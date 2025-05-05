ASRC 2025 年第一季電子郵件安全觀察

郵件安全趨勢強調更嚴格的身分驗證要求，Gmail和Yahoo等主要郵件服務提供商除了持續推動SPF、DKIM和DMARC等認證協議的採用，也逐步將目標指向DMARC的p=reject的郵件政策，以防止域名被冒用。發送來源的驗證與檢測，也逐漸由IP信譽轉為域名信譽。

2025年，郵件安全趨勢強調更嚴格的身份驗證要求。Gmail 和 Yahoo 等主要郵件服務提供商除了持續推動 SPF、DKIM 和 DMARC 等認證協議的採用，也逐步將目標指向 DMARC 的 p=reject的郵件政策，以防止域名被冒用。發送來源的驗證與檢測，也逐漸由 IP 信譽轉為域名信譽。

一月底揭露的 7-Zip 軟體重大安全漏洞（CVE-2025-0411），已被俄羅斯網路犯罪者用於攻擊烏克蘭。透過電子郵件夾帶惡意附件，並利用該漏洞，即可繞過 Windows 系統的MotW（Mark of the Web）安全機制，受害者可能受騙而在電腦上執行外來惡意程式，最終導致資料外洩或電腦遭控制。除須提防可疑郵件外，建議盡快將 7-Zip 更新至最新版本，以修補該漏洞。

此外，CVE-2025-21298 也值得注意，這是一個影響 Microsoft Office 和 Windows 作業系統的嚴重漏洞，特別涉及 OLE（物件連結與嵌入）技術。攻擊者可以利用這個漏洞，透過精心設計的文件，在未經使用者同意的情況下執行任意程式碼；雖然目前公開資料未明確記載 CVE-2025-21298 透過電子郵件攻擊的實際案例，但根據漏洞特性與歷史攻擊模式，此漏洞極可能被用於以下攻擊場景：

‧惡意附件攻擊：攻擊者偽造電子郵件並附加特製的.rtf檔案，誘使用戶開啟後觸發漏洞。

‧社交工程結合漏洞利用：以稅務通知、帳單等名義發送釣魚郵件，提高用戶開啟惡意文件（可能透過Web下載）的意願。

以下是本季值得留意的郵件樣本：

壓縮檔夾帶.VHD檔的攻擊

第一季，發現到一些電子郵件攻擊，其中的附件檔以.zip的方式包裝.VHD檔案（圖1）。.VHD檔案可被Windows作業系統視為虛擬硬碟，當收件者打開這些檔案時，系統會將其掛載為新的硬碟驅動器。在這個攻擊郵件中，寄件者的位置被填了兩次電子郵件地址，試圖讓收件者誤以為這是由第一個地址所發送的郵件，為了躲避對於寄件者位置的電子郵件檢查，攻擊者細心地將第一個地址中的@改為視覺上相近的符號。

圖1 惡意郵件附件檔以.zip的方式，包裝了一個.VHD檔案。

若將.VHD檔展開，就會看到完整的虛擬硬碟結構，其中.exe檔即為惡意攻擊程式的本體（圖2），不會被Windows系統識別為MotW（Mark of the Web）。而這個攻擊程式的圖示，刻意被換為Excel的圖示，藉以誘騙受害人執行。當惡意程式被執行時，便開始在系統植入後門。

圖2 .VHD檔展開來看，會看到完整的虛擬硬碟的結構，其中.exe檔即為惡意攻擊程式的本體。

若企業日常作業不會透過電子郵件直接傳送.VHD檔，建議可以直接在郵件安全掃描或過濾機制中，直接封鎖帶有此類檔案的電子郵件。同樣地，企業較少透過郵件傳送但常被用來攻擊的.ISO、.IMG也可以考慮一併隔離。

社交工程手法誘騙

一直以來，透過社交工程手法誘騙受害者配合執行某些操作，是詐騙、釣魚慣用且成功率極高的手法。第一季，觀察到幾起以假亂真的惡意電子郵件，郵件本身不夾帶惡意檔案，而是以社交工程手法誘騙，要求受害者點擊並下載「加密」的惡意或後門程式。由於惡意程式經過加密，可以輕鬆躲過檔案下載的安全性稽核、瀏覽器及Windows針對Web下載檔案的MotW防護措施，這些惡意檔案也能躲過部分防毒軟體的檢查。同樣的社交工程手法，也可能搭配要求帳密登入確認（用以騙取帳密），或是要求輸入信用卡相關資料做認證、支付運費、規費等動作，都需要特別留心防範，如圖3～圖5所示。

圖3 冒充法令修訂公告，仔細留心還是能發現是透過免費信箱寄達，且連結網址非政府域名。

圖4 要求下載加密的壓縮後門程式並執行。

圖5 以工資補發單為名，誘騙受害者下載加密惡意程式並點擊。

技術支援攻擊

特殊的社交工程攻擊正在流竄。收件者收到一份系統更新或升級的操作通知，其中詳載系統更新升級的方法及操作步驟。事實上，這並非來自技術部門的升級通知，而是攻擊者以社交工程手段，誘騙收件者下載檔名為netscanner.exe的後門並執行的攻擊郵件，主要目的用於竊資（圖6）。值得留意的是，netscanner.exe在截稿時，無法被一般主流的防毒軟體識別出風險。

圖6 攻擊者以社交工程手段，誘騙收件者下載並執行檔名為netscanner.exe的後門程式。

這類攻擊早期常見於網頁瀏覽。在瀏覽網頁的過程中，突然彈出系統故障的警示，接著要求受害人與「技術支援專員」通話並接受指導；或是彈出「Click Fix」的下載修復連結與詳細的操作步驟，以社交工程的手法，誘導使用者一步步在電腦中埋入後門。現在這類手法也開始透過電子郵件散播！

結語

資安攻擊時時變化，資安政策以及資安意識訓練也應與時俱進。資安部署原則中的「最小權限原則」概念，也可以應用在郵件寄送附件類型或對象的審核：合理使用的附件檔才允許寄送，對於特殊的附件檔案，應預設為暫時封鎖並搭配人工審核，再根據實際情況適時調整防禦策略；對於收件者也應仔細考量，可發送給內部群組信箱的對象應合理限縮，以減少暴露在風險中的機會。