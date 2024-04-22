資料治理結合資料中台　互補加乘發揮數據競爭力

在當前日益增長的資料需求下，如何高效管理、保護和充分發揮資料價值成為業界迫切需要解決的問題。本文將探討資料治理與資料中台的角色定位差異、互補關係，並提出對資料治理及資料中台工具的評估要點建議，以引領企業邁向更強大的資料生態。

在當前日益增長的資料需求下，企業正面臨著巨大的挑戰，如何高效管理、保護和充分發揮資料價值成為業界迫切需要解決的問題。資料治理和資料中台，作為兩個不可或缺的概念，在這個資料驅動的時代嶄露頭角。本文將探討資料治理與資料中台的角色定位差異、互補關係，並提出對資料治理及資料中台工具的評估要點建議，以引領企業邁向更強大的資料生態。

資料治理的角色定位

資料治理旨在確保企業內的資料資產維持高品質、一致性、安全性以及合規性。它涉及元資料管理、資料品質管理、資料安全管理、資料標準管理等核心需求。資料治理的目標是在組織層面建立統一的資料標準和政策，以確保資料在整個生命週期內得到有效管理和合理利用，並能落實在日常營運之中。

資料治理本身即為含有技術成分的管理議題，因此必須在組織規範面、作業流程面，及技術執行層面都進行相關之優化調整。就組織面來說，需要依照組織特性安排相關資料治理單位之權責，包括資料使用者、資料管理員、資料擁有者、資料保管者等，讓各單位依據職責來監督資料流動，確保資料使用的合法性，同時處理資料品質問題，確保內外部的資料流通是可信的。

作業流程面而言，則分為資料品質管理流程、資料治理流程，及元資料處理流程，資料治理的合作單位較多，為了要能使各單位協作順利，除了導入作業規範外，更須引入專業系統平台，以提升作業效率、避免作業疏失。

技術執行層，建置系統平台更是資料治理能否「落地」的關鍵。缺乏系統輔助時：

1.元資料常無法集中儲存維護並疏於更新。

2.資料血緣無法真實記錄資料轉換邏輯，下游資料出問題時很難查找問題根源。

3.資料品質沒有持續系統化之檢核紀錄，造成應用價值無法判斷。

4.資料治理相關同仁無共通平台進行協同作業，讓資料治理流於空談。

資料中台的角色定位

與資料治理不同，資料中台更注重內部統一的資料庫或資料湖倉、中介平台的建設，透過整合、儲存和管理資料，構建高度標準化和可擴展性的資料基礎設施。資料中台的目標是打破資料孤島，實現資料的共享與再利用，提升企業內部資料的價值。

在資料中台體系中，包含資料湖、資料倉儲、資料平台等概念，其核心是消融資料各自為政之業務疆界，形成統一集中的資料資源庫，以服務形式提供資料，因此需要能供給現今系統所常需之API服務，也需要能協助企業內部的業務部門和資料科學家，能更輕鬆地獲取所需資料，進行深度分析和挖掘。

資料治理與資料中台的互補關係

儘管資料治理和資料中台在角色定位上存在差異，但實際上它們是相輔相成的，並且進入高度治理及資料應用需求更高之場景時，兩者進行整合之需求更益發凸顯。資料治理提供了一個框架，確保資料的品質、安全和合規，為資料的合理運用打下基礎。而資料中台則作為資料服務平台，促進資料的集成和流通，在資料治理的基礎之上提供品質佳、彈性即時的資料服務。

舉例來說，在資料治理中，資料品質管理是一個重要面向。資料治理透過建立資料品質標準和監控機制，確保資料的正確性和可信度。而資料中台提供了資料整合的技術手段，將來自不同業務單元的資料整合在一起，有助於消除重複資料、矛盾資料，提高整體資料品質。

此外，資料治理還涉及到資料的隱私和合規管理。在這一方面，資料治理可以制定相應的政策和流程，確保資料的使用是符合法規要求的。而資料中台則可以透過權限控制、資料加密等技術手段，實現對敏感資料的保護，確保資料在整個生命週期中都處於受控的狀態。

資料治理參考架構

未來整合的趨勢

未來，資料治理和資料中台將更加緊密地結合，共同構建更為完善的資料生態。以下是未來整合的趨勢：

1.資料治理智慧化：資料治理將更多地依賴人工智慧和機器學習技術，實現自動化的資料品質管理、風險預測等功能。

2.資料中台的擴展：資料中台的範疇將不僅僅局限於企業內部，還可能擴展到跨企業的資料共享平台，跨更多不同業務領域時，則更需要資料治理機制的支援。

3.資料治理在資料中台中的嵌入：資料治理的概念和流程將更加緊密地嵌入到資料中台的建設中，尤其是在元資料管理及資料品質管理這兩方面，以實現更全面的資料管理。

4.全方位的資料價值發掘：資料治理和資料中台的協同作用將有助於企業全方位、深度挖掘資料的價值，提高企業競爭力。

運用資料虛擬化建構資料中台

在資料中台暨治理解決方案中，目前受重視之工具即為資料虛擬化平台及治理平台。資料中台區塊，虛擬化平台能做為跨多個不同資料源的橋樑，將關鍵的決策數據匯集到一個虛擬位置以推動分析。

資料虛擬化提供了一個現代數據層，使用者能夠以突破性的速度和成本效益存取、組合、轉換和交付資料集。資料虛擬化技術能夠幫助使用者縮減實體倉儲儲存及提取／轉換／加載（ETL）的時間、空間及人力成本，快速存取整個企業中的資料，包括傳統資料庫、大數據以及雲和物聯網系統中的資料。

而在治理面，資料治理與運用平台（Data Management Platform）能針對資料管理生命週期各階段對應所需之管理功能，包括元數據管理、資料品質管理、使用者資料自助擷取、資料安全、資料使用相關稽核紀錄等，將資料治理及運用之需求統一實現。

結語

資料治理和資料中台作為資料管理的兩大支柱，在協同作用下有望建立更加強大、智慧化的資料生態。企業在這個過程中，除了理解它們各自的角色定位和互補關係外，還需要謹慎選擇相應的資料治理及資料中台工具，從而實現更高效、安全、智慧的資料管理和應用。隨著未來的發展，資料治理與資料中台的整合將為企業帶來更廣闊的發展空間，助力資料驅動時代的優化和創新。

＜本文作者：李柔現為叡揚資訊整合平台服務處資深經理＞