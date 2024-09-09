Nutanix叢集架構深入玩　動手部署Prism Central

透過本文的深入剖析和實作演練後，管理人員除了能夠理解Prism Element叢集，和Prism Central管理平台之間的差異之外，也實際操作部署和註冊Prism Central管理平台，並在需要時也能夠取消註冊Prism Central管理平台。

在Nutanix叢集運作架構中，最重要的三大核心元件分別是AHV、AOS、Prism，其中AHV擔任軟體定義運算（SDC），也就是虛擬化平台的角色，負責運作屆時的虛擬主機（VM）或Pod/Container容器等工作負載，而AOS擔任軟體定義儲存（SDS）角色，負責將每台Nutanix節點主機的本地端儲存資源進行整合，達成HCI超融合運作架構，至於Prism則是管理這些運作架構和工作負載，也就是整體基礎架構的集中式管理平台，如圖1所示。

圖1 Nutanix叢集三大重要運作元件：AHV、AOS以及Prism。 （圖片來源：Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals（NHCF））

Prism管理平台特色功能

事實上，Prism是一個分散式資源管理平台，幫助管理人員能夠維護管理和監控在Nutanix叢集中的各種物件和多項服務，無論Nutanix叢集是在企業和組織的地端資料中心或是雲端。在Prism管理介面的部分，GUI圖形方面採用新興的HTML 5 UI介面設計，在文字指令方面則是支援RESTAPI、CLI指令、PowerShell Cmdlets等方式，同時也支援管理Nutanix叢集中的工作負載、定義安全性政策、監控和分析工作負載等等，如圖2所示。

圖2 Prism運作架構示意圖。 （圖片來源：Prism Architecture | The Nutanix Cloud Bible（nutanixbible.com））

Prism Services

事實上，在Nutanix叢集中，運作在每一台節點主機上的CVM主機都會運作Prism Service，並且系統會在眾多Prism Service中，自動透過選舉機制選出一台CVM主機擔任Prism Leader的角色，由Prism Leader來處理所有收到的HTTP Request。倘若其他台CVM主機中的Prism Service收到HTTP Request請求時，將會使用HTTP Respone Status Code 301機制，把HTTP Request請求流量重新導向至Prism Leader進行處理，如圖3所示。

圖3 Prism Service和Prism Leader運作架構示意圖。 （圖片來源：Prism Architecture | The Nutanix Cloud Bible（nutanixbible.com））

原則上，Prism Service會Listen Port 80和9440，來回應使用者的HTTP Request請求流量，一旦收到HTTP Port 80的連線請求，系統會自動重新導向至加密連線的HTTPs Port 9440，也就是屆時Prism Element或Prism Central登入頁面。

此外，Prism Leader角色也同時負責Nutanix叢集外部IP位址的託管作業，如果運作Prism Leader的CVM主機故障，連帶導致Prism Leader角色故障時，系統會自動從叢集內還存活著的Prism Service中，再次透過選舉機制自動選出一台CVM主機擔任Prism Leader角色，繼續處理收到的HTTP Request，並接手及託管Nutanix叢集外部IP位址。然後，透過Gratuitous ARP（gARP）機制，清除網路環境中過時的ARP快取，確保新的Prism Leader能夠無縫接手服務和HTTP Request請求流量。

如果管理人員希望能夠查詢在目前的Nutanix叢集中，哪一台CVM主機擔任Prism Leader角色時，可以先SSH登入任一台CVM主機，再執行「curl localhost:2019/prism/leader」指令，即可得知目前Prism Leader角色運作在哪一台CVM主機中。

Prism Element vs Prism Central

在Prism運作架構中，GUI圖形管理介面的部分，又區分為Prism Element（PE）和Prism Central（PC），這兩者之間簡單區別的方式，便是每個Nutanix叢集部署完成後，都將運作Prism Element（PE），而需要管理多個Nutanix叢集時，則必須透過Prism Central（PC）管理平台來達到集中和統一管理的目的，如圖4所示。當然，若是企業組織只有一個Nutanix叢集時，仍然可以部署PC管理平台，以便啟用和使用進階特色功能及服務。

圖4 管理單個叢集的PE和支援管理多個叢集的PC。 （圖片來源：Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals（NHCF））

原則上，大部分的功能無論在PE或PC管理介面中都可以設定，然而還是有些服務或特色功能僅能在PE或PC管理介面中設定。舉例來說，每個Nutanix叢集的Virtual IP位址以及iSCSI Data Service IP位址，就只能在PE管理介面進行組態設定，而無法透過PC管理介面進行設定。

但是，某些進階特色功能就只能在PC管理介面進行啟用和組態設定，因為在PE管理介面中並沒有支援這些進階特色功能，譬如當企業購買的Nutanix軟體授權具備成本管理機制時，便能啟用和連接Xi Beam特色功能，進行Nutanix叢集的成本估算及花費分析，或是透過Planning Dashboard功能來分析目前和未來資源需求的使用趨勢，如圖5所示。

圖5 透過Planning Dashboard功能分析目前和未來資源需求的使用趨勢。 （圖片來源：Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals（NHCF））

那麼對於管理人員來說何時該使用PE或PC管理介面？簡單的大原則就是，使用PC來管理和監控多個Nutanix叢集，在某些特殊工作任務需要時，才切換到PE管理介面進行單個叢集的組態設定作業。舉例來說，在平時維護管理Nutanix叢集架構中管理Clusters/Hosts/Disks時，一律使用PC管理介面進行維護作業，然而當需要增加Node節點主機擴充某個Nutanix叢集規模、修復Host Boot Device、組態設定Node節點主機進入維護模式等等這些特殊工作任務需求時，才切換到PE管理介面，如圖6所示。

圖6 透過PE管理介面處理特殊工作任務需求。 （圖片來源：Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals（NHCF））

一般來說，Nutanix叢集的進階特色功能，通常也僅在PC管理介面中才能啟用和組態設定。例如，Acropolis Dynamic Scheduling（ADS）資源動態排程機制，能夠視虛擬主機和容器等工作負載情況，動態遷移至Nutanix叢集中其他Node節點主機，而Host Affinity原則也必須透過PC管理介面才能進行組態設定。此外，Calm、Karbon、Flow、Files等進階功能服務，也必須透過PC管理介面才能啟用和組態設定，如圖7所示。

圖7 透過PC管理介面啟用和組態設定進階功能服務。 （圖片來源：Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals（NHCF））

實戰部署Prism Central

在開始部署PC管理平台之前，除了確保PE叢集運作正常外，也必須確保符合相關運作環境需求，否則可能會在部署PC管理平台期間遭遇到不可預期的錯誤，而導致部署作業中斷。

由於本文實作環境中建構的Nutanix叢集為Nutanix CE社群版本，所以無法直接下載Prism Central ISO映像檔，因此將會採用「1-Click Internet」方式來部署PC管理平台。在開始進行部署作業之前，須確保符合下列環境要求：

‧Nutanix叢集運作環境中，指定的預設閘道必須通訊正常，並且能到達網際網路。

‧確保PE叢集，與即將部署的Prism Central IP位址，其TCP連接埠（Port）2100通訊正常，並允許通訊流量通過不會被防火牆阻擋。

‧確保PE叢集中，CVM主機和即將部署的PC主機處於相同VLAN網路環境，若未處於相同VLAN網路環境時，必須確保Layer 3路由機制運作正常，並且過程中通訊流量不會被防火牆所阻擋。

‧不可以將重複的IP位址指派給即將部署的PC管理平台使用。

‧部署PC管理平台的Storage Container儲存資源，必須確保叢集中所有的AHV虛擬化平台已經順利掛載。

NCC健康狀態檢查

在正式部署PC管理平台之前，必須確保Nutanix叢集健康狀態。使用admin管理帳號，登入PE管理介面，然後依序點選「Health > Actions > Run NCC Checks」項目，在彈出的Run Checks視窗中，點選All Checks項目，並勾選Send the cluster check report in the email選項，然後按下〔Run〕按鈕進行NCC健康狀態檢查作業，如圖8所示。

圖8 在PE叢集部署PC之前，進行NCC健康狀態檢查作業。

當NCC健康狀態檢查作業完成後，確保檢查項目中Error或Failed欄位數字為0，才進行PC管理平台部署作業，否則必須先解決相關錯誤或失敗等問題，避免在Nutanix叢集不健康的狀態下部署PC管理平台。

部署Prism Central管理平台

回到PE首頁，在Home Dashboard頁面中，可以看到Prism Central區塊的目前狀態為「Not registered」，表示目前的PE叢集尚未受到任何PC管理平台連接及納入管理。

點選下方的「Register or create new」選項，準備部署PC管理平台，在彈出的Prism Central視窗中將有二個區塊可供選擇，倘若環境中早已經部署PC管理平台，那麼只要按下〔Connect〕按鈕，即可組態設定PC管理平台，連接並管理此PE叢集。

本文實作環境是全新運作環境，並沒有部署任何的PC管理平台，因此按下〔Deploy〕按鈕，進入PC管理平台部署程序。

在彈出的Prism Central Deployment視窗中，首先系統會顯示可供部署的PC版本，如果目前的PE叢集環境不允許網際網路連線的話，那麼必須預先下載Prism Central Metadata file（.json）以及Prism Central Installation Binary（.tar）檔案，然後在這裡進行上傳的動作，本文選擇採用的PC版本為「pc.2022.6.0.11」，接著按下〔Next〕按鈕，如圖9所示。

圖9 選擇準備部署的PC版本。

在2 Scale type頁面中，選擇所要部署的PC規模，如圖10所示，分別是部署「單台」的PC虛擬主機或是「3台」PC虛擬主機，其中單台主機的PC管理平台，支援管理的虛擬主機數量為2,500～12,500台，而3台主機組成的PC管理平台則支援管理5,000～25,000台的虛擬主機。

圖10 選擇PC管理平台的運作規模。

事實上，這兩種運作規模的主要差異，除了支援管理的虛擬主機最大數量不同之外，另一個主要的差異點在於，企業組織是否需要PC管理平台具備高可用性（High Availability）和彈性容錯（Resiliency）機制，因為部署3台主機組成的PC管理平台時，系統預設會使用RF2資料保護機制，也就是會額外再複寫一份資料至PC叢集中其他Node主機，確保PC管理平台的資料可用性。

值得注意的是，倘若企業一開始因為運作規模較小的關係，而選擇部署單台PC主機運作規模，後續隨著營運服務的擴大及專案的增長而運作更多虛擬主機，並需要擴大PC管理平台時，也無須重新部署PC管理平台，可以直接在PE管理介面中執行PC管理平台的水平擴充（Scale-Out）作業，將PC管理平台的運作規模，由原本的單台運作規模，線上水平擴充為具備高可用性和容錯機制的3台主機PC管理平台。

在3 Configuration頁面中，首先選擇PC主機的Size大小，共有三種不同的Size等級，分別是Small、Large、X-Large，如圖11所示，其中Large和X-Large都能管理最多12,500台虛擬主機的規模，但是X-Large因為配置更多的vCPU和vMemory運算資源，所以還能額外承載其他服務，例如ANC（Atlas Network Controller）服務。

圖11 選擇部署的PC虛擬主機Size大小。

選擇PC虛擬主機Size大小後，往下繼續組態設定其他配置，在Network下拉選單中選擇PC虛擬主機所要連接的vNetwork虛擬網路，在本文實作環境中，已經預先建立名稱為「PC-vNetwork」的vNetwork虛擬網路，並且子網路遮罩為「255.255.255.0」，預設閘道IP位址是「10.10.75.254」，使用的DNS名稱解析伺服器IP位址為「10.10.75.10」。

在Select a Container下拉式選單中，已經預先建立名稱為「PrismCentralContainer」的Storage Container儲存資源，最後在VM Name和IP欄位中，分別輸入PC的主機名稱以及IP位址，如圖12所示，確認無誤後按下〔Next〕按鈕。

圖12 組態設定PC網路組態和主機名稱。

在4 Summary頁面中，再次檢查相關組態設定，內容無誤後按下〔Deploy〕按鈕，系統便立即執行部署PC管理平台的工作任務。此時，回到PE首頁的Home Dashboard頁面中，可以看到Prism Central區塊的狀態為Deploying。切換到View All Tasks頁面中，會看到Download and deploy Prism Central工作任務名稱正在執行，如圖13所示，包含工作任務開始的時間、進度百分比、持續時間等等資訊，並且有2個子工作任務執行中，可以按下Details繼續查看相關子工作任務內容和進度。

圖13 系統開始部署Prism Central管理平台。

事實上，整個部署的工作任務非常多，有興趣的管理人員可以逐一展示，舉例來說，展開後可以發現兩個子工作任務，分別是Prism Central Deployment和Software downloaded，再展開又可以看到Application Deployment和Tarball Extraction，再展開又有Post Deployment Steps、Cluster Creation、VM Deployment、Setup State Machine等等，本文實作環境共花費「1小時6分鐘」，完成PC管理平台的部署作業。

註冊Prism Central管理平台

此時，已經完成PC管理平台的部署作業，開啟瀏覽器鍵入「https://pc.lab.weithenn.org:9440」，連接至PC管理平台登入畫面，使用預設的管理帳號「admin」及預設的管理密碼「Nutanix/4u」。首次登入成功後，系統將會提示必須變更預設管理密碼，變更完成後即可切換回PE管理畫面，準備執行註冊PC管理平台的動作。

同樣地，Nutanix官方建議在正式註冊PC管理平台之前，必須先確保目前Nutanix叢集健康狀態。在PE管理介面中，依序點選「Health > Actions > Run NCC Checks」項目，在彈出的Run Checks視窗中，點選All Checks項目並勾選Send the cluster check report in the email選項，再按下〔Run〕按鈕進行NCC健康狀態檢查作業。

回到PE首頁，在Home Dashboard頁面中，在Prism Central區塊內，點選下方的「Register or create new」選項，準備將此Nutanix叢集註冊至PC管理平台，在彈出的Prism Central視窗中，目前已經部署完成PC管理平台，所以按下〔Connect〕按鈕準備執行註冊管理的動作。

在1 Connect info頁面中，系統會提醒一旦將PE註冊至PC管理平台後，有部分管理功能將會轉變為「唯讀模式（Read-Only Mode）」，但管理人員無須擔心，因為在PC管理平台中將具備完整權限，如圖14所示。

圖14 系統提示部分管理功能將轉換為唯讀模式。

在2 Configuration頁面中，鍵入PC管理平台的IP位址或FQDN，並輸入連線通訊埠9440，以及PC管理平台的管理帳號和密碼，確認無誤後按下〔Connect〕按鈕，如圖15所示，系統將立即把目前的PE叢集註冊至PC管理平台中。

圖15 註冊目前的Prism Element叢集至Prism Central管理平台中。

值得注意的是，倘若先前部署好PC管理平台後，並未登入管理介面變更預設管理密碼的話，那麼這裡即便鍵入正確的預設管理密碼，仍會發生無法註冊連接至PC管理平台的情況。

一旦成功將PE叢集註冊至PC管理平台，在PE管理介面中便會看到Prism Central區塊狀態為Connected，並顯示PC管理平台的IP位址。按下Launch連結後，系統將會開啟PC管理平台登入畫面，如圖16所示。同一時間，PE叢集和PC管理平台之間，將會開始進行資料同步作業，將PE叢集中「過去90天」內相關的運作資料和效能數據都進行同步。

圖16 成功將PE叢集註冊至PC管理平台。

成功登入PC管理平台後，可以看到納入管理的ntnx-cluster叢集資訊，如圖17所示，由於目前的PC管理平台只有管理單一ntnx-cluster叢集，倘若日後管理多個叢集時，將會一次顯示多個Nutanix叢集的相關運作資訊。

圖17 從PC管理介面中監控並管理PE叢集。

將PE叢集退出PC管理平台

在某些情況下，企業有可能會考慮將PE叢集從PC管理平台中退出（或稱為取消註冊Unregister），舉例來說，由於每個PE叢集只能被單一PC管理平台納入管理，如果企業因為規模擴大或專案需求而建立新的PC管理平台，那麼PE叢集便必須退出原有的PC管理平台後，才能加入並被新的PC管理平台所納管。

又或許是原有的PC管理平台，出於某種原因重新配置Prism Central VM主機的IP位址，那麼PE叢集便必須重新註冊和加入PC管理平台。

事實上，在AOS 5.5版本之前，管理人員可以在PE管理介面中，直接執行取消註冊至PC管理平台的工作任務。然而，從AOS 5.5版本開始和後續版本中，有關RBAC角色存取控制、應用程式管理、微分段安全性原則、PSS自助式服務等等，改為由PC管理平台統一組態設定和管理，一旦PE執行取消註冊的動作後，這些特色功能除了無法使用外，相關的組態設定內容也會自動刪除，即便後續再次註冊加入也必須重新組態設定才行，所以官方便將此功能刪除，以便降低和避免發生意外取消註冊的動作。有關PE叢集取消註冊的詳細資訊，請參考Nutanix KB-4944、KB-9736知識庫文章內容。

首先，透過SSH連線至PE叢集中任一台CVM主機，執行「cluster status」指令，確保所有叢集服務運作中並且健康狀態良好，執行「ncli multicluster remove-from-multicluster external-ip-address-or-svm-ips=10.10.75.30 username=admin password='' force=true」指令，將PE叢集從PC管理平台中取消註冊，接著執行「ncli multicluster get-cluster-state」指令，確認PE叢集取消註冊是否完成，此時在PE管理介面中，Prism Central區塊狀態退回之前Not registered，如圖18所示。

圖18 將PE叢集從PC管理平台中取消註冊。

接著，分別在PE叢集和PC管理平台中，執行叢集資料清理的動作。首先，在PE叢集的CVM主機中，執行「ncli cluster info」指令，查詢Cluster UUID並複製後，SSH登入至PCVM主機中，執行「python /home/nutanix/bin/unregistration_cleanup.py uuid」指令，將PC管理平台中有關PE叢集的資料進行清理的動作，系統將顯示「Successfully completed cleanup actions for cluster」資訊。

同樣地，在PCVM主機中，執行「ncli cluster info」指令，查詢Cluster UUID並複製後，在PE叢集的CVM主機中，執行「python /home/nutanix/bin/unregistration_cleanup.py uuid」指令，將PE叢集中有關PC管理平台的資料進行清理並停止同步資料的動作，如圖19所示。

圖19 清理PE叢集中有關PC管理平台的資料。

值得注意的是，從新版pc.2024.1和AOS 6.8版本開始，當PE叢集取消註冊並退出PC管理平台後，PE叢集將會自動進入「黑名單（blacklisted）」狀態，並且無法再次註冊到同一台或不同台PC管理平台中，主要原因在於從Prism Central 2024.1版本開始，新增「PE退役（PE Decommissioning）」機制。倘若希望能再次恢復成可註冊狀態，必須連絡Nutanix技術支援才能解決，詳細資訊請參考Nutanix KB-15679知識庫文章。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞