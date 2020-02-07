面對產業持續數位化與5G應用商機崛起，企業的用電需求量持續攀升，特別是台灣先進的半導體生產製程，為了不斷升級生產技術與設備，且仍維持產線24小時不間斷運作特性，半導體產業的用電量更是以驚人的速度成長，而穩定且高品質的電力系統，正是這些產業在發展中所需的必要基礎。

因此，不論是在電力供給系統、硬體設施的運用，抑或是電源管理能效、用電效率的提升上，都需要多面向共同推動、精進，才可以讓產業持續穩健成長。

然而，在此同時，全球暖化氣候異常的影響日益漸增，各地環保意識崛起，各國紛紛投入再生能源的發展研究，台灣政府也有設立再生能源條例，其中就特別針對用電大戶設有綠電使用的義務與規範，例如必須使用一定比例的綠電，作為再生能源設備，或是建置儲能設備、購買綠電憑證、繳納代金等四項方案擇一執行，這也使得產業界對於儲能設備、智慧微電網等電力基礎設施的投資，有了更高的關注。

為了因應政府政策、能源結構改變以及在數位化、工業4.0、5G等產業轉型趨勢下所帶來電力需求攀升趨勢，企業除了力求提高能源效率、替換老舊設備之虞，建立儲能的思維也是一大關鍵。舉例來說，若是能將不斷電系統延伸至儲能，將既有產品的軟體升級或是內部小幅更動設計調整，讓原先為備援、電源保護的不斷電系統與儲能設備功能整合，發展出新型的不斷電儲能雙功系統，如此一來，不僅能夠解決電力的不可逆性，同時更可以落實削峰填谷電力調節，以避免暴起暴落的用電與發電情況。

透過這類型的儲能裝置，不僅在電力意外發生時可以保護設備緊急救援，平時也能調整尖離峰用電差，譬如在產線對電力需求較低的時刻，可優先使用不斷電系統中儲備的電力，降低對外在電力的購買需求，更有效地利用儲備電力，並落實分散式電網的布局；抑或是在有時間電價的地區，當電價低的時段進行充電，然後在電價高的時段釋出，優化用電效率進而降低用電成本，不僅找到用電最佳化的經濟平衡點，同時也強化企業電力基礎設施之韌性。

面對新型態能源大環境中的結構變化與供給挑戰，每個產業在發展上都伴隨著對電力需求的問題，除了政府的政策之外，企業也要有相對應的應變措施。其中，企業優先要做的，就是從思維上先進行轉變，才可以因應多變、嚴峻的能源環境，找出可提升用電效率、降低用電成本並節省耗能的新能源解決之道。