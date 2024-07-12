人工智慧策略成功要素

近來隨著AI應用迅速發展，IDC預測亞太區到2027年在AI相關支出將高達907億美元，顯示出AI熱潮持續在包含台灣在內的亞太區中發酵。

然而，IDC調查也指出，在台灣除了製造業與金融業以外的其他產業以及部分小規模公司，在採用與整合AI上猶豫不決且面臨諸多挑戰。因此，即使在AI蔚為流行的情況下，卻仍有企業面臨如巨量資料管理困難、基礎架構的不夠可靠、AI投資的高風險等層層阻礙，讓企業難以跨出第一步。因此，為讓企業能順利運行AI計畫，Pure Storage提供AI發展指南，重點探討三大方向，助力企業從中強化自身優勢、釋放潛力。

一、採用彈性化設計以及靈活的消費模式

AI已成為當今技術發展最快速的領域之一，企業除了需要採用彈性的基礎架構，以應對多元工作負載外，在消費模式上也需要下足功夫。現今市場變化的速度遠超過企業傳統採購程序，使得AI或其他領域的大規模投資與規劃蘊含相當高的風險。為解決此困境，企業可選擇按用量付費的靈活消費模式，才能將資本支出（CapEx）轉換成營業費用（OpEx），並隨專案的演變而調整需求。

二、將永續性也納入準備

AI專案對電力與冷卻的需求異常驚人，企業為此必須尋找市面上能源效率最好的技術，為發展AI做好萬全準備。過去經濟部資訊中心面對資料快速增長導致效率降低的狀況，期望能提高營運效率，同時滿足資料保護與永續發展需求，選擇與可靠的儲存供應商合作，讓資料可大規模整合至更小的空間中，還擁有資料儲存設備減少99%以上機櫃空間、84%電力需求的成果，企業也能依此案例作為挑選儲存供應商的標準。

三、運用適當的工具和平台

AI訓練除了需要將GPU的資源利用率最大化外，也同樣需要最佳化資料科學家的時間。比起訓練及評估AI模型，他們花費更多的時間來載入、清理資料以及拿資料做實驗。為優化資料的準備流程，使資料科學家能將精力放在有價值的工作中，企業若能採用AI「即服務」（as-a-Service）平台，就能從統一平台上管理和監控資源，並將整合性的設計結合自助式服務功能，提升便利性與管理效率，以快速且高效地完成工作。

技術的變化與產業情勢的複雜化意味著今日的規則不一定適用於未來。儘管如此，在發展AI應用時，若能採用彈性的架構與消費模式、兼顧永續性發展並建立工具優化AI運行的流程，就能應對種種的風險與不確定性，讓企業在日漸嚴苛的環保法規中站穩腳步。即便未來AI技術會如何發展難以預測，但企業都能依此做好準備，在AI發展的道路上佔有一席之地。

＜本文作者：何與暉現為Pure Storage大中華區技術總監＞