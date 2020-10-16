為邊緣運算而生　VxRail D超強固

強固型VxRail D系列導入小巧耐用的機身，專為適應各種偏僻與嚴苛的環境而設計。配備第2代Intel Xeon Scalable處理器，機身深度僅50.8公分，能耐受各種極端溫度、高達40G重力的運行震動，以及高達1.5萬呎的高山環境。

根據Transforma Insights調查，去（2019）年全球使用中的物聯網裝置就有76億台，預估到了2030年，全球物聯網裝置將上看241億。隨著物聯網裝置愈來愈多，資料增長速度也隨之加速，勢必需要在邊緣先行處理，以縮短資料傳輸的距離，從而減少傳輸延遲與雲端成本，而此舉也將帶動邊緣運算（Edge Computing）需求增長。特別是隨著5G興起，有必要在最靠近大量終端裝置之處──往往就是位於荒郊野嶺、塔頂街邊的電信基地台──建立邊緣運算節點。

愈來愈多的供應商也開始研發邊緣伺服器（Edge Server）推進市場，而這其中的一個選項，便是超融合基礎架構（HCI），最近Dell也特別針對邊緣嚴苛的應用環境，發表一款強固型VxRail機種。台灣Dell EMC技術副總經理梁匯華指出，VxRail D系列同樣具有超融合基礎架構的簡單、敏捷、好管理的特性，但更能耐受惡劣環境，機構設計也特別考量到溫度、抗震性以及可攜帶性，舉例來說，一般邊緣的環境通常較為狹窄，因此VxRail D系列的機身深度僅有20吋（50.8公分），是VxRail機種中最小的一款伺服器。由於，邊緣環境時常位於高溫日曬的屋頂上，而非在有冷氣空調的資料中心，因此設備的前方備有防塵設計，對於溫度的耐受性也比較高，一般情況下可運行在5℃~45℃之間，換言之，一般的室溫環境即可持續運作。而最低可在-15℃的情況下進行冷啟動，在特殊情況下，即使高達55℃也能運行8小時。

除了在高達1.5萬呎（海拔4,572公尺）的高山環境也能運行之外，也通過40G重力的運行震動測試，若是必須放置在室外，企業還能選擇微型資料中心方案來加以搭配。他強調，雖然是為了惡劣環境所設計，但並不意謂著VxRail D系列可以任由刮風淋雨，若想要確保在邊緣環境也能順暢運行，最好還是能搭配微型資料中心或是部署在電信機房內，而這也是將機身設計到僅有20吋深度的原因之一，除了有更強的移動性外（例如在軍事應用上，只要一個手提箱的外殼就能拉著帶走），也能輕鬆地依附在電信機櫃上。

「在邊緣運算的應用場景中，企業可能用來收集資料，或是在靠近資料的來源端進行處理與推論，因此VxRail D系列目前也有混合式快閃D560與全快閃儲存D560F的選項，另外也能支援NVIDIA T4 GPU。」梁匯華指出，若要應用在人工智慧的推論上，例如視覺辨識，建議還是採用全快閃的儲存配置，在效能方面可以具有一定的保障。

強固型VxRail D系列專為各種偏僻與嚴苛環境而設計。

現階段VxRail D系列將鎖定在電信以及5G的應用市場，當然也能運行在面臨嚴苛技術挑戰且使用空間極為狹小的產業，例如製造、工業、油氣探勘等等，此外像是船舶或飛機上等環境的資料中心，也都能加以應用。「未來5G勢必會推動企業專網的應用，屆時廠區之內就能夠更快速地收集到資料，或者直接在現場進行推論，像這類的應用場景就很適合VxRail D系列。」他提到，基於風險考量，在應用超融合基礎架構時，還是建議企業至少要部署兩個節點，以確保資料的可靠性。