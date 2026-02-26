特權管理須跟上現代環境

在過去相當長的一段時間裡，特權存取管理（PAM）多半隱身在企業技術堆疊的最底層。它像是一座數位保險庫：穩固、安全，但也封閉，只有少數人需要接觸。雖然重要，卻常被視為後端的合規項目，而非與企業策略並行的能力。然而，這樣的觀念已經無法跟上今日企業的運作方式。 <p> 現在的企業早已依賴高度分散的人類與機器存取需求，這些存取權限必須能快速被授予、放大或撤銷。如果仍然把PAM視為純粹的資安工具，就錯失了它真正的價值。現代化的特權控管，不只是為了阻擋威脅，更是為了讓企業能放心地加速前進，不必擔心在轉型的道路上踩到地雷。

當前企業以極快的速度擁抱雲端原生架構，擴展數位生態系，並讓AI驅動的工作負載大規模運作。然而，在基礎架構不斷升級的同時，許多企業的特權管理框架卻仍停留在過去的邏輯。這段落差，正是攻擊者最容易鑽入的空隙。

現代企業必須管理的身分種類快速增加：員工、外包人員、合作夥伴、API、AI代理等，身分的數量與複雑度遠遠超過傳統PAM的設計初衷。特權不再只是系統管理員的登入密碼，而是滲透到企業營運流程中，是牽動營收、客戶體驗與信任的關鍵。因此，特權管理不該再被視為IT技術問題，而是值得企業高層提早納入董事會討論的策略性議題。

攻擊者仍然最喜歡從「身分」下手。事實上，有88%的企業在近一年遭遇過以身分為核心的攻擊。原因很簡單：入侵系統很難，但拿到一把合法的鑰匙卻容易得多。像Scattered Spider這類攻擊團隊證明了一件事：攻擊不一定要仰賴零時差攻擊，更多時候是利用企業內部原本建立起來的信任與授權機制。

挑戰不只來自人類使用者。工作負載、應用程式、自動化機器人正在以前所未有的速度增加，其中絕大多數仍依賴傳統的靜態憑證（例如密碼）。這種模式早已不敷使用：憑證容易外洩、難以輪替，也無法支撐現代化的規模。

更好的方式是改用短效、以身分為基礎的驗證模式。它不再像永久鑰匙，而更像飯店房卡：只在你入住期間有效，離開後就自動失效。這讓安全性與管理效率都大幅提升。

要真正解決現代化環境下的特權風險，我們必須跳脫「工具導向」的思維，而是從整體企業營運的角度重新檢視特權角色。其一是看見擴散問題：必須認知到特權早已不只存在於管理員帳號，而是散落在Token、瀏覽器Session、SaaS角色設定等各種形式之中。其二是把安全內建於起點：安全不應後補，而必須在雲端部署的第一天就納入架構中。其三是讓一切自動化：人工控管已無法應付現代速度，企業需要能依情境自我調整的自動化能力。

未來十年，真正能持續成長的企業，是那些能讓存取方式與特權管理同步現代化的企業。PAM不再是一座被放在角落的保險庫，而是企業的「神經系統」——是能讓企業在雲端、AI、自動化浪潮中放心前進的底層能力。

＜本文作者：楊欣祚現為CyberArk台灣區總經理＞