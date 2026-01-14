懸賞資安抓漏　台產品打造信任

全球數位供應鏈的安全規範日益嚴苛，台灣身為資通訊（ICT）製造重鎮，正透過國家級力量加速補強產品資安體質。數位發展部資通安全署攜手國家資通安全研究院（簡稱資安院），日前啟動首屆產品資安漏洞獵捕活動，集結國內11家指標性網通與儲存設備大廠，祭出高額獎金邀請台灣在地資安技術專家進行檢測。

透過主動挖掘風險與建立互信機制，強化台灣製造（MIT）在全球供應鏈中的信任基礎，提升其長期競爭力。

資安院院長林盈達指出，漏洞獵捕的指標在於把獎金確實發出去。獎金是否能夠發放，等同驗證漏洞回報是否具備可重現性與可利用性，也反映產品端的風險確實被揭露。透過公開且可驗證的流程揭露，能讓廠商在攻擊者掌握弱點之前完成修補，降低營運風險。

在威脅與法規雙重壓力下，產品資安不僅是技術議題，亦攸關出口競爭力。資安院副院長龔化中觀察，當前供應鏈攻擊的嚴峻現況，駭客未必直接攻擊防護嚴密的企業核心，而是透過周邊產品如閘道器、路由器、交換器等弱點進行滲透。尤其是歐盟《網路韌性法案》（CRA）法規強制要求聯網產品必須具備資安韌性，未符規範恐影響標章取得並面臨高額罰款，對出口導向的台灣產業而言，合規已成為市場存續門檻。

為了協助產業應對此挑戰，資安院此次扮演了關鍵的「紫隊」角色，負責規則制定、漏洞驗證與爭議仲裁，並採用紅隊、藍隊、紫隊的協作模式。龔化中指出，資安院與國立台北科技大學合作建置高度擬真的測試場域，部署了工業控制系統（ICS）中的路由器、交換器、儲存設備等20項關鍵產品，讓白帽駭客能在貼近實際流量與網路拓樸的環境中進行測試，如何不干擾企業營運，卻能挖掘靜態檢測難以發現的深層漏洞。

數位發展部資通安全署署長蔡福隆（中）攜手國家資通安全研究院院長林盈達（左二），啟動首屆產品資安漏洞獵捕活動，集結國內11家指標性網通與儲存設備大廠，祭出高額獎金邀請台灣在地資安技術專家進行檢測。

這只是台灣產品資安戰略的第一步。林盈達透露，資安院正規劃建立國家級的標準檢測實驗室，目標是讓廠商在通過國內實驗室的驗證後，能直接對接歐盟與美國的認證標準，大幅降低重複檢測的時間與成本。數位發展部資通安全署署長蔡福隆也補充，產品安全必須回歸安全設計（Security by Design）的基本原則，因為沒有絕對安全，只有更接近可被信任的流程。未來若逐步推動資安標章制度，或可讓市場能辨識產品是否歷經更完整的檢測與修補循環，使信任可以被稽核、被比較、被累積，形成台灣產品在全球供應鏈中更穩固的信任資產。