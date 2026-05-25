臺大醫院與台灣微軟共創智慧醫院新典範

我們希望將技術賦能內部使用者。國立臺灣大學醫學院附設醫院（臺大醫院）資訊室主任陳權忠這句話，道出臺大醫院數位轉型邁入新階段的核心思維。

過去，臺大醫院透過電子病歷無紙化與行動化，奠定智慧醫院的數位基礎；隨著系統逐步成熟，關鍵已不再是技術是否到位，而是如何持續精進流程，並讓第一線的醫護與行政人員真正參與其中。在此轉變下，資訊室也重新定位自身角色，從過去一手承接各項需求轉為輔佐與賦能，並以Microsoft 365（M365）為核心平台，結合Power Automate、Power Apps、Copilot等工具，將數位能力延伸至第一線使用者，讓臨床醫師、護理師和各科部行政人員皆能解決問題，成為流程優化的重要參與者。

作為台灣規模最大的公立醫學中心，臺大醫療體系橫跨總院與多所分院，在行政與跨部門流程上，面臨需求分散且持續變動的挑戰。過去，院內多數行政資訊系統皆由資訊室自行開發，從財產管理、薪資計算、人事資料建置，到各科部日常流程需求，皆需仰賴資訊室逐一客製化處理。然而，隨著各單位需求日益多元，這樣的集中式開發模式也逐漸面臨瓶頸。

臺大醫院資訊室協理尚榮基表示，資訊室能夠提供的服務，始終趕不上各科部的期待和需求。行政單位業務分散且需求各異，若仰賴工程師逐一開發系統，難以因應需求變化的速度。」他也指出，許多需求雖然看似單純，但仍需由工程師介入處理，對資訊室的人力與資源形成不小壓力。隨著技術演進，臺大醫院開始尋求新的解法，將資訊開發能力延伸至第一線使用者，這也成為導入M365平台的關鍵契機，使各單位得以透過平台工具自行解決日常工作中的問題，避免只能等待資訊室協助。

以財產報廢流程為例，過去一張報廢單需逐層簽核，完成時間常以月計。後來資訊室開發線上系統將流程電子化，處理效率雖有提升，但系統開發與維護仍高度仰賴工程師。如今，資訊室調整作法，投入教育訓練協助各單位定義問題與發想應用場景，並透過M365平台中的Power Automate等流程自動化工具，讓使用者能自行建置應用，並逐步推廣至更多科部，使承辦人得以將手邊作業電子化，落實第一線的數位轉型。

對醫療機構而言，上雲從來不是單純的技術決策。電子病歷涉及高度敏感的個人醫療資訊，如何在合規前提下擁抱雲端，是每家醫院都必須審慎面對的課題。臺大醫院將合規與資料落地能力視為推動上雲的重要基礎，自2023年起，陸續完成雲端版Exchange Online與SharePoint Online上線，提升部門協作效率與資料管理能力。隨著微軟在台區域資料中心啟用，醫療資料須落地台灣的合規要求得以落實，為電子病歷及相關資料逐步上雲提供更完善的基礎。

微軟在台區域資料中心上線後，臺大醫院在醫療上雲法規遵循與資料落地的需求得以滿足。臺大醫院院內長期採用Office 365服務，在備援與系統可用性已具備良好基礎，得以支撐醫療人員日常運作的穩定性與韌性。臺大醫院資訊室主任陳權忠說明，微軟在台區域資料中心的啟用不僅讓臺大醫院對上雲合規更有信心，也因資料落地台灣，服務存取無須連線至海外，整體效能得以提升。他進一步指出，透過M365進階資料落地服務（Advanced Data Residency，ADR），臺大醫院在資料駐留與法規遵循上更具彈性且能因應政策調整，並作為強化醫療韌性的基礎。