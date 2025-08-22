雙主動全NVMe　關鍵資料安啦

著眼於企業數位轉型與高效能運算需求日益提升，群暉科技（Synology）正式發表全新雙主動式NVMe儲存伺服器PAS7700，進一步拓展其企業級儲存解決方案的版圖。

PAS7700專為關鍵任務應用場景而生，不僅展現Synology在資料安全與可用性方面的深耕投入，更彰顯其協助企業核心業務不中斷營運的承諾。

Synology系統事業群總監許智程指出，PAS7700結合高可用性、高效能、高安全性與高成本效益等多項優勢，協助企業實現關鍵營運不中斷的目標。該機種採用AMD EPYC處理器架構設計雙主動式控制器，兩顆控制核心能互相接手對方的工作負載，確保真正的高可用性。

在儲存效能與擴充彈性方面，PAS7700配備可支援多達48顆NVMe SSD的4U機箱設計，並可透過七台擴充櫃，將總儲存空間擴充至216顆硬碟、達到1.65PB的原始容量，為現代資料密集型工作負載提供強力後盾。網路傳輸方面，PAS7700支援高速100GbE網路，並全面支援檔案與區塊儲存協定，包括NVMe-oF、NVMe TCP、NVMe FC與NVMe RDMA，充分發揮端對端NVMe架構潛力，實現低於毫秒等級的延遲與極高的IOPS表現。

Synology PAS7700可支援多達48顆NVMe SSD的4U機箱設計，並可透過擴充櫃，將總儲存空間擴充至1.65PB，為現代資料密集型工作負載提供強力後盾。

在資料安全層面，PAS7700透過AMD Infinity Guard提供安全開機與CPU記憶體加密，並結合磁碟加密、存取控制、雙重驗證（MFA）、資料不可變與多層級加密技術，全面防護機敏資料安全。

不僅硬體架構顯著升級，PAS7700亦搭載Synology專為該系列所打造的全新作業系統——PAM（Parallel Active Manager）。不同於傳統DSM系統內建多元應用模組，PAM以精簡純粹為設計核心，聚焦於資料傳輸效能、安全性與資料保護，完全滿足企業對穩定性與安全性的高標準需求。PAM延續Synology一貫的「簡化管理」理念，無需複雜命令列或仰賴第三方授權平台，所有日常管理功能皆已整合於直覺化的操作介面，協助IT團隊快速上手，大幅降低管理門檻。

在多層級資料保護機制方面，PAS7700內建完整支援3-2-1-1備份策略，包括不可變快照、資料複寫、異地分層與備份功能，確保資料在多層級架構下具備高度韌性與可復原性。這樣的設計不僅能滿足金融、醫療、半導體等高敏感度產業的安全需求，也為一般企業提供符合資安合規的基礎建設方案。