監控攝影AI串聯　生成足跡報告

晶睿通訊於日前宣布再添智能搜索新功能案例庫（Case Vault），將過去需要耗費大量時間精力才能調出的關鍵影像，縮短到幾分鐘內即可快速拼湊事件全貌，並匯出完整事件報告。

近幾年積極將人工智慧（AI）技術引入安防領域的晶睿通訊，不斷拓展多元應用面向，除了升級深度搜索（Deep Search）技術外，日前也宣布再添智能搜索新功能案例庫（Case Vault），讓過去需要耗費大量時間精力才能調出的關鍵影像，如今只要透過其AI智能監控系統VSS（VAST Security Station），在幾分鐘內即可串聯上萬台攝影機，依照時序與地點快速拼湊事件全貌，並匯出完整事件報告，大幅提高相關單位的搜查效率。

VSS是一款結合人工智慧及邊緣運算能力的監控站台，整合攝影機後可即時辨識人臉及車牌，最高可連線管理超過2萬台攝影機，由於支援深度搜尋（Deep Search）技術與多種智能影像分析，因而能提供精準查找及強大資安防護，可大幅提升營運管理效率。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥指出，以往遇到犯罪事件調查時，警方會調閱臨近的所有監視錄影畫面進行蒐證，由於不是每個片段都有相關，警方必須在螢幕前不斷查看、篩選畫面，往往還要手動剪接把所需要的影像進行擷取與編輯，在這過程中可能還要切換不同的編輯系統，總是得花上大量時間才能調出關鍵影像。但是現在透過深度搜索（Deep Search）技術，便能精準貼標、追蹤人、車，透過安防攝影機記錄影像，可針對人物的性別、年齡及衣著顏色，甚至車型及車體顏色進行篩選，並捕捉到出現在攝影機前的人物或車輛最清晰的畫面，甚至進一步找出犯罪的精確軌跡。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥指出，Case Vault功能可以把找到的可疑影像，拼湊成一個完整的歷史記錄，並自動整合成為一個報告，大幅簡化警務人員的工作。

活動現場也模擬竊盜案場景來展示案例庫（Case Vault）的效益。當企業辦公室遭小偷潛進，導致筆電遭竊，事件發現後，如何定位可疑的人選，並且找出可能的犯罪路徑，包含小偷是從哪個樓梯間消失、有無車手接應等情事？這時就可以善用深度搜索功能，在操作儀表板上先縮小時間範圍，搜尋在該時段內出現在辦公室的人員，如果期間內有太多人員進出，還可以在辦公室畫上虛擬線，只針對有進到該辦公室的人進行搜尋，以便更精準地查找。

一旦找到人選後，就可以進行特徵再識別，從各個攝影機的影像中找到該可疑對象，並且把它拼湊成一個完整的歷史記錄，時間軸的先後次序，搭配電子地圖，進一步勾勒出犯罪軌跡，以便後續追蹤。而這些資訊還能透過Case Vault這項功能，自動整合成為一個報告，可大幅簡化警務人員的工作。

而除了警務應用外，包含交通設施、校園安全以及智慧製造，都很適合相關運用。此外，在娛樂產業方面，晶睿通訊也與室內卡丁車賽道場Racehall攜手合作，該場域安裝了涵蓋廣闊區域的180度廣角攝影機，戶外區域則使用防爆攝影機，記錄影像同時也提供安全保障；另外，室內安裝人流計數攝影機，協助判斷人潮多寡，進而根據高峰時段和消費者輪廓，有效率配置空間使用、人力資源和行銷策略。賽道上則安裝高品質4K攝影機，賽事一結束，立刻回放紀錄影像，確保維持清晰畫面，為遊客創造永久回憶。



