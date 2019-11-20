靈活IT資源應對經濟挑戰

企業始終試圖在資本支出和營運支出之間取得適當的平衡，同時最大限度提高投資報酬率。隨著全球經濟增速持續放緩，擁有混合、匹配以及按照需求量身打造理想框架的自由和靈活性，將有助於增強企業信心和安全，從容應對即將到來的挑戰。

如今雲端運算已經成為台灣的重要話題，在共享經濟中，租用IT基礎架構的概念仍然相對較新，但IT基礎架構對企業各項基本業務的運作極為重要。應用模式非常簡單，公有雲提供企業將IT系統「外包」到龐大雲端網路的服務。這種模式讓企業不必一次性地在搭建IT基礎架構和人員培訓上投入大筆費用，而是將這部分成本分攤到更長的時間內。

但是，隨著經濟衰退的風險日漸顯現，企業紛紛開始擔憂，因為他們在雲端服務上投入的大量資金，並不會留下任何可以自行使用的資產。

在經濟不景氣的時期，延長對必需品的使用時間更司空見慣，例如過去每隔二至三年就替換的汽車，在這種時候往往會堅持用上五年甚至更久。之所以能夠這麼做是因為我們已經買下了這些東西，因此擁有更換、更新或繼續持有它們的權力。正因如此，即使現在人們可以透過短期或長期租借任何物品，仍舊還是擁有對於所有權的渴求。

當企業一旦意識到無法按需求取消公有雲供應商的每月訂閱服務時，那些在短期看來划算的交易，就可能迅速變成一種財務負擔，而且儲存在雲端上的資料越多，就越難退出，企業不可能輕易地完全割斷與這些資料的聯繫，因為企業需要依賴這些資料處理電子郵件以及使用銷售和財務等軟體。

對雲端服務永無止境的需求，部分是由於企業和技術專業人員無法負荷管理日趨複雜的IT基礎架構。多年來，成本昂貴、僵化、笨重的設備、五花八門的供應商和解決方案，以及對基礎架構的管理已消耗了大量重要資源和精力。傳統硬體每隔三至五年左右就需要更新或更換一次，成為典型的資金被套牢和硬體無法靈活運用的例子。而雲端服務可以為企業提供最新的版本和高效率，企業不必再為上述問題而煩惱。

但所有問題並沒有因此而解決。創建公有雲的一些有識之士意識到，企業也可以使用同樣的技術，解決與傳統基礎架構相關的問題和煩惱，因此超融合基礎架構（HCI）和私有雲因應而生。

憑藉超融合基礎架構，企業對硬體的依賴將降到最低，因為軟體和應用能夠透過按需求付費（或按增量付費）的模式進行添加或升級，這意味著企業將不再受制於過時的硬體。所以，哪怕經濟不景氣，企業也有了可以充分利用以渡過難關的資產。幾家大型主要的公有雲供應商近期都接連與其他廠商展開合作，開始投資和提供混合雲技術，而不再只是提供公有雲服務。

企業始終試圖在資本支出和營運支出之間取得適當的平衡，同時最大限度提高投資報酬率。隨著全球經濟增速持續放緩，擁有混合、匹配以及按照需求量身打造理想框架的自由和靈活性，將有助於企業從容應對即將到來的挑戰。

＜本文作者：黃承彬現為Nutanix台灣區總經理。＞