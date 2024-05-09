三態人帶來新應用新挑戰　完善可信性AI刻不容緩

從AI代理人的多樣化應用到AI虛擬人的專屬化服務，再到AI人形機器人的靈活部署，探討這三種不同形體的AI類人技術發展，以及其將如何重塑數位與實體、虛擬與真實、人類與機器的互動，以及對社會、經濟和倫理所可能帶來的深遠影響已刻不容緩。

人工智慧（AI）在近兩年有長足的進步，其概念與應用已逐漸深入工作與生活之中，不僅改變了我們的工作方式，也重新定義了人機之間的協作關係。從AI代理人（AI Agent）的多樣化應用到AI虛擬人（Digital Human/Avatar）的專屬化服務，再到AI人形機器人（Humanoid Robot）的靈活部署，探討這三種不同形體的AI類人技術發展，以及其將如何重塑數位與實體、虛擬與真實、人類與機器的互動，以及對社會、經濟和倫理所可能帶來的深遠影響已刻不容緩。

自主學習的自動化助理：AI代理人

AI Agent能夠理解、規劃、與外在環境互動，並使用外部工具來執行複雜的任務，且可依照人類與生成式AI之間的自主性程度分為不同等級，也是通往AGI（Artificial General Intelligence）的階段性成果。AI Agent可分為Single Agent、Agent-Agent、Agent-Human等不同角色類型。AI Agent可以多代理人形式進行代理人之間的協作，以此達到多角色進行不同工作任務的執行，朝共同目標推進；或單一AI Agent應用多種工具完成大型任務需求。

例如，Chat Dev是一家使用AI代理人建構的公司，擁有一位AI執行長、AI人力資源主管、AI技術主管和其他角色，這些AI代理人根據各自專業領域執行任務並相互協作。新創Cognition則打造Devin AI，懂得寫軟體、架網站，或熟練運用各種工具，表現出遠超其他AI模型的程式編寫能力，成為一名頂尖的AI工程師。

儘管AI Agent的能力成長快速且備受期待，其對經濟社會卻可能帶來生產力替代、不當使用風險與能源消耗等挑戰。根據預估，全球將有40%工作受到AI衝擊，隨著AI Agent的普及，可能導致部分工作被取代。AI Agent風險取決於人類賦予其自主性程度、運用方式與任務範疇，隨著任務複雜度增加，雖然更接近通用型AI，卻也將更難監督，甚至可能被濫用於惡意攻擊或非法活動。

多模態LLM與3D建模助力 AI虛擬人更具人性

當前AI生成內容已能一步到位的開發出近似於人類的解決方案，透過整合多模態、聲音克隆、3D建模、影像渲染等技術，能模擬人類思考、表達，也在外型、動作表現上達到「AI虛擬人」的擬真效果。當前已能從廣告代言等媒體領域、技能培訓等教育領域、心理陪伴等健康應用觀察到AI虛擬人的持續滲透，亦有不少大廠與新創相繼在金融、零售、遊戲、交通等領域布局。

綜觀AI虛擬人所能創造的效益，不僅能將委任於不同人員執行的工作合而為一，藉此優化任務執行專業性，也能在提供近似於真人服務的同時也能超越人類所及的範疇。例如，三星（Samsung）發表對話式數位人類，並展示用於個人化、互動式購物的AI虛擬人。另外，新創UneeQ提供了數位愛因斯坦、健康顧問、金融助手、心理健康教練等不同專業的虛擬人。

此外，AI虛擬人已由預錄內容單向傳播，朝向雙向互動體驗轉變，未來有望融合AI與3D、XR創造更具沉浸感、零距離的體驗。而在終端介面部分，當前已有結合螢幕、看板、3D裸眼、浮空投影的虛擬人，未來更能滲透至車載娛樂、個人通訊、元宇宙等情境。AI虛擬人雖然可以模擬人類的語言、表情和動作，但始終無法取代真實的人類情感。更甚者，AI虛擬人越來越能以假亂真，導致各種詐騙或偽造頻傳，引發各界對偏頗、虛假訊息傳播的擔憂，因此開發商在發展上除了追求虛擬人所能引發的共鳴與影響力之外，更須謹慎處理濫用、侵權，或緩解恐怖谷效應所衍生的不適感。

通用大語言模型與多模態技術賦與AI人型機器人新生命

NVIDIA執行長黃仁勳表示通用人工智慧有望在五年後問世。而當AI對於辨識、知覺、推論、對話、處理各種任務已趨熟練之後，加上AI代理人快速發展，多重步驟的理解能力將取得重大突破，AI賦能在人形機器人之上也將跳脫傳統特定型如機器手臂、掃地／物流／巡檢機器人等限制，人類未來面對的將是嵌入生成式AI的通用型實體機器人，具備更多元的環境感測能力與多工的任務處理能力。

此外，人形機器人可以透過自主學習、推論運算及環境模擬，部署在製造、建築、及重工業等環境中。既有的照護型或陪伴型機器人等也可望進一步化身，裝備多元感知與人機互動介面，真正達到智慧萬物聯網（AIoT）的時代。惟生成式AI結合人形機器人仍存在待克服的障礙，包括異常行為的可解釋性、現實環境中的安全性，以及快速應變與決策的自主性。另外，生成式AI既有的偏見或虛假可能具象化到機器人身上，如何確保其行為符合道德標準、防止虛假訊息傳播，以及確保機器人公平對待人類就變得至關重要。

三型態可望帶來新應用安全與可信性AI仍有待完善

這三者不僅將各自演化，彼此之間的相互影響更將進一步推動技術創新、重塑人類與機器的互動方式。AI代理人擅長處理複雜的數據分析、決策規劃和自動化任務，而AI虛擬人則提供了更加直觀和人性化的介面。兩者結合後，AI代理人在後端處理複雜的數據和任務規劃，而AI虛擬人則在前端與用戶進行自然語言交流和情感互動。

另外，AI代理人的決策能力與AI人形機器人的物理操作能力結合，將使AI人形機器人能夠在更加複雜和動態的環境中執行任務，從簡單的物品搬運到精細的手術操作都將成為可能。最後，AI虛擬人將不再侷限於螢幕之中，而是透過AI人形機器人實現物理世界中的互動，使得虛擬角色能夠以更加自然和真實的方式融入現實。

＜本文作者：朱南勳，現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞