息研究中心主任＞