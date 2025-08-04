AI驅動維運進化　自主型IT就位

企業數位應用場域正快速邁向以人工智慧（AI）為核心驅動的新階段，但真正的轉型關鍵，並非僅在演算法的進步，更取決於底層網路架構與維運機制是否足以支撐AI持續運作的需求。

為因應這項挑戰，思科（Cisco）提出「AgenticOps」自主維運概念，目標打造一套具備自我認知、自動回應與整合防護能力的智慧維運架構，協助企業從傳統IT管理邁向AI時代。

思科台灣總經理林岳田指出，AI應用已成為推動企業數位創新的主軸，不僅被廣泛應用於資料分析、內容生成、客服助理，更進一步導入資安偵測與異常應變等情境，成為驅動營收成長與營運效率提升的關鍵引擎。然而，要讓AI發揮實效，不能只著重於應用層升級，更需從基礎設施層面重新設計，才能因應未來高度密集且即時的AI工作負載。

思科技術總監馮志良進一步說明，現階段許多企業的傳統資料中心仍難以應付AI所需的高速連接與高密度運算負載，根據調查，有高達77%的企業選擇先行在雲端環境測試AI應用，顯示地端架構在電力供應、延遲容忍與散熱能力上，面臨重重挑戰。思科以Nexus Dashboard為核心平台，整合多樣化SDN架構，提供跨Fabric一致性的策略控管能力，協助企業實現AI資料中心的彈性升級與持續優化。

在維運層面，思科提出AgenticOps概念，代表AI角色從過去的「助理」升級為具備判斷與執行能力的「代理者」。透過全新推出的AI Canvas視覺化平台，企業IT團隊得以即時整合來自網路、雲端、資安與觀測工具的資料，進行橫向分析與故障診斷。AI Canvas內嵌的思科AI助理，具備語意理解與因果推理能力，能主動協助排除異常、調整組態與優化效能，有助於降低人工作業門檻與應變延遲。

思科台灣總經理林岳田認為，AI不再只是輔助角色，而是企業營運的核心引擎，必須從基礎架構層重新設計，打造具備自主感知與即時回應能力的維運模式，才能真正發揮AI的戰略價值。

思科為實踐AgenticOps，推出了多項關鍵技術之一即為深度網路模型，由於是專為網路環境打造而非通用型LLM，具備更高的故障排除準確度與自動化處理能力。該模型由思科超過40年網路知識、CCIE課程與實務經驗訓練而成，能理解網路架構中的各層關係，並具備即時學習與調整能力。此模型已成為AgenticOps的認知中樞，支撐整體AI系統對網路狀況的判讀與反應。透過AI Canvas視覺化協作平台，IT人員可即時聚合網路、雲端、安全與觀測數據，進行跨域分析與問題診斷。當事件通知被觸發時，AI Canvas不只會自動分析其背景與影響範圍，更會即時生成具備上下文的視覺化圖像，協助IT人員迅速判讀情境。