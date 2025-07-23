範疇三15類事關重大　盤查管理界定都是挑戰

近幾年，ESG永續意識抬頭，淨零碳排在各國政策與國際規範要求下，也漸漸成為企業營運的核心重點之一。去年，勤業眾信發布《2024年CxO永續報告》，內容也提到，氣候變遷仍然是全球企業高階領導人（CxO）關注的前三大議題之一，高達85%的受訪CxO表示在過去一年中增加了對永續發展的投資，較2023年的75%有所提升，且有一半的企業已經開始推動技術解決方案，以實現氣候目標。

勤業眾信永續轉型服務團隊資深執行副總經理李介文觀察，台灣企業在ESG永續的道路上正處於不同階段，資本額百億以上的企業已經思考應該採用什麼樣的手法進行減量，開始採用數位系統來收集數據（包含子公司），並且進行減量管理。而資本額位於50億到100億之間的企業則處於資料收集，正準備制定計畫的狀態。

若是從供應鏈要求來觀察，數位產品類型的供應鏈（如Apple供應鏈），這類型企業的成熟度會較高，已經開始準備碳足跡的資料，反觀傳統產業只有部分產品會進行碳足跡盤查，而不會全面落實。她提到，中小企業的進度會更慢，目前還有一半的中小企業正準備要開始碳盤查而已，可能有些企業會因應供應鏈要求，而開始進行碳足跡的盤查，但大致上是呈現點狀的實行。李介文指出，「產業落差確實比較大，例如台積電已在官網上宣布，要求供應鏈在2027年前要繳出碳足跡的資訊，而除了半導體產業外，面板業也開始規範供應鏈必須完成產品碳足跡。但是在這些產業以外，需求則沒有這麼強烈。」

SBTi申請也須量化範疇三

事實上，不只是產品生命週期需要符合永續的概念，在不久的將來，連財務報表也需要符合永續揭露的準則。2023年，國際永續準則理事會（ISSB）發布IFRS S1以及以氣候相關財務揭露（TCFD）框架為基礎的IFRS S2，隨後金管會也於同年發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，為接軌國際準則，自2026年會計年度起，上市櫃公司分三階段適用IFRS永續揭露準則。

她進一步說明，IFRS S2要求企業須依照溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）盤查並揭露範疇一、二、三的排放量及管理成果。依據金管會發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，首波受影響的將是資本額達100億元以上之上市櫃公司，須於2027年的年報內揭露2026年的盤查結果，「企業現在備感壓力，不只是上市公司的主體要揭露，包含子公司的所有資料也全部都要被計算在內，挑戰並不低。」

雖然金管會考量國內企業永續發展成熟度不同，允許溫室氣體範疇三延後一年揭露，以便讓企業有充分的時間來準備，但最多也只能展延一年，而且也只限範疇三，範疇一與範疇二還是要如常地進行，李介文提到，這也是為何近期有不少企業想要採用數位平台方案的原因之一。而不只是IFRS S2要求揭露範疇三，在填報碳揭露計畫（CDP）問卷時，企業若想要有較好的評價，也要填報範疇三的資料；另外，企業若是要申請科學基礎減量目標倡議（SBTi），也必須完成所有範疇的盤查才能送件，其中就包含了範疇三的15個類別。

數據源複雜管理與界定需再釐清

根據溫室氣體盤查議定書，範疇三包含上、下游類別共分為15類，上游類別包括購買之商品及勞務、資本財、與燃料及能源相關活動（未納入範疇一或範疇二）、上游運輸及配送、營運中產生之廢棄物、商務旅行、員工通勤以及上游租賃資產；而下游類別則包含下游運輸及配送、已銷售產品之加工、已銷售產品之使用、已銷售產品生命週期結束之處理、下游租賃資產、加盟以及投資。

勤業眾信永續轉型服務團隊資深執行副總經理李介文指出，包含資料收集、數據源管理與界定以及拆解類別找到對應係數等等，都是範疇三盤查時會面臨的挑戰。

她觀察，企業在盤查範疇三的時候經常會面臨挑戰，首先資料收集就是一個問題。另外，範疇三涵蓋的類別很多，要盤查的數據源相對複雜，如何管理與界定就需要再釐清。舉例而言，在範疇三中有一項類別是上游運輸及配送，以製造業為例，向上游購買產品原物料後，上游是從另外一個工廠送到企業工廠，而這一段的運輸與配送所產生的碳排，是要歸於上游還是這家公司？還是只有哪一段配送過程會歸於企業，這可能與契約中，由誰來負擔這個費用是有關係，或是責任切割的位置有關。

另外，由於製造業的採購商品類別非常多，如何把這些採購商品的類別拆出來，並且找到對應的係數也是需要處理的，由於很多情境下的供應商並沒有生產產品的係數，這時就要調查與研究是否有公定的係數，通常也會耗費不少企業時間。

針對企業在範疇三盤查常遭遇的困難點，勤業眾信除了提供溫室氣體盤查及數位平台導入服務之外，也能協助企業規劃減量策略。李介文舉例，像是在採購商品與服務方面，就會協助企業如何與供應商洽談，如何一步步地讓關鍵供應商開始願意減量；萬一遇到多供應商的情境，就會涉及如何分攤或彙整活動數據，企業有時在這方面會遭遇挑戰，會再協助予以釐清；而商務差旅、員工通勤若是真的有關減量的話，也會建議企業如何執行，提供一些策略性的建議；另外，在系統面，碳管理系統也可以涵蓋到企業碳盤查與產品碳足跡的計算，能夠協助企業整合數據並且進行減量監控。