Suricata配NFQUEUE　打造即時阻擋攻擊IPS

入侵偵測系統（IDS）主要功能在於記錄當下的相關攻擊行為，但無法在當下即時阻擋攻擊，也因此有入侵防禦偵測系統（IPS）出現，本文將介紹一套開源碼社群中有名的入侵偵測系統Suricata，搭配Netfilter中的NFQUEUE機制，實作一個具有即時阻擋攻擊的IPS。

隨著網路威脅多樣化，一般企業除了部署防火牆外，通常也會再部署入侵偵測系統（Intrusion Detection System，IDS）來增強資安防禦的能量。

入侵偵測系統主要功能在於記錄當下的相關攻擊行為，但並無法在當下即時地阻擋相關的攻擊行為，也因此有IPS（Intrusion Prevention System）這一類資安設備的出現，此類系統除了可即時記錄相關攻擊行為外，還能同時阻擋相關的攻擊。

因此，本文將介紹一套開源碼社群中有名的入侵偵測系統Suricata（官方網站為https://suricata.io/），搭配Netfilter中的NFQUEUE機制，實作一個具有即時阻擋攻擊的IPS，所使用的作業系統為CentOS 9。

什麼是Suricata

Suricata是開源碼社群上一套有名的網路型入侵偵測系統（Network-based Intrusion Detection System，NIDS）。通常部署於整個網段的閘道（Gateway），並利用特徵比對（Signature-based）的方式來監控整個網段的封包資料是否具有惡意的攻擊樣式，或利用異常偵測（Anomaly-based）來確認是否有異常的封包流量。

一旦發現有相關異常的封包流量，就會記錄該行為，甚或可即時直接阻擋該封包來源的連線。而Suricata即是利用自行定義的偵測規則（Rule）來判別來往的封包是否具有相同特徵，以識別是否為惡意的封包。

安裝Suricata

在簡單了解NIDS後，接下來利用原始碼編譯的方式來安裝Suricata。

首先，執行以下的指令來安裝相關所需要的系統程式庫：

dnf -y install epel-release dnf- plugins-core config-manager --set-enable crb dnf install -y rustc cargo cbindgen dnf install -y gcc gcc-c++ jansson- devel libpcap-devel dnf install -y libyaml-devel make pcre2-devel zlib-devel

安裝完所需的程式庫之後，即可安裝Suricata。在下載最新版本（在此使用的版本為7.0.7）後，使用如下的指令進行安裝：

#安裝於/usr/local/suricata目錄，並 且啟用nfqueue功能（IPS所需要） ./configure --prefix=/usr/local/ suricata --enable-nfqueue make #進行編譯 make install #進行安裝 #新建儲存相關的Suricata所產生記錄 （Log）檔案的目錄 mkdir -p /usr/local/suricata/var/ log/suricata #新建儲存Suricata相關組態檔的目錄 mkdir -p /usr/local/suricata/etc/ suricata #新建儲存Suricata規則（Rule）的目錄 mkdir -p /usr/local/suricata/var/ lib/suricata/rules/ #置放rule 目錄執行 mkdir -p /usr/local/suricata/var/ run/ #新建執行時所使用的目錄名稱

接著，執行下列命令來取得最新的Suricata偵測規則資訊：

suricata-update

最後，將相關的組態檔複製到相對應的目錄：

cp etc/classification.config /usr/ local/suricata/etc/suricata/ cp etc/reference.config /usr/local /suricata/etc/suricata/ cp threshold.config /usr/local /suricata/etc/suricata/ cp suricata.yaml /usr/local /suricata/etc/suricata/

至此，大致完成安裝Suricata的工作。

主要執行檔及組態檔說明

接下來，說明Suricata所提供的主要執行檔及組態檔。

suricata

為執行的主程式，常用的執行組態如下所述：

-T：測試組態檔的語法是否正確

-c：指定要使用的組態檔位置（suricata.yaml）

-D：以常駐程式（Daemon）方式執行

-i：設定要使用的網路介面裝置代號

-q：設定要使用的NFQUEUE編號，表示要以IPS模式運作。

classification.conf

分類組態檔，主要定義並分類相關偵測規則中的威脅級別和警報類型。以便進行分級與管理。其格式如圖1所示（共分三個欄位）：

圖1 classification.conf的格式分成三個欄位。

(1) 此規則的分類名稱，如attempted-recon。

(2) 對於此分類的簡短說明。此描述會出現在Suricata的記錄中，便於分析人員理解此警報的內容，如Attempted Information Leak。

(3) 該分類的優先等級（Priority），數字越小，表示優先等級越高。

reference.conf

此檔案主要定義各種規則中所引用的外部參考資料，例如Common Vulnerabilities and Exposures（CVE），其格式如圖2所示。

圖2 reference.conf的格式。

threshold.config

用於設定規則的觸發成立的門檻值，這在判斷是否為真正的攻擊情況時是很重要的，例如5分鐘之內發生2次登入失敗可能是不小心，但若同樣的時間內發生超過百次的登入失敗，很明顯即為攻擊的情況。適當的設定門檻值，可以避免許多無效且重複的假警報，如下例（規則編號為1000010）為設定在5分鐘之內，若個別單一的來源IP觸發次數超過100次即觸發警報：

threshold gen_id 1, sig_id 1000010, type limit, track by_src, count 100, seconds 300

suricata.yaml

這是Suricata使用的主要的組態檔，使用YAML（Yet Another Markup Language）格式，其定義Suricata執行時所使用的重要組態，其主要設定的區段如下所述：

此區段中主要是設定要防護監控的內外網路相關資訊，以及一些重要的組態變數設定，常見的組態有：HOME_NET（設定要監控的內部網路，可使用CIDR格式表達）、EXTERNAL_NET（設定要監控的外部網路，可使用CIDR格式表達）、default-log-dir（設定Suricata記錄儲存的目錄）。

設定要擷取網路封包的網路介面，提供了af-packet、pfring、pcap等高效能補捉網路封包的裝置，使用者可根據自身環境設定適合的網路介面，本文會使用af-packet來擷取網路封包。

規則配置

設定要使用的偵測規則，常見的組態設定如下：

rule-files: - suricata.rules #設定所使用的 偵測規則檔 default-rule-path: 設定為偵測規則 所在的目錄 classification-file: 設定classi fication.config所在的位置 reference-config-file: 設定refer ence-config-file所在的位置 threshold-file: 設定threshold.config 所在的位置

設定符合偵測規則的相關事件資訊及儲存格式等資訊，預設使用為fast：

- fast: enabled: yes filename: fast.log #事件記錄檔名稱 append: yes #以新增的方式累計紀錄資訊

除此之外，為方便處理起見，建議開啟EVE（Extensible Event Format，以json格式儲存），如下設定：

-eve-log: enabled: yes filetype: regular #表示以檔案形式儲存 filename: eve.json

Suricata的偵測規則架構

接下來，就繼續說明Suricata的偵測規則架構，其語法如下：

動作（Action） 通訊協定（Protocol） 來源IP 來源通訊埠 -> 目的IP 目的通 訊埠 規則選項

Action

當發現符合偵測規則時，所要執行的動作。相關動作如下所述：

Pass：直接放行此封包 Drop：直接丟棄此封包並記錄相關訊息，此動作須運作於IPS模式下才有效。 Reject：類似Drop動作，會直接丟棄此封包，但如果封包的通訊協定為TCP時，即會回覆Reset封包，此動作須運作於IPS模式下才有效。 Alert：當偵測規則比對成功時，即會產生一個記錄相關（Alert）訊息。

通訊協定

設定要監控的網路封包所使用的通訊協定，例如udp、icmp、ip、http等通訊協定。

來源IP->來源通訊埠

設定要監控的來源IP和通訊埠資訊，若設定為any即表示不設限。

目的IP->目的通訊埠

設定要監控的目的IP和通訊埠資訊，若設定為any即表示不設限。

規則選項

指定相關的比對條件，須根據不同的通訊協定來訂定不同的關鍵字（Keywords）進行比對，可參考Suricata官方網站相關的關鍵字說明。常見的選項包括：

msg：警告的資訊，當符合偵測規則時，所要記錄的文字。

sid：規則的編號，必須為唯一值，用於區分不同的規則。

content：用來比對文字，通常用來檢測特定的內容。

pcre（Perl Compatible Regular Expressions）：提供正規表示法來匹配更複雜的樣式。

如下例為當發現有icmp封包，即記錄ICMP Test Rule字樣：

alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Test Rule"; sid:1000001; rev:1;)

認識Netfilter和NFQUEUE

Netfilter是Linux系統預設的網路封包過濾框架，可在使用iptables程式時透過此機制來管理網路封包，圖3所示為Netfilter封包處理的流程。其中PREROUTING、INPUT、OUTPUT、POSTROUTING等為規則鏈（Chain），使用者可透過iptables在規則鏈內設定規則的方式來處理封包。

圖3 Netfilter封包處理流程。

當網路封包進入網卡時，會先流經PREROUTING。若發現該封包的目的IP為本機的位置，則會再經INPUT、OUTPUT、POSTROUTING等規則鏈後再發至下個地點。若發現該封包的目的IP不為本機的位置，則轉發至FORWARD、POSTROUTING後再發至下個地點。

而NFQUEUE可架構在上述的規則鏈中，並允許外部應用程式取得相關的網路封包進行處理。Suricata就是利用此架構來取得網路封包，並進行處理（如drop），依此完成IPS的功能。

iptables使用語法

接下來，簡單說明iptables的使用語法：

iptables command [match][-j target/jump]

Command

此為主要的使用參數，通常用來管理要設定的規則（如新增、刪除規則），常用的參數如下：

-A：在指定的規則鏈之後新增一個規則

-D：在指定的規則鏈中刪除規則

-F：清除規則鏈中的規則

-L：顯示規則鏈內的所有規則資訊

-I：在規則鏈插入規則

常用的比對條件如下：

-d：指定要比對的目的主機或IP位址

-i：指定套用規則的網路介面名稱，如eno1。

-p：提供要比對的通訊協定，例如TCP、UDP、ICMP等通訊協定的封包。

-m：提供要比對的MAC資訊

-j：表示如符合條件時須執行的動作（Action），常用動作選項包括：ACCEPT（允許符合條件的封包通過）、DROP（丟棄符合條件的封包）、RETURN（表示直接離開目前規則，直接跳到下個規則比對）、NFQUEUE（表示將封包重導到本機的佇列QUEUE中，通常是被用來讓其他應用程式處理）、MASQUERADE（將封包來源的IP位址改為防火牆傳送封包之網路介面的IP位址，通常用來完成NAT功能）、LOG（將封包連線相關資訊記錄在核心記錄檔中，使用者可利用dmesg指令查看相關訊息）。

開始實作

在簡單了解Suricata與NFQUEUE機制後，接著實作一個阻擋ICMP封包的IPS。為了簡化說明起見，這裡將利用Suricata來防護其所在的單一主機。首先，執行以下的指令，確認Suricata是否支援AF_PACKET（取得網路封包的介面）和NFQueue（圖4）：

圖4 確認Suricata是否支援AF_PACKET和NFQueu。

suricata --build-info

接著檢查suricata.yaml的設定，主要確認af-packet組態設定：

-af-packet: interface:eno1 #要使用的網路卡，在此設定網路卡代號 copy-mode: ips #設定要以IPS模式執行 copy-iface: eno1 - eve-log: #設定以EVE格式輸出 enabled: yes filetype: regular filename: eve.json

然後，在規則鏈（INPUT及OUTPUT）設定NFQUEUE：

iptables -I INPUT -p icmp -j NFQUEUE --queue-num 0 iptables -I OUTPUT -p icmp -j NFQUEUE --queue-num 0

為了測試方便，可加入下列規則（丟棄icmp封包）：

drop icmp any any -> any any (msg:"ICMP Test Rule"; sid:1000001; rev:1;)

最後，再執行「suricata -c suricata.yaml -q 0 -D」，表示要運作於IPS並取得NFQUEUE內的封包進行處理。而後，再利用ping指令發送icmp封包。

如果一切正常，應可發現icmp已被阻擋，並且在eve.json應可發現如圖5所示的訊息，告知ICMP封包已被阻擋。

圖5 ICMP封包已被阻擋。

＜本文作者：吳惠麟，多年資安經驗，喜好利用開源碼建構相關解決方案，著有「資訊安全原理與實驗」等書。＞