向大師學習數位轉型　實例/政策/學理面面俱到

大家都在談「數位轉型」，物聯網、區塊鏈、人工智慧（AI）、元宇宙…，理解數位科技新概念後，具體要如何執行？本書從企業實務典範案例、政府政策及資源、數位轉型理論心法，提供三重角度分析，看本地企業如何數位轉型，並從經濟政策執行面說明臺灣產業現狀，以及未來政策可以提供的協助，同時分享專家學者長年研究成果與數位轉型最新觀點分享。

經過新冠肺炎的衝擊，各行各業對數位轉型這個概念已不再陌生，但真正瞭解數位轉型內涵及轉型步驟，並據以實踐的中小企業仍不太多。基本上要掌握「數位轉型」的內涵並不難，可以從名詞拆解著手。

所謂「數位」意指數位科技，例如人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、區塊鏈、大數據、物聯網、5G等資通訊科技（Information and Communication Technology，ICT），企業可以用來提升營運效能及客戶體驗，甚至運用它們進行商業模式的改造。

「轉型」則指組織的創新轉型，主要是企業長期經營方向、營運模式的整體性改變，而組織架構、資源配置方式也會因應這樣的改變做出相應的調整。是企業重新塑造競爭優勢，轉變成新的企業型態的過程。

而數位轉型就是運用數位科技協助企業達成長期經營方向、營運模式的整體性改變。在轉型過程中，創新轉型是目的，數位科技是手段。

一般說來，企業運用數位科技大致分為三階段：

第一階段是「數位化」，指企業尚未採用任何資訊系統，為了提升效率，開始評估採用；第二階段稱為「數位優化」，意指在既有的數位化基礎上，提升數位化的水準，改善組織營運效能，強化顧客體驗。觀察台灣現在大部分的企業，目前都在這個階段；第三階段是「數位轉型」，亦即運用數位科技創造新的商業模式。當企業所處的市場生命週期已至成熟，或組織成長面臨停滯，這時即需思考進行數位轉型，甚至於公司成長階段就應提前規劃。

從實務上觀察，台灣大部分的企業主要還停留在第一及第二階段，亦即仍在從事數位化與數位優化的努力，只有極少數的企業在思考數位轉型。而觀察目前產業進行數位轉型的困難，在於幾個瓶頸：其一是對數位科技及轉型策略的不瞭解；其二是瞭解了，但不知如何做？想要做，卻不知如何評估ROI（Return of investment，投資報酬率）；最後的挑戰是，很想做，沒人也沒錢做。

就以上的困難與議題，筆者建議政府應可責成法人或協調相關公協會，透過生態體系平台的建立，就數位科技在各行業的應用及轉型標竿，進行虛實整合的知識擴散。首先，這個大平台可以提供目前各法人及協會相關的課程、研討會及線上課程的資訊，並提供初步的諮詢。

其二，政府可以透過「三範」的努力來讓產業有實際的學習範例。企業在進行數位轉型前，常常不知從何開始，對整體的轉型藍圖也不知如何進行規劃。政府應在各行業選出具參考價值的企業數位轉型「標竿典範」，經由這個標竿典範來為產業界進行「示範」，讓各產業有學習的對象，瞭解這些公司數位轉型旅程上可能發生的各種問題與解決之道。有了更多的標竿典範之後，可以歸納一些原則性的「規範」，透過這些規範，讓輔導單位或者受輔導單位有方向可循，避免造成雙方認知的落差。

其三，企業數位轉型不必然需要企業一手包辦，部分轉型環節可向外尋求專案服務團隊或廠商的協助，達到事半功倍、專注核心的效果。而向外尋求資源協助時，可運用技術／方案決策矩陣，對各類成熟的方案進行評選，確保效益的極大化。政府也可透過專案計畫來協助企業解決沒人、沒錢的問題。

此書的出版是希望透過一系列的個案訪談，促進讀者理解數位轉型的內涵，以及組織推動轉型過程中可能遭遇的挑戰。並透過對「三範」的理解，熟悉數位優化及數位轉型的真義，且在想要投入數位轉型時，也能瞭解政府相關部會的政策及可以申請的輔導資源，加速產業的數位轉型。

本書內容分為三大部分，第一部分是企業實務篇。與坊間書籍最大的不同之處在於，本書的受訪者都是企業決策者。透過他們實際地現身說法，協助讀者掌握個案所處產業的現況與經營挑戰，以及思考如何運用數位科技來解決組織面臨的管理與轉型議題。讀者可從中思考和學習不同產業的企業領導者如何觀察及感知環境變化，進而思考公司的應對策略與發展規劃，進一步反饋至自身組織未來的可能發展上。

第二部分是政策資源篇。透過政府相關部會首長的專訪，包括數位發展部數位產業署呂正華署長、經濟部中小及新創企業署何晉滄署長、經濟部技術司邱求慧司長、前政務委員郭耀煌政委，以及中華民國軟體協會沈柏延理事長等官員及公協會理事長，協助讀者掌握政府各部會在數位政策上的規劃，以及相關的數位轉型輔導資源，使欲為自身企業進行數位轉型的讀者，縮短申請顧問輔導資源的時程。

第三部分為理論心法篇。數位轉型並非執行一個專案，而是一個不斷追求卓越的旅程。在數位優化階段，主要在於強化組織營運效能及提升客戶體驗，企業應思考如何運用數位科技來優化價值活動（如生產、行銷、人力資源、研發及財務等功能）、價值系統（組織上游、中游及下游）及整個企業生態體系的運作效能，持續地促使組織營運能夠卓越超群；另一方面，在客戶體驗上，也應該思考如何運用數位科技來獲取顧客（顧客樣貌的理解、顧客需求的擷取以及對於顧客訊息情報的掌握）、進行業務拓展（傳遞產品／服務資訊、販售、提供服務管道），以及關係維繫（顧客服務及售後支援）。

也由於數位優化涵蓋組織上上下下各個層面，公司每一位員工都有責任，而不僅僅是老闆或者資訊長才需要關心，每位同仁都應該在自己的崗位上思考如何透過數位科技來強化組織營運效能與提升客戶體驗，以鞏固公司在原有第一事業曲線的市場競爭力，並更進一步配合公司轉型推進第二事業曲線，因此每個員工都應該對數位轉型的相關理論有所掌握。理論心法篇將透過幾位創新、管理及資管大師的專訪，提供讀者相關的理論與心法，協助讀者進一步掌握組織創新轉型的精髓。

此外，除了透過閱讀本書以掌握數位轉型的內涵與企業推動數位轉型的實務外，為了方便讀者進一步學習，讀者也可透過數位轉型學院的「大師543」的影音專訪（https://www.youtube.com/@DigitalTransformationInstitute），或者podcast（https://podcasts.apple.com/tw/podcast/%E5%A4%A7%E5%B8%AB543/id1646172220）收看或收聽。

期許本書的出版可以加速臺灣產業，尤其是中小企業數位轉型的進程，更期待透過此書中企業數位轉型個案的推動經驗、創新的轉型知識策略，以及政策資源的介紹，可以讓數位轉型不再是口號，而是能夠真正地落地實踐！

（未完，精采完整內容請見『向大師學習數位轉型：臺灣企業案例分析與產業趨勢觀點』全書）