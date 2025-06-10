AI協作成轉型新契機　善用工具才是理想人才

轉型其實也是在挑戰員工所熟悉的流程或是慣性的思維。如果員工不想改變，難度便會大幅增加，這也是為何在數位轉型的過程中，企業往往必須由上而下（Top-down）地推動的原因。

在科技浪潮的持續驅動下，數位轉型已經成為企業未來非常重要的核心戰略，如何重塑辦公場域以及流程的全面優化將蔚為關鍵，特別是透過數位／AI工具的整合，構建企業大腦更是近一兩年來的主流發展趨勢。

緯謙科技副總經理羅傳璽觀察，在他過往的經驗中，企業在重塑辦公場域時經常會面臨流程過於繁瑣複雜以及數據分散的兩大痛點。流程複雜是因為每家公司都有獨特的流程與作業習慣，往往很難用一套標準複製在不同的企業上。企業必須知道流程為什麼如此設計，否則便難對流程進行梳理，遑論提出更好的應對方案。

而數據分散則是企業在應用大數據時經常會面臨的課題。在現今的辦公環境中，數據往往分散儲存於各個不同的系統，像是HR系統、ERP系統等等，如何將這些有對應關係的數據連結在一起，是大數據應用非常關鍵的一環。而這也突顯了「數據中台」的重要性，數據中台能夠將異質系統的數據聚合在一處，使其成為單一系統的數據來源，如此一來所有人便能在這個數據來源中進行新的應用開發與判斷。

他認為，從數據的收集到數據應用會有三個階段，盤點數據來源、對數據進行串接只是前期數據整合的階段。而數據的清洗以及數據中台的規劃與建立便是第二階段，最後才是進入到數據的應用，包含數據的洞察與探勘，或是用來建構模型以應用在輿情的分析、打造對話機器人，或用於影像辨識、背景環境偵測等等。

WiKMS保有核心選擇彈性

以Cloud、AI、Data為核心，緯謙科技提供一站式服務，包含基礎架構、專業服務與數據服務，以及與場景結合的垂直領域型的AI。羅傳璽舉例，數據治理服務就是以數據為核心的數據價值再造，在這方面就有數據中台與BI的方案提供；而在人工智慧領域，也有WiKMS企業知識管理AI助手來協助企業輕鬆、快速，找尋正確資訊。除此之外，在智慧辦公室領域也提供了多樣的解決方案，包含WiForm智慧表單、視訊會議方案、虛擬桌面以及Microsoft Teams等等。

他提到，近幾年，企業留才警訊不斷，不少企業都曾面臨到因人員離職而導致專業知識流失的問題，然而每到職一位新人，就得進行教育訓練，若是人員異動頻繁時，新人的教育訓練內容就要重複培訓很多次，如何讓在職培訓變得更簡單高效，運用AI來實現在職培訓就是一個不錯的作法，甚至未來還可以結合銷售資訊或是研發內容。

WiKMS企業知識管理AI助手就像企業大腦，主要是利用Azure OpenAI（AOAI）進行開發，這個結合大型語言模型（LLM）的知識庫，前端可以跟微軟的Teams、LINE或Web UI整合，以便讓前端與後端的對話能夠在企業內部呈現。根據緯謙實作經驗，WiKMS能夠滿足60%至70%企業的需求，剩下的三成至四成就可以依據企業的場域或是需求而進行客製化。

緯謙科技副總經理羅傳璽指出，運用AI來實現在職培訓就是一個不錯的作法，甚至未來還可以結合銷售資訊或是研發內容。

羅傳璽表示，雖然目前市場上已有不少企業大腦的AI方案，但WiKMS的特色在於其不只整合了不同的異質數據，還會避免不同的數據互相干擾而出現數據幻覺。此外，WiKMS還具有很大的擴充性，許多企業在設計初期會先從單一部門開始小型的試驗，但未來很可能擴充到人資部門、市場行銷部門或是研發部門，是否具備延展性就很重要。另一個關鍵是數據的一致性，如果每個人依據的不是相同且準確的資訊，協作就會很辛苦。「值得一提的是，大多數的解決方案都會綁定某一種大型語言模型，但WiKMS保有核心選擇的彈性，企業可以自行決定採用哪個LLM，也是與其他解決方案較為不同的地方。」

溝通讓員工願意改變

AI協作已是現在進行式，也是企業必須抓住的轉型契機，羅傳璽觀察，員工的準備度攸關企業轉型能否成功。「轉型其實也是在挑戰員工所熟悉的流程或是慣性的思維，如果員工不想改變，難度便會大幅增加，這也是為何在數位轉型的過程中，常見企業必須由上而下（Top-down）推動的原因。」他提到，其實Microsoft Teams早就提供了許多AI相關的功能，例如自動會議紀錄可以進行語音轉譯，還能對內容摘要，諸如此類的功能未來也將慢慢地深入到各式各樣的工具中，剩下來的問題就是，員工到底要不要改變個人的作業習慣。 「知道有AI功能與會不會使用Copilot進行會議紀錄是兩回事。雖然如今大家對AI的理解與想像變大，但企業內部依然需要與員工多溝通，以促進改變作業方式與習慣。」羅傳璽認為，員工擁抱AI不可能一步到位，一定會有個過程。同仁要先相信、清楚、了解，然後才能內化。每家企業都在應對AI所帶來的變革，緯謙科技本身也是如此，主管有沒有身先士卒帶頭使用，員工是不是也願意這麼做。如果主管都帶頭使用了，但是部屬不願意，原因是什麼？只能透過一次又一次的溝通讓員工了解目前的工具與技術的進展。如果員工願意改變，當然就能很快地上手，「未來企業要找尋的人才是能夠善用工具的人，而不是什麼都要會的人。」

雙軸轉型已成為現今企業用以提升競爭力的策略方法，在數位化的過程中，由於文件都已電子化，自然而然就能減少紙張使用，更有利於企業往ESG永續目標邁進。不過，他認為，電子化帶給企業的另一個優勢在於，因為已經把日常的內容變成結構化數據，所以日後在檢視時，比較容易設計出檢查的機制以及如何更有地利用這些既有的數據，而這也是過去以紙本協作溝通時無法做到的地方。

