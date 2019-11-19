推Active Insight簡化維運　鎖定資料管理軟硬兼施

為了更貼近企業客戶的使用需求，日前群暉發表了最新資料管理方案，除了宣佈提供雲端監測及事件預防服務Active Insight之外，也強化SSD快取應用，同時重整高階商用機種，推出首款超高密度儲存服器。

對於群暉的既定印象，或許仍不少人認為是消費端NAS品牌之一，但其實早在多年前群暉便開始深耕企業市場，尤其全快閃儲存產品線問世後，更在企業市場大有斬獲，除了在總體營收中，企業市場的表現突出之外，版圖也在逐步擴展。近期在調研機構Gartner所發表的主儲存魔力象限（Magic Quadrant for Primary Storage）報告中，群暉也獲選為其中一家供應商，雖然與其他儲存品牌大廠仍有不小的距離，但卻可看出其積極經營企業市場的決心。

為了更貼近企業客戶的使用需求，日前群暉發表了最新資料管理方案，以賦能使用者、智慧洞察、串聯雲端為主軸，協助企業打造更彈性的軟、硬體與雲端架構，以面對呈指數成長的資料帶來的管理挑戰。預計明年上線的DiskStation Manager 7.0（DSM 7.0）Beta版，除了具備更細緻的管理功能、原生的混合雲儲存與檔案共享服務 Hybrid Share等應用之外，也將提供雲端監測及事件預防服務Active Insight，同時重整高階商用機種，發表高效能FS與SA系列、高可用UC系列，以及超高密度HD等多款新產品。

結合雲服務 推監測預防

有鑑於智慧IT維運（AIOps）已成為一股趨勢浪潮，群暉也跟隨IT大廠腳步，發表雲端監測及事件預防服務Active Insight，以助力企業提早預知可能問題，防患未然，並且協助降低IT部門維運管理負擔。

群暉科技軟體產品管理部門經理江政翰指出，這項服務的開發構想是因為群暉觀察到，過去使用者回報的問題不外乎有二大類，一是硬碟故障但沒有及時更換以至於兩三個月後又壞掉第二顆，只好請求客服技術支援。另一種類型是，企業現有服役的設備存在安全的Bug或是NAS並沒有即時更新，因而希望客服來協助處理。「如果能夠早一步提醒使用者相關的資訊或是有更快速的管道讓企業知道設備需要更新，那麼企業就可以降低服務中斷的風險，而且也不用開立Support Ticket來請求支援。」

群暉科技軟體產品管理部門經理江政翰指出，Active Insight希望成為企業的MIS。

他提到，現今設備都已能透過管理介面或是資源管理監控器來查看效能表現，但是這些數值代表的意義以及可能的潛在問題，卻很難直接察覺，舉例而言，管理者看到處理器的使用率很高，當下並不會有所懷疑，因為當系統傾全力執行一個應用程式時，資源本來就會被吃滿，使用率高是很正常的情況，但是這其中可能有問題被忽略了。「在大多數的情況下，使用者無法根據這些數據來判斷有無問題，但是身為原廠，群暉能很輕易從中判斷，」江政翰指出，Active Insight的目的是希望能從原廠的角度，協助企業或是管理人員預先管理或故障排除，簡單地說，就是讓Active Insight成為企業的一位MIS。

為了取得更多且更多元的資料，群暉在設備內也埋設感測器來收集系統與效能資訊，以及收集S.M.A.R.T.訊息來確認硬碟的健康狀態。而且群暉也集結了全球六、七百萬台設備資料，這些巨量資料經過分析後，便可找出蛛絲馬跡。舉例而言，可能會發現某品牌型號的硬碟在5 bay機種下，設定4顆硬碟RAID 5保護，只使用了一年便會出現故障，這時就可以把這個現象及早告知給同樣在這個環境下的企業，讓他們及早因應。又或者是早先Intel有幾款SSD只要累計閒置時間超過1,700小時就會停止運作，企業必須更新韌體才能解決。但是一般管理人員在看到這項消息時，很難聯想到，三年前的某月某日曾採購這幾款SSD的其中一款，而且部署在哪一台設備中。像這類的問題，Active Insight會主動地告知那一台設備有這類型的SSD，提醒管理人員更新。

「群暉也為了Active Insight專門開發出一款行動App，就像專屬的訊息通道，如此一來關鍵的問題訊息就不會被淹沒在大量的信件中，而遭到忽略。」他說。

強化SSD快取應用

儘管企業級SSD與硬碟的需求的售價尚未來到甜蜜點，但企業運用SSD作為快取的應用已愈來愈普遍。根據群暉觀察，有20%的使用者以SSD快取來改善效能。對此，群暉也大幅更新了DSM對SSD快取的支援，除了能以更精準的方式分析I/O模式，根據實際使用狀況提供SSD快取部署建議之外，也支援將中繼資料鎖定至SSD來大幅提升冷中繼資料相關的系統操作執行效率。

HD6400是群暉首款4U可搭載60顆硬碟的產品，總原始容量高達960 TB。

而在快取效益方面，以往冷資料的Meta Data也會被視為是冷資料，而不會被記錄在SSD的快取中，現在則會把熱、冷資料的Meta Data一併都存放在快取當中，如此一來，當企業需要使用到大量冷中繼資料時，就可以很明顯地感受到效能的提升。另外，群暉也採用了新的壓縮演算法ZSTD，能夠提供更高的壓縮比來減緩SSD的壽命消耗。

首款超高密度儲存伺服器

除了在軟體的改進外，群暉也重新歸整高階應用產品線，在高效能方面，有中階全快閃儲存伺服器FS3600與高可擴充性儲存伺服器SA3600；在高可用性方面，有著重虛擬化儲存專用的雙主動式iSCSI儲存伺服器UC3200以及可運行DSM服務的SA3200D；另外，在超高密度方面，則有HD6400可以選擇。這其中，HD6400是群暉首款4U可搭載60顆硬碟的產品，總原始容量高達960 TB。

「以往企業要擴充容量時，都是運用擴展櫃來串接，如果要達到與HD6400相同的容量，以RS18017xs+為例，要再加上4台RX1217sas才能做到，如今一台HD6400就能滿足需求，而且還能減少60%的體積。」江政翰說。