今年資料風險　勒索只排名第三

隨著生成式人工智慧（GenAI）應用興起與合規要求同步推升資料留存年限，企業資料量正以超乎預期的速度成長。Synology（群暉科技）日前針對超過600家中大型企業所進行的《台灣企業資料保護大調查》顯示，整體備份資料量預估將有10%至30%的年成長，更有部分企業突破100TB規模，資料已成為企業營運的核心資產，也使得IT必須重新檢視資料保護架構。

Synology台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬指出，資料規模擴大的背後，一方面來自AI導入所帶動的日誌、影像與模型相關資料累積，另一方面則是供應鏈稽核與產業法規對資料可追溯性的要求持續提高，使企業必須長期保存大量非結構化資料。這樣的轉變，也直接反映在風險認知結構的重組上。調查顯示，過去長年居首的勒索軟體威脅，今年已退居第三，硬體故障與人為疏失反而成為企業最主要的資料中斷來源，顯示多數組織更關心的是系統異常後「多久能恢復服務」，而非單一攻擊事件本身。

然而，即便企業已意識到風險輪廓正在改變，實際防護措施仍存在明顯落差。高志鵬指出，備份3-2-1原則雖已成為基本共識，但面對進階攻擊與內部操作風險，目前僅約24%的企業導入不可竄改備份，真正落實嚴格離線備份的比例更僅有3.8%。背後關鍵瓶頸在於IT人力不足與維運複雜度過高。

針對這類痛點，高志鵬說明，Synology推出ActiveProtect企業級備份一體機，透過集中化管理介面簡化跨節點、跨平台的備份與還原作業，同時支援多種虛擬化平台（Hypervisor），協助企業在授權費用上升與資源受限的情況下，仍能維持既有備援策略與合規節奏。

Synology台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬指出，企業資料風險結構正快速轉變，硬體故障與人為疏失成為主要威脅，IT必須同步強化備份效率與資料治理能力。

在儲存基礎架構層面，隨著AI模型訓練與半導體製程對高效能讀寫（IOPS）與低延遲存取的需求升高，Synology也加速布局全快閃市場。高志鵬透露，預計2026年推出採用雙主動控制器（Dual-Active）架構的NVMe伺服器PAS系列，目前已在台灣多家指標性企業進行概念驗證，鎖定需長期保存產線與設備日誌等大量非結構化資料的AI供應鏈業者。

在AI轉型實務上，高志鵬指出，Synology已將GenAI導入超過半數內部流程，其中物流部門完成95%進出口報單自動化，使8人團隊即可支撐全球百萬級出貨規模。基於這些經驗，Synology將AI Agent部署於企業自有NAS構成的地端私有雲環境，結合內部資料進行檢索增強生成（RAG），讓企業在導入語意搜尋與智慧助理時，無須將敏感資料外送第三方公有雲，兼顧AI效益與資料主權，也為後續企業級AI資料治理建立可控基礎。