Sophos 研究：71％ 的組織曾遭受至少一次身分外洩攻擊

《2026年身分安全現況報告》指出，人為疏失與非人類身分管理不善是大多數攻擊的根源，而代理式人工智慧正加劇此一風險

Sophos發布《2026年身分安全現況報告》，這是一份針對全球17個國家、共5,000名IT與網路安全主管進行的廠商中立調查。調查發現，有71%的組織在過去一年曾遭遇至少一次與身分相關的資安事件，平均每個組織通報了三起獨立事件。重複受害情況也相當明顯，其中有5%的組織甚至通報遭遇六次以上的外洩事件。這些攻擊主要源於人為錯誤以及非人類身分（Non-Human Identity, NHI）管理不當，而隨著代理式AI（Agentic AI）加速攻擊流程，這項挑戰也正迅速惡化。

有三分之二（67%）的勒索軟體受害組織在本次調查中確認，其勒索軟體事件源自於身分攻擊，顯示身分憑證遭入侵已成為勒索軟體的主要入侵途徑。Sophos X-Ops研究團隊在過去一年中也持續觀察到此一趨勢。其帶來的財務衝擊相當驚人：平均復原成本達164萬美元，中位數則為75萬美元，而有73%的受害組織支出超過25萬美元。

Sophos資訊安全長Ross McKerchar表示，身分已成為現代資安中的主要攻擊面，而這些數據顯示，多數組織正逐漸失去防禦優勢。其中，非人類身分的問題尤其迫切。AI代理正以超越資安團隊可追蹤的速度被賦予權限，而無法及早因應的組織，未來將面臨越來越高昂的補救成本。

資料與財務竊取成為外洩事件的主要衝擊：整體而言，10%的組織通報去年曾發生影響業務的身分入侵事件，主要後果為資料竊取（49%）、勒索軟體（48%）及財務竊取（47%）。

能見度仍是關鍵弱點：僅有24%的組織會持續監控異常登入行為，而超過半數的組織僅每三個月或更久才檢查一次。

偵測缺口依然存在：有14%曾遭入侵的組織，無法在損害發生前偵測並阻止最嚴重的身分攻擊事件。員工數介於100至250人的小型組織，其偵測失敗的機率幾乎是中型企業的兩倍。

關鍵基礎設施產業面臨最高風險：能源、石油/天然氣與公用事業（80%），以及地方/中央政府機構（78%），是所有受調查產業中通報外洩比例最高的領域。

合規挑戰反映更廣泛的風險：認為法規遵循要求「極具挑戰性」的組織，其外洩事件比例高達82.4%，比合規壓力較低的組織（68.3%）高出14.1個百分點。

事件中，近43%被歸因於人為錯誤，例如員工遭到誘騙而交出帳號憑證。另有41%的事件則與非人類身分（NHI）管理不佳有關，包括將API金鑰儲存在程式碼中、使用靜態憑證，以及遺留未清除的服務帳號。NHI管理不佳的組織，遭遇財務竊取的機率高出22%，且平均復原成本比一般組織高出約15萬美元。

NHI管理問題正持續惡化。AI代理能夠自主建立子代理，而每個子代理都可能產生新的憑證，並擁有廣泛且長期的存取權限，但人員監督卻不一致。現有的身分管理框架並非為此類情境而設計，而多數組織也已明顯落後：僅有三分之一的組織會定期輪替或稽核服務帳號與非人類身分，而持續進行這類作業的比例更只有11%。

為降低與身分相關的攻擊風險，組織應採取涵蓋人類與非人類身分的多層式防護策略。關鍵措施包括：對所有使用者帳號強制啟用多因素驗證（MFA）、落實最小權限原則，以及及時停用或移除閒置帳號。

針對非人類身分，組織還應建立完整的NHI資產清冊並進行分類、以短期憑證取代長效憑證，並導入憑證管理平台（Secrets Management Platform），以大規模管理NHI憑證。隨著代理式AI加速推動NHI數量成長，部署身分威脅偵測與回應（ITDR）能力，以及採用零信任（ZeroTrust）安全架構，也正成為越來越重要的防禦層。