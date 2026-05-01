舊訓練資料成為新AI資產

未來AI推論的成功，取決於今日儲存的訓練資料。高品質資料是確保AI準確性與長期價值的關鍵。大多數AI模型需要持續進行再訓練與優化，有效的模型優化不僅需要新資料，更需要可對照的歷史資料。若企業將歷史訓練資料視為可捨棄的資源，將難以與早已視其為策略性資產並做好備份的企業競爭。

隨著AI正式導入企業營運，各地區與產業的法規也日益嚴謹，普遍要求企業必須展現對AI系統的控制力、透明度與問責機制。企業必須保留模型訓練、測試與驗證的資料、及各階段的模型版本，以便在決策受質疑時還原過程。

若缺乏完善備份策略，將難以滿足這些要求，甚至可能迫使企業暫停或關閉AI系統。因此，穩健備份已成為AI規模化的基礎要求。

隨時間推移，實際環境中的資料會逐漸偏離原始訓練資料，機器學習模型的效能便會下降，形成模型漂移（Model Drift）。要解決此問題，需對照當前輸入的資料與原始訓練資料分布，識別偏移最顯著的特徵並重新訓練。缺乏完善歷史資料備份的企業，只能被迫接受效能退化，或重建模型——在競爭激烈的市場中，兩者皆難以接受。

現代AI治理框架假定企業具備重現與審查AI系統的能力。以下關鍵治理情境，皆仰賴完善的資料保存；偏見修正：要識別並修正偏見，需同時存取原始與修訂後的訓練資料。模型回溯：新模型產生錯誤時，不僅需要歷史檔案，還需重建最初的資料設定來還原舊版。可解釋性：當監管機構詢問貸款審核模型為何拒絕申請時，需檢視影響該模型學習模式的訓練資料。

AI資料備份與傳統營運持續性備份在本質上截然不同。AI訓練資料的備份需支援版本控管、不可竄改性，並兼顧可擴充性與存取便利。 領先組織一般採用分層儲存：以熱儲存處理正在開發的模型資料；以溫儲存封存近期的訓練資料；以冷儲存保存長期歷史資料。有效的分層儲存策略能協助企業平衡成本、存取速度與留存要求，維持合規與營運靈活性。

在AI時代，關鍵不只在於能否復原遺失資料，更在於掌握當下正在收集的資料，將其轉化為可持續累積的洞察力與競爭優勢。

＜本文作者：Stefan Mandl現為WD全球行銷銷售副總裁＞