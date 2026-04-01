建立AI原生資料平台　撐起新常態工作負載

AI應用進入實戰階段，企業資料中心發現真正拖慢進度的不是GPU算力，而是資料本身的處理效率。當模型反覆讀取歷史資料、做向量化轉換、跨地搬移時，儲存系統承受的壓力遠超過往。業界專家不約而同地強調，資料平台須整合傳輸、分層、備份與治理，才能穩定承接AI工作負載。關鍵在於讓資料依存取熱度自動移動，打破孤島，並把邊緣節也納入運算架構，才能真正釋放出AI投資效益。

人工智慧（AI）工作負載進入營運階段，企業資料中心面臨的課題已超越單純的硬體效能堆疊。當各式非結構化內容送進機器學習訓練、即時推論與檢索增強生成（RAG）流程時，資料必須經過跨節點搬移、格式同步、權限治理與特徵向量化轉換，才能真正轉換為可用的數位資產。多數組織啟動專案初期，資源往往集中於投入大型語言模型（LLM）與圖形處理器（GPU）伺服器的建置，到了落地執行階段才發現，拖慢進度的關鍵通常在於資料本身的處理效率。IT團隊開始意識到，必須整合資料傳輸路徑、儲存分層機制、備份復原策略與控制平面整合，才有能力穩定承接新世代運算負載所帶來的壓力。

NetApp台灣技術總監許宏俊表示，高密度運算對基礎設施帶來最直接的衝擊，在於整體電力、實體機房空間與資料供應效率的壓力同步放大。早年伺服器虛擬化曾讓企業機房精簡，許多原本分散的工作負載得以集中處理，但AI應用場景特性則相反，帶動更高的傳輸與能耗需求。儲存系統不能再只是單純的容量承載者，必須確保巨量資料能以足夠的效率送入運算管線，否則強大的算力將難以轉化為實際產出。他認為，基礎設施的角色已由容量供應者，轉向在硬體成本、效能與資料效率之間取得平衡的資料平台。

群暉（Synology）系統事業群總監許智程指出，生成式技術普及帶來的直接影響，是資料生成量與高頻使用量同步攀升。企業過去對資料生命週期的理解已經不足以支撐新興應用，資料不再是單純被動保存的歷史資產，而是會被模型反覆讀取、特徵比對與重組引用。企業不只產出標準文件，還包括大量摘要、影音等檔案，同時歷史資料也重新被送入分析流程作為背景領域知識。這種轉變讓傳統封存邏輯面臨壓力，若久未使用的冷資料隨時可能被高速存取，存放位置、回應時間與吞吐量就不能再用舊有思維衡量。

威聯通（QNAP）智慧儲存產品處產品經理林子軒則強調，過去企業多半透過基礎索引機制處理檔案，多數資料長期處於靜態保存狀態。當企業要求系統自動整理年度營運資料、歸納歷史文件內容、搜尋模糊條件的知識片段，甚至進一步由AI執行檔案調整時，儲存系統承受的，就不再只是保存需求，而是直接參與資料存取與處理流程。林子軒指出，AI不只改變資料存取的方式，也改變資料生成與保留的節奏。過去被視為次級資料、可能定期刪除的系統日誌（Syslog），如今也可能成為AI分析異常、追查流程、建構知識庫的重要素材。資料量不再只是線性成長，而是伴隨生成頻率與保留策略同步擴張，使企業不得不重新看待快照（Snapshot）、備份與權限隔離的戰略地位。

打破資料孤島與效能瓶頸

探究資料中心最容易被低估的問題，首當其衝便是資料孤島與效能瓶頸。許智程認為，企業期待AI應用具有全域視角，能夠理解跨地理據點內容與不同格式的來源。一旦資料分散，首先遇到的障礙必然是極高的準備成本，光是執行跨網路搬移、整併與權限確認，就消耗大量時間。

許宏俊提到，資料進入實際運算流程前必須經歷繁複的工程作業，企業原本存放在資料湖（Data Lake）的原始內容，往往要再萃取至新環境用於訓練或知識檢索。若加上向量化轉換處理，實體空間規模可能來到原始資料的8至10倍，顯見AI專案成本壓力極高比例來自資料前處理與複本佔用。

林子軒進一步指出，市場常將AI專案理解成提升算力資源，然而一旦顯示卡處理速度提高，後端儲存與網路若沒有同步升級，傳輸瓶頸就會立刻浮現，卡在資料供應速度導致整體投資效能無法完全釋放。

落實平台管理與邊緣節點整合

針對未來的資料平台設計方向，許宏俊建議切勿把平台視為單一網路協定或單一硬體設備的附屬品，應規劃為可隨應用成長而延展的整合式資料平台。大型企業常同時需要網路檔案系統（NFS）、適合容器化資料庫的iSCSI介面，以及適合擴充中繼資料（Metadata）的物件儲存（Object Storage）等三種模式。真正的重點在於讓資料依據存取熱度與單位成本自動移動，例如NetApp AI Data Engine（AIDE）方案將資料探索、清洗整理、跨域同步、敏感資訊遮罩與即時向量化整合進同一條管線，解決跨團隊協作障礙。

許智程同樣強調分層思維的重要性，指出不需要將所有資料都放在昂貴的非揮發性記憶體（NVMe）全快閃儲存層，而是要精準規劃資料流動路徑。具備自動分層能力的系統能依據實際存取模式，把即將被頻繁取用的資料預先拉回高效能層，在總體擁有成本與極致效能間取得動態平衡。例如群暉的DiskStation Manager（DSM）作業系統與Active Insight方案，便提供集中監控、容量預測與登入活動分析等功能，確保資料持續流動並具備嚴謹的治理性。

傳輸協定的底層優化與軟硬體生態系整合，則是企業實踐應用落地的最後一哩路。林子軒表示，威聯通積極調校系統資源，官方已公開支援NFS over RDMA技術，藉由遠端直接記憶體存取（RDMA）大幅降低I/O讀寫延遲與中央處理器（CPU）使用率。網路附加儲存（NAS）正在被重新定義為兼具資料保存與地端運算的邊緣節點。以QAI-h1290FX為例，其定位為支援GPU的邊緣儲存伺服器，結合NVMe固態硬碟，可適用於地端檢索增強生成搜尋與高算力負載情境。威聯通也將開放原始碼模型的部署能力放進Container Station容器平台中，降低基礎導入門檻。平台供應商提供穩定的硬體與資料保護能力，搭配系統整合商補上垂直場域知識與流程串接，有助於讓部門級知識助理順利落地，為企業創造實質的商業價值。