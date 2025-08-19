朋昶數位攜手 CloudCasa 強化 Kubernetes 備份方案　深化 SUSE 聯合支援

朋昶數位（Palsys Digital）成為CloudCasa by Catalogic Software在台灣的唯一授權代理商與在地技術支援夥伴。

透過本次合作，CloudCasa提供SUSE Rancher的Kubernetes備份、災難復原與工作負載遷移解決方案，將由 朋昶數位科技 引進台灣，服務本地企業與MSP管理型服務提供者，協助用戶簡化雲原生資料保護作業。

隨著SUSE Rancher RKE2企業級Kubernetes平台於台灣市場快速成長，企業對具備高可靠性與原生支援的備份解決方案需求日益提升。CloudCasa專為雲原生工作負載打造，提供安全、可擴充且具成本效益的資料保護平台，涵蓋備份、災難復原與雲端遷移等功能，協助企業順利推進混合雲與多雲架構。

CloudCasa解決方案能與SUSE RKE2、SUSE Virtualization無縫整合，支援混合與多雲環境中的工作負載備份與遷移，避免傳統備份工具所帶來的高成本與高複雜度。

朋昶數位總經理Richard Shi表示，Kubernetes平台在台灣的採用速度驚人，客戶越來越重視Kubernetes原生的資料保護能力。CloudCasa是目前市場上極具競爭力的選擇，很榮幸提供本地化的代理與支援服務，幫助企業在SUSE Rancher 或 OpenShift 環境下，安心進行備份、遷移與災難復原。

Richard Sh進一步指出，期許透過此次合作，協助台灣更多企業客戶導入國際級的備份技術，同時與SUSE合作強化整體解決方案價值，為市場帶來真正簡單且可信賴的Kubernetes備援體驗。

隨著Palsys提供全台專業在地支援，CloudCasa將以更接地氣的方式深入市場，幫助台灣企業在落實雲原生發展之餘，兼顧資料安全與營運韌性。