IT/OT融合技術齊備　加速智慧製造發展進程

針對探討多年的智慧製造願景，許多製造業已在內部進行單點測試，現階段任務是完成OT環境的自動化建置，進而廣泛地蒐集大數據以演進到人工智慧應用，達成在生產環境中發揮經濟價值。

就現況來看，台灣IBM公司企業諮詢服務事業群合夥人李立仁觀察，本土製造業常見的問題，在於未清楚地認知到轉型的初期，可能有將近七成的產能，仍必須得仰賴傳統工廠，難以一步到位地完全實施自動化。即便是各個廠區皆具備自動化能力，也僅止於設備端的水平整合應用場景。欲達到智慧製造，必須仰仗人工智慧應用產生的洞見訊息，輔助企業應用系統規畫，包括生產計畫、物流計畫、供應鏈計畫等方面，有了垂直的整合與連動，經濟價值才會產生。

5C成熟度模型評估進程深度與廣度

面對新興資訊科技技術的應用，勢必得有跨領域專家協助落實，這正是IBM日前宣布成立策略夥伴生態圈的主因，偕同產業夥伴凌華科技、大聯大控股旗下世平集團（以下簡稱大聯大世平集團）、台達電子、緯謙科技，整合OT、IT與人工智慧，讓本土製造業逐步落實轉型。

李立仁指出，藉由「5C成熟度模型」作為行動藍圖，可快速地了解企業發展的智慧製造所到達層級，深度與成熟度狀態。舉例來說，早期發展物聯網、車聯網，並試著從設備中擷取資料，經由大數據分析挖掘洞見，算是深度發展的企業，已經可達到機器對機器建立的橫向溝通與即時協作；在人工智慧尚未如此興起之前，以往蒐集設備產出的資料，主要可用於改善故障排除的效率，甚至是達到預防性災害，若是深度發展的企業，如今則可引進人工智慧來提升精準度。

凌華科技董事長劉鈞指出，以往基於嵌入式系統提供的應用，部署之後大多不會再變更，但是未來的人工智慧應用，採用深度學習演算，軟體必須持續不斷地調整與更新，部署週期較以往差異相當大。現代化應用系統的架構演進到微服務化，主要是雲端平台應用所推動，未來會深入到各個不同應用場域，解決連接性、整合性、安全性方面問題，正是凌華科技重要的發展方向。 「如今成為IBM策略夥伴生態圈成員，IBM擁有IT的領域知識，凌華科技則是從邊緣端切入，也就是OT場域，藉由把資料轉換成資訊，讓工廠端的設備能夠透過人工智慧做出正確的決策。」劉鈞說。

IBM策略夥伴的角色，著重在解決物聯網連結層設備連網與資料蒐集的應用場景，協助企業在邊緣端統一彙整OT與IT環境中產出的異質格式資料。身為物聯網聚合商的大聯大世平集團，憑藉對物聯網供應商的掌握度和豐富的產品線組合，可為多種應用場景需求提供即刻部署的解決方案，並且具備多元選擇特性，無需受制於單一品牌。

聚合商讓企業一站購足快速回應市場

在智慧製造範疇，除了IT認知的系統整合商以外，還有聚合商，結合多種不同領域技術供應商組成的生態體系，不僅智慧製造，對於各式物聯網應用場域而言都相當重要。大聯大世平集團即扮演聚合商的角色，融合IT與OT的技術，為企業打造立即可用的應用方案。

大聯大世平集團物聯網解決方案部副總經理鈕因任說明，世平集團為大聯大控股旗下成員，從2015年開始啟動數位轉型，希望帶動業務與產品團隊，善用科技賦能，成為IBM策略夥伴亦是實現轉型的方向之一，希望在人工智慧物聯網（AIoT）、區塊鏈等新型態應用有所發揮。

為了因應日趨競爭的市場生態，目光必須比最初擬定的發展政策看得更長遠，要協同各個不同領域的技術供應商，建立共創共贏的商業型態。「因此我們扮演的是物聯網聚合商的角色，賣的是行業整體解決方案，英特爾物聯網行業整體解決方案（Intel IoT Market Ready Solutions，MRS）、物聯網開發套件（RFP Ready Kits，RRK），這兩個皆來自我們的OEM/ODM，甚至是ISV（例如凌華科技）所提供。」鈕因任說。

相關解決方案經過Intel驗證通過後，大聯大世平集團就得以進行銷售，面對的是IT與OT系統整合商，產品涵蓋感知器設備到雲端平台，其中IBM人工智慧應用扮演相當重要的角色，甚至是電信業者在5G傳輸環境中的超可靠低延遲通訊（URLLC），都是人工智慧落地時相當重要的支撐力。

鈕因任從實際接觸客戶的經驗，發現系統整合商欠缺的並非僅為技術，更重要的是實際應用。對此大聯大世平集團目前全力提供AIoT整體解決方案，包含邊緣運算與雲端服務，交付給企業立即可用的產品。例如機器狀態監控（Machine Condition Monitoring）等智慧工廠常見部署的設備，讓企業可一站購足、隨需擴充，加快回應市場的速度。

時效性網路橋接OT與IT環境

從整體架構來看，鈕因任觀察，勢必得仰仗IT/OT整合，才能推動新興應用場域上線營運。「IT領域過去30多年來，在標準化推動下發展相當成熟，至今可說是多量少樣；相對的，OT環境卻是少量多樣，到目前為止仍舊是欠缺標準的狀態。如今OT環境正在逐步建立標準，包括製造業的現場匯流排（PROFIBUS）協定，例如RS485/232等，原本運行的環境為封閉式，如今則可藉由時效性網路（Time-Sensitive Networking，TSN）加以包裝，基於IEEE 802.1規範的標準乙太網路延伸技術，使其在IP環境中傳遞。」

台灣IBM公司企業諮詢服務事業群合夥人李立仁（中）攜手產業合作夥伴凌華科技、大聯大世平集團、台達電子與緯謙科技，共創智慧製造生態圈，整合OT、IT與人工智慧，協助台灣製造業加快數位轉型腳步。

IT與OT壁壘分明的不僅只有技術層面，組織架構同樣也是。IBM提出的規畫藍圖，首要必須先跟高階管理層溝通，定義關鍵績效指標（KPI）與投資報酬率（ROI）之後，再要求同仁們開始執行，否則僅為單點突破或創新，實際上無法帶來更高的價值。

至於落實面則可仰仗聚合商融合IT與OT的技術，為企業打造立即可用的應用方案來實現，運用虛擬化、安全防護、人工智慧等既有IT領域相關技術部署架構。鈕因任強調，「朝向數位化前進的齒輪必須開始滾動，可藉由行業整體解決方案縮短嘗試錯誤的時間，進而累積大數據、發掘資料的潛能，轉換成可輔助決策的資訊，逐漸累積成為知識，最後演化成智慧（Wisdom），主動提出可採取行動的決定。」