收集詐騙情資結合AI/ML　打造企業ASOC安全網(下)

生成式詐騙、假冒品牌攻擊激增，傳統的資安營運中心（SOC）在應對上力有未逮，因此企業需要一種更專注、更主動、更依賴特定情資與AI技術的新型防禦機制，這正是防詐營運中心（ASOC）應運而生的背景。

一個高效的ASOC運作框架，其核心理念是建立一個持續監控、快速反應、不斷學習的閉環作戰系統。這個框架可以參考ISO 27035標準中關於資訊安全事件管理的階段劃分，並針對冒名詐騙的特性進行調整與強化。ISO 27035旨在協助組織建立有效的事件管理流程，涵蓋從初步偵測到事後分析的所有階段。ASOC的運作可以概括為以下幾個關鍵階段：

1.偵測與告警（Detection & Alerting）

此階段的目標是「儘早發現」。ASOC運用前述的詐騙情資與AI技術，對網際網路進行大規模、持續性的掃描與監控。

其監控範圍涵蓋多個關鍵通路，包括網域名稱與子網域，系統會主動偵測新註冊且與企業品牌相似、具混淆意圖的可疑網域；在社群媒體平台上，則會搜尋未經授權使用品牌名稱、Logo，或散布詐騙訊息的粉絲專頁、社團與個人帳號；同時也會持續監控數位廣告平台，判斷是否有冒名廣告正在投放。此外，ASOC也會分析搜尋引擎結果，偵測是否有惡意網站透過SEO操作提高排名，藉此引誘使用者點擊；在行動應用程式商店方面，則會檢查是否有未經授權的冒名App上架。

系統一旦偵測到疑似冒名的目標，會根據預設規則與AI模型的判斷，自動產生告警，並初步評估其風險等級。此階段強調的是速度與覆蓋廣度，力求在詐騙活動造成大規模危害前即時掌握線索。這呼應了ISO 27035中提到的，透過有效的監控系統和程序快速偵測安全事件。

2.調查與核實（Investigation & Verification）

收到告警後，ASOC的專業分析師會介入進行深度調查與核實。此階段的目標是「確認威脅」，分析師將運用更細緻的工具與手法，針對可疑目標進行全面研判。他們會結合人工經驗判斷告警的真實性，過濾誤報訊息；同時搜集證據，包括截取冒名網站畫面、記錄冒名App的異常行為，甚至在可能的情況下追蹤詐騙金流的流向。

此外，分析師也會透過情資平台進行關聯分析，判斷該冒名行為是否與已知詐騙集團或活動有關聯性；並進一步進行影響評估，衡量該威脅可能對企業造成的潛在損害，如品牌形象受損、客戶個資外洩或財務損失等。

此階段需要分析師具備豐富的詐騙攻防經驗與敏銳的洞察力。一個有效的ASOC不僅是技術的堆疊，更是技術、專業人才與明確流程的有機結合，三者缺一不可。若缺乏專業人才進行複雜調查與戰略決策，僅有技術也難以發揮最大效用。

3.壓制與阻斷（Neutralization & Disruption）

一旦確認威脅並完成證據搜集，ASOC將迅速採取行動，目標是「移除威脅、降低損害」。具體作法包括：

首先，透過與網域註冊商、主機代管商、社群媒體平台、App商店等管道聯繫，要求下架或關閉該冒名網站、帳號或App（即所謂的Takedown行動）。

其次，ASOC也會通報相關單位，例如CERT/CSIRT、資安公司以及防毒軟體商，協助將惡意URL或IP納入黑名單，阻斷其進一步傳播或攻擊；針對涉及重大損害或疑似有組織犯罪的案件，ASOC也將整理完整證據，提交給執法單位協助追查，強化後端打擊能量。

此外，ASOC亦會即時通知企業內部相關部門（如法務、客服、行銷）啟動內部應變流程，發布澄清公告、提醒顧客提高警覺，並進行品牌信任的修復。透過這套由識別、調查到行動的閉環作戰流程，ASOC得以協助企業在詐騙威脅真正造成大規模損害之前，搶得先機，主動防衛。

此階段的成功，高度依賴ASOC與外部生態夥伴建立的良好合作關係。由於詐騙基礎設施多半由第三方託管，有效的下架與阻斷，需要這些託管單位的配合。因此，ASOC除了內部能力建置，也須具備優秀的對外溝通協調能力，能夠提供清晰的證據，並理解各平台的濫用處理政策（AUP），才能爭取最快的處理時效。

4. 學習與優化（Learning & Adaptation）

如同ISO 27035所強調的，從每一次事件中學習是強化資安態勢的關鍵。ASOC在每起事件處理完成後，都會進行系統性的覆盤與檢討，確保組織能從實戰經驗持續強化防禦能力。

首先，會針對事件處理過程進行詳盡記錄與歸檔，包含告警觸發、調查手法、處置措施、處理時間與最終成效，作為未來參考依據。其次，ASOC會進行成效分析，評估應變措施是否有效達成移除威脅、降低損害的目標，並找出尚可改進之處。此外，分析過程中發現的最新詐騙手法、冒名樣態與惡意指標，也會即時納入詐騙情資庫，並用以更新AI模型的訓練資料，強化未來的辨識能力。

最後，ASOC也會根據事件中暴露出的挑戰與不足，調整與優化現有的作業流程、工具配置與應變計畫，讓整體系統更趨成熟與高效，也讓整體防禦機制能不斷適應快速演進的詐騙攻擊手法，持續提升企業的數位韌性與應變速度。

企業導入ASOC的長遠效益

企業投資建置或導入ASOC服務，不僅為了應對眼前的詐騙威脅，更是著眼於長遠的數位營運韌性與品牌價值。其效益主要體現在以下幾個方面：

強化數位信任（Enhanced Digital Trust）

在數位時代，信任是企業與客戶互動的基石。層出不窮的冒名詐騙事件，會嚴重侵蝕消費者對特定品牌乃至整個數位環境的信任感。ASOC透過主動監測和快速清除網路上的冒名品牌內容、釣魚網站和詐騙App，能有效減少消費者接觸到詐騙訊息的機會，保護其免受損失。當消費者感知到企業積極投入資源保護他們在數位環境中的安全時，對品牌的信任度自然會提升。

保護品牌資產與商譽（Brand Protection）

品牌是企業最寶貴的無形資產之一。冒名詐騙者常利用知名品牌的信譽進行欺詐，這不僅會讓受害者遷怒於被仿冒的品牌，更會稀釋品牌的獨特性與價值。ASOC的運作，如同品牌的數位巡守隊，能夠及時發現並移除仿冒的商標、網站、社群帳號等，阻止詐騙分子對品牌形象的濫用與破壞。這有助於維持品牌在市場上的一致性與正面形象，避免因詐騙事件引發的負面公關危機，從而保護企業長期累積的商譽價值。

提升客戶體驗與安全感（Improved Customer Experience and Safety）

當客戶能夠安心地在企業提供的數位管道（如官方網站、社群帳號、數位廣告、訊息）進行互動與交易，而不必時時擔心受騙，其整體體驗將大幅改善。

ASOC透過減少詐騙噪音，讓客戶能更順暢地獲取正確資訊、使用正版服務。此外，若不幸發生與品牌相關的詐騙事件，ASOC的快速應對與透明溝通（例如及時發布警示、提供協處管道），也能在一定程度上安撫受害客戶，展現企業負責任的態度降低事件對客戶關係的衝擊。

更深一層來看，ASOC的部署也為企業內部帶來文化與組織層級的改變。當防詐的成效（如降低的詐騙通報量、提升的品牌信任度指標）能夠被量化並向管理層匯報時，「數位信任」就不再僅僅是一個IT或資安部門的議題，而是提升到企業策略的高度。這將促進跨部門（如資安、法務、行銷、客服）在維護數位信任這一共同目標上的協作，最終將「信任」內化為企業的核心價值與市場競爭力。

擁抱ASOC—企業主動式數位韌性的必然選擇

在數位冒名與詐騙攻擊日益猖獗且手法不斷翻新的時代，傳統的資安防護機制雖然仍是企業不可或缺的基礎，但面對專門針對品牌信譽與客戶信任的外部攻擊時，其覆蓋範圍與應對能力已顯不足。企業迫切需要一種更專業化、更主動、更具智慧的防禦策略。

防詐營運中心（ASOC）正是為此而生。它以深度的詐騙情資為基礎，藉助先進的人工智慧與機器學習技術，專注於偵測、分析、並瓦解針對企業的各類冒名詐騙活動。ASOC的建立，代表企業從被動回應轉向主動防禦，從僅僅保護內部系統擴展到捍衛外部的數位品牌形象與客戶信任。這不僅僅是一項技術投資，更是一項關乎企業聲譽、客戶關係與長遠發展的戰略佈局。

正如STIX標準所倡導的，我們需要「移至駭客攻擊的左側（moving left of the hack）」，在損害發生前就阻斷威脅。ASOC的運作完美體現了這一Proactive的精神。同時，其持續學習與優化的閉環作戰模式，也呼應了ISO 27035所強調的「持續改進」原則，確保防禦能力能夠與時俱進。

展望未來，針對性的、利用AI進行的複雜網路攻擊（如深度偽造、AI策劃的詐騙活動）只會愈演愈烈。ASOC所代表的這種「針對特定威脅類別、整合專門情資與AI技術、採取主動防禦」的模式，可能為未來企業應對更多新興網路威脅提供一個可參考的範例。

現在正是審視自家組織是否具備防詐韌性的重要時機。擁抱ASOC、建立或導入專業的防詐營運能力，將是提升企業數位韌性、保護核心資產、並在數位浪潮中脫穎而出的關鍵一步。

＜本文作者：池凱琳現為Gogolook雲端工程總監＞