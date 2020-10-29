實現5G智慧城市願景

自2020年以來，5G技術及其廣泛應用一直蓬勃發展。憑藉5G多項強大優勢，包括高速度、低延遲性以及強大連結，網路效能有望進一步完善，並透過數據及內容加強互動，重新定義用戶體驗。

4G帶來了智慧型手機革命，徹底改變了行動體驗；5G的誕生，更是顛覆人們對網路的想像，為科技應用帶來更多前所未有的可能性。根據最新發布的思科年度網際網路報告，到2023年前，網際網路用戶將佔全球人口的66%，建立起53億人口的全球網際網路社群。屆時，預估將有接近300億個裝置／連接，其中45%將會是行動裝置／連接。行動裝置數量的激增，亦代表對行動網路的需求持續上升。5G正是行動網路的其中一種核心技術。該思科報告預估5G將於2023年前支援逾10%的全球行動網路連接，而平均5G速度將達到每秒575MB（Megabits），比平均行動網路連接快13倍。

更強大的5G網路連結，意味智慧生活將出現於城市的每一個角落。根據聯合國預估，到了2050年，全球68%的人口將生活在城市區域內。為確保政府和企業提供及發起的服務及經濟活動能夠配合人口增長，城市必須充份了解在何地及如何處理數據工作負載。而這將帶動智慧城市的發展，包含智慧公用事業及服務、智慧人群管理系統以及能支援自動駕駛汽車的智慧道路等領域，都值得關注。

一個世界級的智慧城市應具備先進科技及強大連接性，而5G網路能把人工智慧（Artificial Intelligence）技術帶到家中每個角落，幫助即時監控和管理煤氣、水資源、垃圾等，以減少食物浪費以及天然資源與能源消耗；同時，5G也能使虛擬實境（Virtual Reality）技術更為普及，人們觀賞國際賽事的體驗會更為流暢；而低延遲的特性也能連結工廠的機械手臂、交通狀況監測器、自動駕駛汽車等終端裝置至物聯網。一旦發現異常情況，能即時糾正，減低生產和道路的風險。對於安全性要求極高的生活情境而言，5G將發揮重大作用。

思科正努力將以上智慧城市的願景一一實現，例如透過具備雲端原生核心網路功能的端對端產品組合，連同涵蓋工業網路、網路保安、管理、數據及邊緣運算的物聯網產品組合，務求為服務供應商帶來更全面的解決方案，進一步應用並整合其他無線及蜂窩連接技術，應付當前及未來的業務需要。

5G技術將持續為企業創造無可限量的業務潛力及收入增長機會。思科致力為各行各業不同規模大小的服務供應商及客戶，提供量身打造的解決方案，並且進一步利用5G技術，創建更具智慧的城市，並進一步以嶄新的方式豐富日常生活。

＜本文作者：陳志惟現為思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理＞