思科推出通用量子交換器　引領量子網路新里程碑

思科推出思科通用量子交換器（Cisco Universal Quantum Switch），解決構建量子網路最根本的障礙之一，為量子網路發展歷程寫下重要里程碑。作為可運行的研究原型，通用量子交換器印證思科全速推進全端量子網路計畫下的最新成果。該計畫奠基於思科多年基礎研究、實際應用驗證，以及不斷擴展的思科合作夥伴生態系統之上。

量子電腦編碼資訊的方式各有不同，而在此之前，尚未有任何交換器能在不破壞量子資訊的前提下，接收並轉換所有主要編碼模式。思科通用量子交換器正為應對此挑戰而設，首次實現在室溫下，透過現有電信光纖路由傳送量子資訊並保持其完整性，同時藉助思科專利轉換引擎，在輸入與輸出端轉換編碼模式。

思科高級副總裁兼新興技術與培育業務Outshift總經理Vijoy Pandey表示，達成這一里程碑是我們量子計畫的關鍵時刻，同時也印證量子網路的潛力。思科一直深信連接量子系統是實現真正可擴展性的關鍵，而我們正朝實現這一願景邁出重要一步。雖然這項成就意義重大，但這僅是開端。前路漫長，但我們正在構建的技術，以及未來即將實現的成果，將帶來極其深遠的影響。」

目前的量子電腦雖然功能強大，但仍有一定局限，其運行規模限於數百個量子位元（qubits）。但醫療保健、金融服務和航空航太等實際應用場景，則需要數百萬個量子位元，才能實現前所未有的速度與技術。思科深信，網路與連接正是彌補這一差距的關鍵，量子的未來並非由單一公司或技術所構建，而是透過全面連接來實現。

若要用電纜直接連接數十億人和數百億部裝置，整個系統將難以管理。由於傳統交換器能夠透過可擴展的共享網路連接所有終端，網際網路因此得以實現。思科通用量子交換器為量子網路實現同樣功能。當兩台量子電腦需要共享資訊，交換器能接受任何編碼模式的訊號，將其轉換成通用的路由語言，並以接收系統所需的格式傳遞，過程中不會遺失任何量子資訊。

這一能力有賴於量子交換器核心的思科專利轉換引擎，使其輸出模式可以與輸入模式相同，也可以完全不同，從而能夠連接原本無法互通的量子系統。這對構建跨供應商及搭載不同技術的量子網路至關重要。

思科通用量子交換器專為支援所有用於傳輸資訊的主要量子編碼模式而設：

偏振（Polarization）：光波的振動方向

時間區段（Time-Bin）：光脈衝的時間

頻率區段（Frequency-Bin）：光的顏色或頻率

路徑（Path）：物理或空間傳播路徑

思科通用量子交換器已通過偏振編碼的實驗驗證，其設計已內置針對時間區段及頻率區段的支援，這將成為思科持續驗證進程的下一個重要階段。