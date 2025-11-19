QNAP 24-bay ZFS NAS 強化高速儲存與穩定備援

威聯通科技（QNAP Systems）推出企業級ZFS NAS新機TS-h2477AXU-RP，針對高效能儲存、穩定性與彈性I/O擴充需求量身打造。TS-h2477AXU-RP配備24個3.5吋SATA硬碟槽、雙M.2 PCIe Gen 5插槽、三個PCIe Gen 4擴充槽、雙電源備援設計，並內建2.5GbE與10GbE網路埠，提供企業組織穩定高速的集中化儲存平台，靈活支援多樣化工作負載與關鍵任務運行。

威聯通產品經理石鎧銘表示，面對多樣化業務需求，企業在部署NAS解決方案時，往往需綜合評估效能、穩定性與未來擴充潛力。TS-h2477AXU-RP提供強大的處理效能、巨量儲存空間與多元擴充選項，包括支援M.2 SSD、GPU或25GbE擴充卡，充分滿足從虛擬化、4K/8K影片編輯到長天期備份等應用的嚴苛需求，協助企業建構可持續發展的IT架構。