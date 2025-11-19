QNAP 24-bay ZFS NAS 強化高速儲存與穩定備援

威聯通科技（QNAP Systems）推出企業級ZFS NAS新機TS-h2477AXU-RP，針對高效能儲存、穩定性與彈性I/O擴充需求量身打造。TS-h2477AXU-RP配備24個3.5吋SATA硬碟槽、雙M.2 PCIe Gen 5插槽、三個PCIe Gen 4擴充槽、雙電源備援設計，並內建2.5GbE與10GbE網路埠，提供企業組織穩定高速的集中化儲存平台，靈活支援多樣化工作負載與關鍵任務運行。
威聯通產品經理石鎧銘表示，面對多樣化業務需求，企業在部署NAS解決方案時，往往需綜合評估效能、穩定性與未來擴充潛力。TS-h2477AXU-RP提供強大的處理效能、巨量儲存空間與多元擴充選項，包括支援M.2 SSD、GPU或25GbE擴充卡，充分滿足從虛擬化、4K/8K影片編輯到長天期備份等應用的嚴苛需求，協助企業建構可持續發展的IT架構。
- 高可靠性的ZFS儲存：支援自我修復、即時資料重複刪除與壓縮，提供SnapSync災難復原與WORM資料保護，確保資料不可變性，並針對關鍵業務工作負載優化SSD效能。
- 八核心高效運算力：搭載AMD Ryzen 7 PRO 7000系列八核心16執行緒處理器，時脈達5.3GHz，內建AMD Radeon Graphics支援圖形處理硬體加速。DDR5記憶體可彈性擴充至192 GB，另可配置穩定度更高的ECC（Error Correcting Code）錯誤修正記憶體。
- 三個PCIe Gen 4擴充槽，支援多種擴充卡：可安裝25GbE、GPU、QM2或儲存擴充卡，靈活升級網路傳輸、運算效能與儲存空間。
- 高達PB級儲存潛力：面對與日俱增的資料儲存挑戰，TS-h2477AXU-RP支援QNAP SAS、PCIe與SATA JBOD擴充選擇，靈活滿足企業因應未來成長與持續擴充的需求。
- 高效能2.5GbE/10GbE網路，可擴充25GbE：內建雙埠2.5GbE與雙埠10GbE，另可透過PCIe Gen 4擴充25GbE網卡。支援Port Trunking，整合多埠頻寬並提供網路容錯，確保高負載與連線故障時仍能穩定傳輸。
- 雙電源供應器，確保系統穩定運行：內建雙電源備援設計，降低意外斷電風險，提升業務連續性，在關鍵時刻依然能保持穩定運行。
- 長期供貨，企業部署無憂：長期供貨至2030年，提供穩定可靠的儲存解決方案，支援企業長期部署與規劃。