安全晶片把關物聯網硬體資安

資安雖是產業長期專注的議題，但隨著攻擊技術的進展，卻持續面臨層出不窮的挑戰。近年生成式AI的發展，讓駭客得以用極為擬真的方式，竊取使用者資料。英飛凌(Infineon)安全互聯系統事業部行銷經理鄭力仁提及，2024年2月便發生香港金融業人士，在視訊會議中遭到Deepfake視訊會議詐騙的新聞事件。

會議中，駭客透過AI生成該公司英國總部的財務總監及其他假冒的與會者影像，詐騙該職員約8億台幣。可見生成式AI為資安帶來更多難以防範的風險，企業需要保持警覺。

安全晶片防禦AI資安風險

但無論生成式AI帶來何種新興資安風險，對於資料的保護，仍須回歸到軟體與硬體安全的防禦。鄭力仁說明，軟體可以有效防止駭客針對邏輯層的攻擊，但是對物理層攻擊的防護能力較弱。硬體資安防護如安全晶片，可以有效阻擋駭客從物理層面暴力破解裝置，避免聯網裝置中的敏感資訊落入駭客手中。

在物聯網應用中，雲端、AI伺服器與終端設備，可以選擇相應的安全晶片，強化資安防護。安全晶片如同聯網裝置的保險箱，獨立於裝置的系統之中，可以保護裝置的金鑰、憑證等重要資料。

無論駭客攻擊裝置的硬體層、作業系統或應用層，都難以取得安全晶片中的資訊，有效確保智慧家庭裝置等物聯網設備的安全。

英飛凌安全互聯系統事業部行銷經理鄭力仁表示，透過英飛凌的安全晶片，設備製造商以更節省成本的方式預置DAC在安全晶片中，達到安全且快速的生產方式與流程

Matter強化智慧家庭裝置資安

在智慧家庭應用中，每個設備可能對應不同的App，在裝置管理與使用者介面上都難以整合。因此業界由CSA攜手家電品牌、IC製造商、雲端服務供應商等，共同推動Matter協定。Matter協定已經推出三年，涵蓋的設備及應用多元。目前更新的1.3版本支援包含儲能設備、電動車充電樁等能源相關的新興應用。未來Matter協定將持續更新，擴及更多物聯網應用。

當使用者購入Matter的設備，以手機掃描裝置上的QR Code，就可以直接將設備加入家庭網域中並馬上使用。支援Matter的聯網裝置，由相同的應用程式介面控制，增加使用者的便利性。

同時，統一協定也可以降低產品開發成本，以及增強相關的資安保護設計。支援Matter的裝置透過QR Code加入家庭網域時，雲端與家庭網路能透過私有化的設備認證證書(DAC)，辨識受到認可的裝置，防止惡意裝置加入。