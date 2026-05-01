IDC 調查：亞太企業加速轉型　多重混合雲成關鍵驅動力

戴爾科技集團委託IDC針對亞太地區（APAC）私有雲現代化趨勢進行全面性分析，深入揭示區域內企業如何為未來雲端發展做好準備。該研究成果已發表於IDC InfoBrief《亞太地區如何透過現代化私有雲使業務變得敏捷》。

隨著客戶期望、業務需求與技術採用快速變化，戴爾科技委託進行的最新研究顯示，私有雲的現代化與創新已成為企業持續成長與維持競爭優勢的關鍵基礎。

企業對於適應力的需求達到前所未有的高度。根據該IDC InfoBrief，亞太地區近半數企業（46%）已將雲端遷移列為基礎架構現代化的首要策略。此一趨勢反映出企業對於具備高度靈活性與韌性的IT環境需求日益提升，以因應不斷變化的業務需求，同時支援資料驅動流程與新一代工作負載。

該IDC InfoBrief概述了亞太地區在雲端策略與IT現代化趨勢方面的多項關鍵洞察：

現代企業需要具備高度動態、穩定可靠，且能支援新型商業模式的基礎架構。研究指出，企業正普遍從單一供應商或僵化的「cloud-first（雲端優先）」策略轉型，轉而採用多重混合雲（multi-hybrid cloud）模式。此類架構使企業能打造適用於特定需求的數位生態系，並可在私有雲、公有雲或混合環境之間，靈活部署與遷移應用程式。

在當前環境下，財務掌控能力與營運敏捷性比以往更加關鍵。亞太地區企業認為，多重混合雲有助於強化成本管理與營運靈活性，使其能依據策略目標更有效地管理工作負載。此外，高達 94% 的受訪企業表示正考慮或規劃不同程度的雲端回歸（cloud repatriation），凸顯在雲端策略中，可攜性與選擇彈性是關鍵要素。

IDC InfoBrief亦指出，現代私有雲的一大關鍵優勢在於「解耦式基礎架構（disaggregated infrastructure）」。此一架構讓企業能夠獨立擴展運算、儲存與網路資源，避免受限於限制性週期所帶來的風險與成本。同時，透過在各層面導入簡化與自動化，企業得以加速創新、降低系統複雜度，並進一步提升整體商業價值。

現代化已成為各種規模企業無法迴避的核心課題。IDC InfoBrief指出，亞太地區的技術領導者正面臨日益加劇的壓力，這不僅來自全球競爭，更源於企業必須持續演進以維持市場優勢。對許多企業而言，這意味著需降低技術負債，並確保既有系統能與新一代雲端解決方案無縫整合。

在雲端轉型過程中，前三大挑戰分別為與既有基礎架構的整合、資安與合規性的維持，以及管理複雜的混合或多雲環境。同時，在基礎架構轉型過程中，可觀測性、營運管理與工作負載遷移亦被視為關鍵痛點。

IDC InfoBrief進一步強調，企業正積極尋求開放且具備可擴展性的系統，以因應不斷變化的業務需求。制定可避免供應商鎖定（lock-in）的現代化策略至關重要，特別是在當前決策將直接影響未來敏捷性與成本效率的情況下。

現代AI應用仰賴高效能運算、可擴展的儲存能力與穩健的網路架構，而這些關鍵能力，皆可透過良好規劃的私有雲基礎架構加以實現。

IDC InfoBrief顯示，企業AI的成熟發展與混合及多重混合雲策略高度相關。具成本效益的AI發展路徑，需仰賴兼具敏捷性與整合性的基礎架構。企業認為，混合雲是實現AI潛力的最務實途徑，同時能有效因應現代資料工作負載在規模、資安與合規上的需求。

此外，《亞太地區如何透過現代化私有雲使業務變得敏捷》指出，亞太地區技術負債影響已逐步浮現，且預期將持續擴大。這使得具備前瞻性的基礎架構規劃成為IT領導者的優先任務，以在推動創新的同時，有效兼顧成本與風險控管。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，客戶普遍反映，持續現代化不僅是IT部門的任務，更關乎整體業務發展。隨著多重混合雲的興起與AI帶來的新需求，企業希望在具備靈活性與開放性的架構支持下，擁有更多選擇空間，持續演進並推動創新。

戴爾科技持續致力於協助企業因應轉型挑戰，以深入理解客戶需求與建立清晰方向為核心，從混合環境的複雜性管理，到新興技術的快速擴展與整合，為不同產業與市場情境提供具體且可落地的專業指引。