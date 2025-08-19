AWS 正式提供 OpenAI 開放權重模型

AWS宣布，OpenAI的開放權重模型首次可透過Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI使用，幫助企業快速打造生成式人工智慧（生成式AI）應用。OpenAI最新發布的兩款開放權重基礎模型gpt-oss-120b與gpt-oss-20b，為企業提供更強大的AI技術，並透過全球覆蓋最廣、被客戶廣泛採用的AWS服務，將OpenAI的影響力擴展至AWS數百萬客戶。

在Amazon Bedrock上執行兩個開放權重模型中較大尺寸的模型時，在性價比方面是同類Gemini模型的3倍、DeepSeek-R1的5倍以及OpenAI o4模型的2倍。此次發布進一步體現AWS在模型選擇上對客戶的承諾，不僅拓展Amazon Bedrock廣泛支援的託管模型，也透過Amazon SageMaker JumpStart為企業提供更多選擇，同時展現AWS在生成式AI技術領域的持續創新，以滿足需求。

OpenAI的開放權重模型具備先進的推理能力，非常適用於AI Agent場景，重塑企業的業務營運方式。藉由Amazon Bedrock AgentCore，客戶可部署並運行高效率Agent，並使用Amazon Bedrock上的OpenAI模型，為企業提供符合生產級需求的擴展性與安全性。企業還可將gpt-oss-120b與gpt-oss-20b無縫整合至Amazon Bedrock企業級安全架構中，利用如Guardrails（透過可配置安全性原則可攔截高達88%的有害內容）等強大工具，未來還將支援自訂模型導入、知識庫與客製化等功能。在Amazon SageMaker AI中，企業可結合OpenAI開放權重模型與完善的工具鏈，實現模型的預訓練、評估、微調與部署。

隨著企業日益擁抱Agentic AI，對具備複雜任務執行能力的多樣化模型需求也持續增加。OpenAI的開放權重模型兼具尺寸優勢與強大效能，並具備先進的推理能力，支援調節推理深度與思維鏈輸出，可將複雜問題分解為清晰的邏輯步驟，因此非常適用於Agent工作流程、程式碼生成、科學分析和解決數學問題等場景。這些模型支援指令遵循與工具調用，包括網頁搜尋和程式碼解譯器，能夠取得即時資訊並完成多步驟任務。模型支援128K上下文輸入視窗，可處理更長的文檔和對話內容，如客服記錄、技術文檔、學術論文等。安全性是這些開放權重模型的核心設計之一，為確保生成式AI應用的負責任部署，OpenAI對每個模型均進行全面的安全訓練與評估。

