打造雲端安全防護平台　降低工作流程風險性

全球興起的雲端服務應用模式浪潮，正在台灣本土企業與組織IT環境逐步發酵，即便是以往礙於隱私安全、整合性、控制名雲端方案供應商偕同合作夥伴，共同推動企業內部郵件系統雲端化，如今的郵件雲服務，幾乎已成為企業與組織系統汰舊換新時不可或缺的選項。

安全防護為智慧製造奠定基礎

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦觀察，近年來最讓企業主感到頭痛的勒索軟體、APT攻擊不僅未見減緩，攻擊手法還更趨複雜，尤其是勒索軟體，幾乎成為攻擊者預設採用的工具。隨著資訊科技環境變遷，本土企業高度關注的物聯網、第五代行動通訊（5G）等新型態應用，未來勢必將衍生不同的威脅，就如同採用數量逐年增長的雲端服務，主要著眼於快速反應市場，至於資安風險，則是逐漸普及浮上檯面之後才開始受到關注。

以趨勢的角度探討資安問題時，通常會展現前瞻性的看法，到達實務上落地還有點時間，相對的資安威脅也需要時間，掌握全球最新威脅情勢才是當務之急。洪偉淦說明，以產業別來看，台灣製造業現在發展的是智慧化，也就是工業物聯網（IIoT），首要是部署大量具有連網功能的感知器，這類型應用場景的威脅型態較明確，畢竟傳統OT場域根本未建立安全保護措施，如今發展智慧化，實質上得從基本功開始做起，包含資安意識、工作流程、用以控制風險的技術。這也是本土產業中，製造業開始較為關注資安議題的主因。

至於辦公室環境的需求，則仍是防範勒索軟體與APT攻擊。過去的勒索病毒屬於無差別式攻擊，如今演進到目標式攻擊後，則可基於因應APT攻擊的技術實作防範措施。尤其是最常被利用來滲透的漏洞，例如SMB、遠端桌面等標準通訊協定，究竟是正常溝通抑或攻擊者藉此橫向擴散，若非持續監控行為恐難以辨識。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財亦指出，去年（2019）發布的年度資安預測中曾提醒，網路釣魚與詐騙手法會更加盛行，例如近期利用LINE貼圖活動進行詐騙，實際上是要騙取LINE的用戶帳號。這類詐騙事件會持續在2020年發生，預期會增添新的詐騙手法，比如說運用深度學習的DeepFake技術，以人工智慧合成或模擬聲音、影像，讓人難以分辨真偽。「過去幾年，本土企業遭遇變臉詐騙（BEC）受害者相當多，僅透過釣魚郵件即可達到詐騙錢財的目的，若再加上模擬聲音或影像，更可騙取信任，企業不可不慎。」

及時修補更新避免漏洞被利用

至於攻擊發動方式，簡勝財引述趨勢科技最新發布2020年資安年度預測報告的內容指出，勢必會有愈來愈多攻擊活動利用連網裝置來執行，例如智慧電視、數位語音助理、網路監視器等，可擷取聲音與影像的裝置，一旦被攻擊者取得控制權，可先行竊取聲音與影像資料，進而偽裝執行詐騙、勒索，甚至間諜活動。

實際上，綁架家用路由器並組成殭屍網路，再藉此進行DNS綁架攻擊，已成為固定套路。簡勝財說明，攻擊者先利用弱密碼、未更新修補的漏洞等方式滲透，控制家用路由器，成功登入後，只要變更DNS設定，指向攻擊者架設的DNS服務，當使用者開始存取連線時，隨即被導向釣魚網站。有心人士即便不懂攻擊技巧，只要提供詐騙的內容亦可直接雇用代打，如今可說是地下經濟相當受歡迎的攻擊服務。

前述提到的漏洞滲透，預期也將會被設計為蠕蟲病毒來執行，例如基於Windows作業系統知名的BlueKeep遠端桌面協定漏洞來製作蠕蟲病毒。簡勝財說明，攻擊者為了迴避偵測，通常會利用被廣泛使用的通訊協定來執行滲透，雖然微軟已針對存在於舊版Windows遠端桌面服務的編號CVE-2019-0708漏洞發布修補更新，勢必仍有許多系統無法安裝，就如同WannaCry事件，多數是因為尚未安裝修補漏洞而遭受襲擊。

CSPM控管雲端配置失當風險

為了因應攻擊手法的轉變，趨勢科技基於幾十年來累積龐大的威脅情資為後盾，發展XGen多層式防護，在不同攻擊情境下運用防禦技巧來抗衡。從過去企業熟知的OfficeScan演進到Apex One，同時具備端點偵測與回應（EDR）機制，可說是趨勢科技協助現代企業處理威脅困境的首要演進。

在數位化轉型驅動下，企業提升對於雲端服務的接受度，這也意味著數位化的IT環境勢必為混合雲，在建立資安保護措施之前，IT管理者必須先具備可視化能力，於是趨勢科技緊接著提出XDR，可蒐集來自網路、郵件、端點、雲端平台工作負載所產出的資料，彙整成為資料湖（Data Lake），結合威脅專家智慧與全球威脅情報來偵測難以分辨的惡意行為，引導IT管理者著手運用單一平台調查或釐清事故根本原因，進而採取行動執行處置。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦指出，趨勢科技自家內部研發團隊深度使用公有雲平台，已充分掌握工作流程中可能遭遇的資安威脅。隨著本土企業陸續增加採用雲端平台發展新服務，屆時Cloud One防護平台即可提供協助。

有鑑於新型態應用服務將採以雲端原生來提供，趨勢科技日前更進一步發布為開發者打造的Cloud One資安防護服務平台，預定2020年第一季上市時，先行提供工作負載防護、網路防護、應用程式防護等三項服務，以確保雲端基礎架構組態設定的最佳化。

為了實踐在不干擾客戶營運的情況下確保雲端安全的策略，趨勢科技於2019年年底宣布併購雲端安全狀態管理（CSPM）解決方案新創公司Cloud Conformity，強化Cloud One資安防護服務平台的能力。

洪偉淦說明，趨勢科技既有的產品線，例如Deep Security，保護雲端工作流程的安全性，主要是針對虛擬主機本身。隨著雲端平台演進到容器環境，無法直接套用以往發展的虛擬主機防護機制，再加上Serverless應用程式逐漸增多，僅保護映像檔（Image）也無法發揮效果，必須持續增進適用不同情境的整合建置，例如雲端平台上的工作流程防護、Image弱點掃描等機制。

至於新併購的Cloud Conformity，特性在於檢查配置狀態。現階段雲端平台最大的問題實際上是設定配置錯誤，過去部署在內部的應用系統遷移到雲端，可便於員工隨時、隨地皆可存取，若存取權限配置不夠嚴謹，正常的操作行為即可能導致資料外洩事件發生。 另外，Cloud Conformity可輔助檢查，經過掃描後，可指出現有的設定配置不合適之處，同時確保符合GDPR、HIPAA、NIST等法規規範。