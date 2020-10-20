網路爬蟲排除協議初探　資料擷取仍有法可循

在網際網路時代，資料或資訊的重要性已無須說明，但要落實資料經濟，該如何找到所需或有用的內容，也需要協助。因此，在技術上，不斷發展出許多擷取資訊的工具，包含常見之搜尋引擎或爬蟲軟體等，如Googlebot。在兼顧權益保障及合理使用等，遂發展出類似自律規範之網路爬蟲排除標準（Robots Exclusion Protocol，或稱Robots協議）。

在網際網路時代內，相關資料（Data，或有稱數據）或資訊（Information）的重要性已無須說明。但要落實資料經濟，企業或個人在思索創造價值前，都面臨資料從哪來、怎麼分析與後續運用等議題，尤其是豐富的網頁資訊、眾多的使用者行為等等，如入寶山、豈能空手而回？又或資訊量過多、過雜，該如何找到所需或有用的內容，也需要協助。也因此，在技術上，不斷發展出許多擷取資訊的工具，包含常見之搜尋引擎或爬蟲軟體等，如Googlebot。

然而，網頁或使用者行為等資訊，係屬於網站經營者或自然人，理應不屬於使用搜尋引擎或爬蟲軟體之行為人；但相關資訊又是研究或商業運用等所必要的素材，在兼顧權益保障及合理使用等，遂發展出類似自律規範之網路爬蟲排除標準（Robots Exclusion Protocol，或稱Robots協議）。

Robots協議與可能之法律議題

Robots協議係以robots.txt方式呈現，該文字檔案通常會放置在網站的根目錄下，對外（主要是對搜尋引擎或爬蟲軟體）說明該網站之網頁資訊，那些可以擷取、那些不行。惟因Robots協議並不具法規或標準之強制力，搜尋引擎或爬蟲軟體之行為人，若有：

(1)未依robots.txt內容，擷取非允許之資訊。

(2)因使用爬蟲軟體，影響原網站正常運作。

(3)雖依robots.txt內容，但取得依法須保護之資訊，如個人資料，都可能會衍生爭議。

由於網站管理者可以隨時變更robots.txt內容，且網路爬蟲（Web Crawler，或稱Spider）軟體之運作可能包含：拜訪或讀取資訊、擷取資訊（又可分為擷取後下載至使用者端，或於記憶體內運算後僅儲存統計資訊……）相關流程。除可另討論robots.txt之時效及協議內容是否須經存證外，為瞭解擷取資訊可能涉及之法律議題，茲以前述三項情形為基礎，初步研析如下：

著作權法

在上述(1)情形，因網站或網頁相關資訊，凡符合著作權法定義如具原創性之著作，像是文字、圖片，原則上會受到著作權法保護。非經權利人同意，不可擷取或使用。如果只是單純拜訪網頁，觀看相關資訊，並不會構成侵權。或透過軟體模仿自然人的行為，廣泛或大量地拜訪與觀看網頁資訊，或使用超連結而不涉資訊之擷取，應未違法。倘若爬蟲軟體未依robots.txt內容、亦未獲授權，逕自擷取非允許之著作時，違者可能會有著作權法第91條以下之法律責任。如未獲授權之重製，恐處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

此外，值得注意的是，著作權之認定非以網站或網頁為單一客體，而係每一篇文章、每一張照片、圖片等，都可能有獨立之權利，侵權時亦會個別計算。故建議應依robots.txt或取得授權為之，以避免造成不必要之損失。

刑法

如上述(1)情形，爬蟲軟體之行為人未依robots.txt內容、未經授權或逾應有權限等，擷取非允許之資訊，在刑法上還可能涉及妨害電腦使用罪。因依刑法第10條定義，稱電磁紀錄者，謂以電子、磁性、光學或其他相類之方式所製成，而供電腦處理之紀錄。以(1)情形為例，由於搜尋引擎或爬蟲軟體之目的，係獲得資料或資訊，無論最終取得的是何形式之檔案或格式，該客體應符合電磁紀錄之範圍。

而如刑法第358條之規定，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，可能處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。甚至因此致生損害於公眾或他人者，更可能被處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。

公平交易法

如上述(2)情形，因公平交易法規範限制競爭與不公平競爭二類行為，前者主要規範獨占、結合或聯合行為，涉及市場占有率等；後者為虛偽不實、仿冒行為、其他欺罔或顯失公平行為，如搭便車。因此，要注意的是，取得資訊雖在協議範圍內，但若搜尋引擎或爬蟲軟體之行為人擷取資訊或加工後，甚至影響原網站之正常運作，此時可能涉及不公平競爭之規範。以公平交易委員會對顯失公平之認定為例，在「榨取他人努力成果」（涉及公平交易法第25條規定），如利用網頁之程式設計，不當使用他人表徵，增進自身網站到訪率；或抄襲他人投入相關努力建置之網站資料，混充為自身網站或資料內容，藉以增加自身交易機會等，恐有違法之虞。

個人資料保護法

至於上述(3)情形，網站或網頁資訊涉及個人資料，如有姓名、地址、電話、電子信箱等，還會有個人資料保護法之適用。依不同情境，尚可進一步細分為：(a)符合Robots協議，原則上應在特定目的內可利用個資。但爬蟲軟體之行為人有特定目的外之利用，如發送行銷資訊；或未依該法第27條及施行細則第12條規範，落實執行安全維護措施，致個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等。或(b)未取得授權、或違法蒐集或處理，甚至意圖為行為人自己或第三人不法之利益、或損害他人之利益，而違反相關規定，此二情形可能分別會有民事、刑事與行政責任。

結語

許多開發人員都秉持技術是中立的，應不涉及相關價值判斷。惟隨著資料經濟等崛起，透過工具擷取、規劃運用相關資料或資訊，除考量人力、時間、成本或效益等經濟因素，更不可忽視其可能帶來的風險，其中法令遵循就是關鍵議題之一。

為避免後續造成不必要的困擾或損失，除研發、企劃等人員外，建議也應有法律專業人士加入，從開始時就參與技術研發，以落實風險管理。

＜本文作者：陳宏志，目前服務於資策會，專注於資料治理議題，如資安、個資政策或法令及管理實務，並協助零售、物流、智慧財產權等規劃區塊鏈應用。＞