依使用深度分三階段　AI代理人將與AI助理並存

在微軟Ignite 2024年度大會上,微軟董事長兼執行長薩帝亞‧納德拉(Satya Nadella)展示了微軟最新的技術與創新成果,同時也傳遞一項非常重要的訊息:「Copilot是人工智慧使用者介面(Copilot is the UI for AI)」。

台灣微軟專家技術群總經理吳子強說明,這個概念恰恰解釋了在微軟在全產品線中都將AI功能內建在其中的作法,因為未來Copilot將是使用AI的最好入口。「過去,不管想要搜尋什麼資料,第一個念頭就是到網路上使用Google搜尋,但如今在AI技術的蓬勃發展之下,Google搜尋的地位極有可能被撼動,未來資料搜尋不只可以透過Web,還可以從應用程式、裝置來搜尋想要的資料。可預見的是,人工智慧使用者介面勢將成為兵家必爭之地。」

他提到,M365 Copilot推出至今已經一年多,剛開始大家對它的印象就是生產力工具,除了Word、Excel、PowerPoint之外,還有Teams可以進行視訊會議與協作。由於M365 Copilot已經內建了很多AI工具,因此,使用者自然而然就會以M365 Copilot的工具為入口。「但對於非M365 Copilot的使用者而言,他們的AI入口在何處?答案就在Copilot Studio。」

Copilot Studio是一款圖形化低程式碼工具,企業可以依情境的需求,以及使用內部的資料來建立所需的代理人(Agent)。但是除了自建選項之外,Copilot Studio也預先提供了19種AI Agent模板,例如IT Helpdesk、網站Q&A、顧客自助服務等等,協助使用者根據自身需求參考並靈活調整,打造最適合自身業務場景的AI Agent。

目前全球已有多家企業在Copilot Studio中構建Agent,舉例而言,麥肯錫公司已經運用Copilot Studio開發自主式AI Agent,其能自動監測新顧客的電子郵件內容,分析需求並結合過往與該顧客的互動紀錄,智慧匹配最合適的合夥人來處理後續事宜,無需人工閱讀郵件再分派工作。這項技術不僅大幅縮短了顧客等待回覆的時間,還減少約30%的行政工作負擔,提高整體運營效率。

從生成式AI進化 產品線加入AI Agent

從生成式AI(GenAI)進化到AI代理人已是現在進行式。微軟也在Microsoft 365 Copilot提供了5個代理人(Agent),來增強員工的能力、推動業務發展。不只如此,Dynamics 365也提供了多個自主式代理人服務,例如商機評估代理人,可以讓銷售人員專注於最優先的銷售機會上,同時代理人也會協助研究潛在客戶,並為其排定優先排序,更可透過個人化的電子郵件和回應,引導與客戶的互動;供應商溝通代理人則能自動化追蹤供應商績效、偵測延誤並即時應對,協助客戶優化其供應鏈,將昂貴的中斷成本降至最低。

台灣微軟專家技術群總經理吳子強指出,AI代理人並不會取代AI助理,而是在企業環境中並存。

「就微軟來看,AI Agent包含資訊檢索代理人(Retrieval Agent)、任務執行代理人(Task Agent)以及自主式代理人(Autonomous Agent)等三種不同的階段與使用深度,」吳子強指出,Retrieval Agent可以簡單想像成運用檢索增強生成(RAG)快速打造的Chatbot,以問答的方式來對話。而Task Agent則比較進階,可以執行某個工作流程,也是目前現在市場上的主流,其可以執行很多任務。至於Autonomous Agent則會比任務執行代理人多了理解能力,能夠理解使用的意圖,並且思考在這個意圖之下該如何行動,以及執行這些任務的邏輯又是為何?

「自主式代理人的另一項特色是在回答問題之前,會先深思熟慮再回答,不會立刻回覆。」他強調,不同於機器人流程自動化(RPA)是遵循規則來執行操作與任務,遇到例外時就必須重新定義新的規則才能把事情做好,自主式代理人主要是透過不斷的學習、理解意圖,來思考最佳的行動路徑,而且會越做會越聰明,越來越有效率。「自主式代理人雖然有點趨近代理式AI(Agentic AI),但並不能就此認定自主式代理人就是Agentic AI,主要原因是,AI技術發展飛速,未來半年,代理式AI能做到的範疇將可能更大,直到現在定義還是在持續改變中。」不過,就技術發展來看,進入到自主式代理人的時間已不遠,預估大約半年到一年就可以做到自主式代理人的境界,屆時現有的作業流程就可以有很大的提升與突破。

AI代理人不會取代AI助理

自ChatGPT問世至今,生成式AI已經深切影響著人們的工作與家庭生活。根據微軟去年委託IDC進行的《AI 的商業機會》調查,高達75%受訪企業表示正在使用生成式AI,遠高於2023年的55%。

吳子強指出,雖然這一兩年,AI助理應用較多生成式AI相關技術,不過生成式AI主要還是聚焦在生成的過程,包含創建一些文字、語音、圖片、影像等等,在理解自然語言後,以問答的方式生成內容,但沒有辦法真的整合到企業流程去得到結果。相比之下,AI Agent 則比較像是專注於業務流程自主運行的業務專家,能夠代表企業或部門執行任務,並與其他AI Agent協同合作。

「但是,AI Agent並不會取代AI助理,而是在企業環境中並存。舉例而言,Microsoft 365 Copilot有很多工作環境中需要用到的功能,像是Microsoft Graph,不管是OneDrive、SharePoint或是Teams裡面的會議記錄等等,這項功能可以幫助使用者跨Microsoft 365服務進行儲存資料的存取,為使用者提供及時做出決策所需的資訊。」他提到,過去是人機協作,未來則可能是Agent與Agent溝通完成任務。而且這些Agent並不限於公司內部,也可能介接到外部工具,以提供給個人或企業更大的價值。