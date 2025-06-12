Google Cloud Summit Taipei 2025 亮點

AI正以前所未有的速度改變世界，台灣的各行各業也面對著全面升級、提升競爭力的關鍵時刻。Google Cloud Summit Taipei 2025這場盛會上，聚集了企業領袖、IT專業人士和開發人員，一同探索Google Cloud的AI基礎架構、客製化晶片、生成式AI模型以及開發平台如何能協助各種規模的企業成功轉型。

Google Cloud台灣總經理陳愷新分享Google Cloud願景與如何透過Google AI與雲端技術賦能百工百業的轉型，同時介紹與會者。與各行各業的領導者合作，將AI的力量帶入他們的日常營運。在這次峰會中，主要產業的企業也分享了如何運用Google Cloud的產品與解決方案轉型與創新：

持續與Google Cloud緊密合作，以AI技術驅動個人化與價值導向的醫療革新。去（2024）年雙方以「AI-on-DM」專案為起點，針對第二型糖尿病患者，運用AI分析健保申請及生理檢測數據，成功打造智慧風險評估模型。目前的合作成果已能實現個人化的風險分級與共病預測，例如系統能產出個人風險報告，精準預測視網膜、腎臟等併發症的發生機率。未來雙方也將深化合作，開發一款基於Gemini模型的糖尿病AI代理，自動生成數位衛教內容，輔助醫病進行更有效的個人化照護， 並與廣受歡迎的「全民健保行動快易通 | 健康存摺」整合。展望未來，健保署規劃將此成功模式從糖尿病擴展至所有慢性病照護，最終目標是透過AI與數據實證，引進價值導向的支付模式，以更科學的方式提升照護品質與效益，落實「健康台灣」的宏大願景 。

（鴻海）與Google深度合作，聚焦雲端及AI應用，強化資安韌性、靈活資源調度、加速全球佈局，健全科技平台的解決方案，為智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台奠定基石；由製造的鴻海，轉型為科技的鴻海，成為平台服務提供者，打造可治理的AI與雲端基礎，實踐鴻海「3+3+3」策略藍圖。

繼玉山金控與Google Cloud在基礎架構、資料分析與AI應用程式等項目合作，成功協助玉山金控數位、永續雙軸轉型後，其個人金融事業總處、科技聯隊延伸與Google Cloud的合作，透過Google Gemini模型並連結玉山銀行內部知識系統，僅以三個月時間打造並上線「金融業務聊天機器人（金秘書）」。行員可以使用金秘書快速獲得顧客提問的建議方案，不僅協助分行人員正確且快速解決顧客的複雜交易，也縮短了內部教育訓練時間，減輕行員的負擔。自從今年第一季上線後，平均每周能回覆2,000人、累積至今已超過4萬個問題。玉山銀行總行企畫及客服單位的分行諮詢電話也因此大幅下降，不同議題的諮詢進線量下降從16%到41%不等，而AI問答更獲得使用者高達96%的正面評價！

透過Google Cloud的AI技術與雲端數據分析服務，正在翻轉零售產業的營運管理與顧客體驗。在營運管理方面，統一資訊運用Google Cloud的Vertex AI平台與Google Gemini模型打造「AI食安通報系統」，大幅縮短食安通報與處理時間。更透過部署於GCP的「ESG戰略管理平台」串接GCP的即時資料處理服務，能即時回傳門市設備狀況與能源指標，並利用AI模型動態即時監控與優化7-ELEVEN門市的能源使用。在顧客體驗方面，統一資訊將積極探索AI代理（AI Agent）技術，開發無需跳轉頁面就能輕鬆下單的AI對話式購物服務。此次合作展現了統一資訊如何運用雲端與AI技術，建立一個更永續、更安心、更智慧的零售新未來。

透過Google Cloud強大雲端基礎建設，加速AI服務開發，成功孵化企業級AI品牌Vyin AI，並宣示「告別AI幻覺，讓生成式AI真正走入企業日常！」Vyin AI研發獨家D-RAG核心技術，徹底解決生成式AI客服幻覺問題，確保企業應用100%安全可控，讓生成式AI從理論轉為解決商業痛點的利器。在Google Cloud穩定技術支援下，Vyin AI持續為台灣、東南亞與北美等泛娛樂產業提供一站式AI解決方案，展現國際化潛力。