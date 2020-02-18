管好Exchange 2019信箱　伺服端備份復原一氣呵成

關於郵件伺服器，針對人員信箱最重要的兩大管理任務分別是配額與備份，其中備份的執行是否有獲得妥善處理是最重要的。究竟怎樣才能徹底做好信箱備份的管理？一般用戶到IT人員應如何相互配合？為此，本文將詳細說明Exchange Server 2019信箱的備份與復原管理。

現今已是雲端大數據的資訊年代，然而隨著數據從產生、儲存、收集到分析的龐大需求，備援與備份計畫已成為IT部門刻不容緩的必要任務。在各類型的IT數據中，電子郵件（Email）也屬於重要大數據分析的來源之一，因為企業可以藉由Mail Server內建的智慧篩選引擎，或整合第三方的相關系統，來分析所有每日進出的電子郵件內容，進而達到自動篩選或隔離掉任何可能的病毒、網路攻擊以及網路釣魚等惡意行為。

針對電子郵件的大數據分析，不只可以運用在強化安全層面的防護機制，也能夠藉由對於每位用戶的郵件收發行為分析，自動地在可能的錯誤操作發生之前提示用戶。例如，在用戶可能將原本要發給A客戶的電子郵件錯發給B客戶之前，能夠在點選傳送按鈕後再次收到系統的確認提示。換言之，諸如此類情境的操作提示，都可以在結合電子郵件大數據與AI服務的使用下達成。

既然電子郵件信箱對於企業與用戶是如此重要，那麼做好備份便是一件相當重要的事。不過，備份任務和備援任務有所不同，後者的責任主要是以IT部門為主，但前者的責任則應由一般用戶與IT部門共同承擔，這是因為其實一般用戶同樣可以透過很簡單的Outlook操作步驟來自行完成重要郵件的備份，以便在郵件發生誤刪或是伺服器故障時，第一時間便完成自助救援任務。

接下來，就依序學習如何在Exchange Server 2019的架構下，輕鬆完成從用戶端Outlook到伺服器信箱資料庫的備份與還原任務。

用戶端本機郵件封存

在開始介紹如何從Exchange Server 2019伺服端做好信箱的備份與還原之前，先學習一般用戶如何在自己電腦的Outlook中自行做好重要電子郵件的備份與還原。這部分的操作，所有用戶和各部門的窗口人員務必完成教育訓練。以Outlook 2016/2019介面為例，先在「帳戶設定」圖示選單中點選「帳戶設定」選項（圖1）。

圖1 Outlook帳戶設定選單。

接著，在「資料檔」頁面中點選「新增」，以設定新資料檔的存放位置，如圖2所示。在實務上，此存放位置應該要選擇在非系統磁碟的資料夾路徑下，才能夠在作業系統發生毀損而無法開機時，還可以將資料檔從所在的磁碟中複製到其他電腦的Outlook來繼續存取。

圖2 Outlook資料檔管理。

在如圖3所示頁面中的「JoviKu_Local」節點，便是筆者所建立的新Outlook資料檔，往後如果需要備份重要的郵件，只須透過郵件右鍵選單的複製（或移動）功能，將郵件貼上至此資料檔中即可。

圖3 存取本機Outlook資料檔。

至於復原的方式，只要反過來將「JoviKu_Local」資料檔內的郵件，透過滑鼠左鍵拖曳回主要信箱的資料夾中即可。

安裝Windows Server Backup

接下來，進入到有關於Exchange Server 2019在伺服端的信箱備份與復原講解。首先最重要的是準備好相容的備份工具，而最簡易的做法是採用Windows Server 2019內建的Windows Server Backup功能。不過，它只提供了最陽春的備份與復原功能，如果想要達到多部Exchange Server的集中式備份控管，以及使用較為複雜的備份與復原策略，則可以考慮部署第三方的備份解決方案，不過會增加不少IT預算，因為通常得依照Exchange Server的數量或總資料量的大小來授權並計費。

想要在Exchange Server 2019主機中安裝Windows Server Backup功能是相當容易的，只要透過「Server Manager」介面來新增安裝功能即可。可是，如果Exchange Server 2019是安裝在Server Core的環境中，該如何安裝Windows Server Backup功能呢？

其實，只要已預先在網域內的任一部Windows Server 2019桌面環境中，將所有Exchange Server 2019新增至「Server Manager」介面，甚至於將它們歸類到同一個伺服器群組，便可以如圖4所示在選定的Exchange Server主機上按下滑鼠右鍵，然後點選【Add Roles and Features】，開始設定新增功能。接著，來到「Features」頁面內，便可以找到「Windows Server Backup」功能選項，將其勾選後按下〔Next〕按鈕，繼續完成安裝即可。

圖4 安裝遠端伺服器功能。

關於「Windows Server Backup」功能安裝，除了利用「Server Manager」圖形操作介面來完成外，也可以透過PowerShell本機或遠端連線的方式，如圖5所示執行「Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup」命令參數也可完成安裝。至於如何確認該系統已經安裝此項功能呢？只要執行「Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup」命令參數即可。

圖5 使用命令安裝Windows Server Backup功能。

完成安裝「Windows Server Backup」功能後，如圖6所示，除了需要將「Services」介面中的「Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup」服務啟動類型設定為「Automatic」外，還須按下〔Start〕按鈕讓它立即啟動。

圖6 設定Exchange備份服務。

倘若針對的是遠端安裝在Server Core操作環境下的Exchange Server 2019主機，則可以經由執行MMC命令，並在操作介面中將它加入至「Services」管理中。

備份信箱資料庫

前面的操作講解，已經完成安裝Windows Server Backup功能。然而，若是選擇安裝在Server Core作業模式下的Exchange Server 2019主機，那麼對於後續的維護管理，最好能夠預先在網域中的其他Windows Server 2019主機桌面上執行MMC工具，再執行「Add or Remove Snap-ins」功能，將遠端Exchange Server主機的「Windows Server Backup」功能加入，如圖7所示，而且最好將其他常用的功能也一併加入，例如Services、Disk Manage、Windows Defender Firewall等等。儘管上述這些功能都可以透過PowerShell的命令參數進行管理，但許多時候透過圖形化操作介面仍是比較便利。

圖7 新增MMC管理功能。

成功開啟Windows Server Backup操作介面後，在「Actions」窗格中點選「Backup Schedule Wizard」功能並按下〔Next〕按鈕，就會開啟「Select Backup Configuration」頁面。如圖8所示，在此分別有備份整台伺服器（Full server）以及自訂（Custom）兩個選項可以選擇，選取後者並按下〔Next〕按鈕。

圖8 新增備份計畫。

如圖9所示，接著在「Select Item for Backup」頁面中按下〔Add Items〕按鈕，來新增所要備份的Exchange Server資料庫所在資料夾，如果所在的資料庫全部位於相同的磁碟中，則直接選取備份整個磁碟即可。接著，按下〔Advanced Settings〕按鈕。

圖9 選擇備份來源。

如圖10所示，在「Advanced Settings」頁面中切換至「VSS Settings」頁面。關於Volume Shadow Copy Service（VSS）此項服務便是決定備份軟體之所以能夠線上備份各種資料庫檔案，以及復原特定檔案歷史版本的關鍵所在，因為它的用途便是做磁碟區陰影複製。至於類型的選擇，決定在目前是否有其他備份軟體正在備份目標磁區內的應用程式與資料，如果沒有，選取「VSS full Backup」，並按下〔OK〕按鈕。再次回到上一個頁面後，按下〔Next〕按鈕。

圖10 進行進階設定。

如圖11所示，在「Specify Backup Time」頁面中，可以選擇一天一次（Once a day）的選定時間進行備份，或是選擇一天多次時間的備份計畫。無論如何，建議最好能夠選擇在半夜或是中午的離峰時間來執行備份，以免影響到用戶的存取效能。決定好了之後，按下〔Next〕按鈕繼續。

圖11 設定備份時間。

來到「Specify Destination Type」頁面，可選擇採用專用的硬碟、現有的磁碟，或是網路共享資料夾，來作為存放備份檔案的目的地。在此強烈建議，無論是選擇哪一種備份目的地，最好都預先準備好專用的SSD硬碟，否則當備份的資料量很大時，以備份到本機的現有磁碟而言，將會影響到本機硬碟的I/O效能而間接影響到系統的效能。若是選擇備份至網路共享資料夾，恐怕還會影響到網路的頻寬，並且延長整個備份作業執行的時間，因此最好能夠有專屬連接的網路，這裡以選擇網路共享資料夾（Backup to a shared network folder）為例做示範。按下〔Next〕按鈕，繼續後面的設定。

緊接著，在「Specify Remote Shared Folder」頁面中，輸入準備用來存放Exchange Server資料庫備份檔案的UNC共享路徑，本例為「\\DC01\Backup」。頁面下方的「Access Control」設定部分，由於選擇的備份位置並非本機資料夾，因此唯一只能選取「Inherit」設定，也就是配置方式依照遠端資料夾的權限設定。接著按下〔Next〕按鈕，將會出現提示輸入遠端主機的帳號與密碼，所輸入的帳號必須至少是屬於本機管理員，或是備份管理員群組之群組成員的權限。

必須特別注意的是，採用遠端共享資料夾來存放備份檔案的排程備份方式，每一次的備份會自動覆蓋掉前一次的備份。

隨後，在「Confirmation」頁面中確認一切備份設定無誤再按下〔Finish〕按鈕，即可完成排程備份設定，並且會在「Summary」頁面中告知首次的備份日期與時間。最後，按下〔Close〕按鈕結束設定。

再一次回到「Local Backup」頁面，將可以檢視到剛剛所建立的排程備份設定，並且查看到最新一次的備份執行結果和時間。若有發生失敗，可點選「View details」超連結來查看詳細紀錄。此外，也可以進一步查看下一次的備份時間，以及所有執行過的備份紀錄。

而下方的「Scheduled Backup」區域，則可以查看目前排程備份的完整設定，以及備份目的地位置的使用狀況。不過，若備份的位置是網路共享路徑，則可用空間、已使用空間以及備份的可用狀態詳細資訊都不會顯示。

現行的排程備份設定如果需要修改，只須再一次點選「Backup Schedule Wizard」超連結，即可開啟「Modify Scheduled Backup Settings」頁面，如圖12所示，可以選擇修改現行排程備份設定或是停止備份，一旦停止備份，其相關設定將被取消，不過已產生的備份檔案則會保留在原備份路徑中。

圖12 修改或中止排程備份設定。

關於Exchange Server信箱資料庫是否有備份成功，除了可以從Windows Server Backup查看相關紀錄外，也能夠從PowerShell的連線或EMS命令介面中，如圖13所示執行以下的命令參數來取得「LastFullBackup」狀態資訊，即是此信箱資料庫最新一次完整備份的日期與時間：

圖13 查看最新完整備份紀錄。

Get-MailboxDatabase -Identity "IT Mailbox Database" -Status | FL Name,*backup*

請注意！當Windows Server Backup的進階設定，沒有選擇採用VSS Full Backup配置時，在信箱資料庫的備份狀態資訊中，便會在LastCopyBackup欄位中顯示備份的日期與時間。

使用命令備份工具

在前面的示範中，使用了PowerShell命令來查看信箱資料庫的備份狀態。其實就連Windows Server Backup所有的操作管理，都是可以經由執行PowerShell命令參數來完成。

首先，必須知道目前有哪一些與Windows Server Backup相關的命令。如圖14所示，執行「Get-Command *wb* -commandtype cmdlet」命令參數，便可以一目了然。

圖14 查詢可用的備份命令。

在得知Windows Server Backup有哪些可用的命令之後，若想要知道某一個命令（例如Add-WBBackupTarget）的完整使用說明，則執行「Get-Help Add-WBBackupTarget -full」命令參數，如果只是要查看這個命令的使用範例，執行「Get-Help Add-WBBackupTarget -examples」命令參數即可。

以下便是一個典型備份Exchange Server虛擬機器的Script範例，寫法很簡單，只要在VMs.txt檔案中先輸入Exchange Server相關虛擬機器的清單，然後設定好原則配置，即可執行此備份程式來完成選定Hyper-V虛擬機器的備份至E磁碟中：

$policy1 = New-WBPolicy Import-Csv C:\vms.txt | foreach { Get-WBVirtualMachine | ? VMName -eq $_.name | Add-WBVirtualMachine -Policy $policy1 } Set-WBVSSBackupOptions -Policy $policy1 -VSSFullBackup $Target1 = New-WBBackupTarget –Volum ePath E: Add-WBBackupTarget -Policy $polic y1 -Target $Target1 Start-WBBackup -Policy $policy1

復原信箱資料庫

只要有做好Exchange Server信箱資料庫的備份，無論備份的方式或使用的工具為何，都可以將備份的檔案在復原到選定位置後，再藉由與Exchange Server復原資料庫的連接，讓授權的管理人員自由地選擇所要復原的信箱，甚至於選擇僅復原選定條件的郵件。

一開始，先來完成備份檔案的復原任務。先在Windows Server Backup介面的「Actions」窗格中，點選「Recovery」超連結繼續。接著，在「Select Backup Date」頁面中，如圖15所示從行事曆的圖示中挑選備份的日期，其中標示為粗體字的日期，即是已建立備份的日期。然後，再挑選要還原的時間點，這時候系統便會列出可復原的資訊連結。確認之後，按下〔Next〕按鈕。

圖15 選擇備份日期。

在「Select Recovery Type」頁面中，如圖16所示分別有檔案與資料夾、磁碟區應用程式以及系統狀態可選，但是若依照前面的備份方式，在此僅能選擇前兩種復原類型。下面將以選取檔案與資料夾（File and folders）為例做說明，按下〔Next〕按鈕繼續。

圖16 選擇復原類型。

在「Select Items to Recovery」頁面中，將可以瀏覽與選取所要復原的Exchange Server信箱資料庫相關檔案。按下〔Next〕按鈕，然後在「Select Recovery Options」頁面中設定復原至另一個所選定的路徑下。再按下〔Next〕按鈕，來到如圖17所示的「Confirmation」頁面，便可以檢視到即將進行復原的完整檔案清單。確認無誤後按下〔Recovery〕按鈕，開始執行復原任務。

圖17 確認復原檔案。

修復復原資料庫

備份的信箱資料庫成功復原至選定的路徑下之後，先不必急著建立Exchange復原資料庫的連接，或者直接將它覆寫至現行線上的信箱資料庫，這是因為要先為它進行健康檢查，才可以開始執行最後的復原作業，否則可能會遭遇到無法復原或復原後的資料庫無法掛載（Mount）的問題。

在此假設準備要復原一個名為「IT Mailbox Database.edb」的信箱資料庫，這時候就可以在命令視窗中切換到這個剛復原的資料庫路徑之下，然後如圖18所示執行「Eseutil /mh "IT Mailbox Database.edb"」命令參數，來檢查這個資料庫檔案的狀態。

圖18 檢查信箱資料庫狀態。

如果Status欄位值為「Dirty Shutdown」，則必須優先執行「Eseutil /R E01 /I /D」命令參數，將Log檔案Commit至信箱資料庫，如圖19所示，待執行完成後，再檢查一次時，若發現Status欄位值是「Clean Shutdown」，就表示資料庫狀態已經沒有問題。

圖19 修復信箱資料庫。

相反地，如果Status的欄位狀態仍是顯示「Dirty Shutdown」，則可能得考慮執行「Eseutil /p」命令參數來修復信箱資料庫。不過，這種做法可能會導致某一些尚未Commit的訊息資料遺失掉，等完成修復後，必須再使用參數「/d」來重整資料庫，才能算是大功告成。

如何避免紀錄檔占用磁碟空間

如果信箱資料庫配置中未啟用資料庫循環記錄設定，交易紀錄檔案的數量便會不斷地增加，再加上若沒有定期重整信箱資料庫，將可能導致這些過多的Log檔案占用許多儲存空間，此時便可以使用「Eseutil /mk」來檢查目前已Commit的紀錄檔案編號（16進位）資訊，然後將這些已Commit的交易紀錄檔全部手動清除。

做法很簡單！首先切換到信箱資料庫的路徑下，然後確認.chk檔案的完整檔名（例如E03.chk），再執行「Eseutil /mk E03.chk」，即可查看到Checkpoint欄位資訊。最後，改用Windows檔案管理介面來開啟相對的信箱資料庫資料夾，將Checkpoint欄位中所顯示的交易紀錄檔案編號通通刪除掉，就能夠立即釋出更多的可用空間。

建立復原信箱資料庫

前面的Windows Server Backup操作講解，已經將選定的Exchange Server信箱資料庫復原完成，不過那只是將資料庫檔案復原至選定的路徑下，而非直接還原至Exchange Server中。

此外，為了確保接下來的復原資料庫檔案能夠成功地被Exchange所連接，也完成了復原資料庫的修復。接下來，就可以開始建立一個復原資料庫（Recovery Database）來與這個復原的資料庫檔案進行連接，最後才是進行選定信箱的復原。

如圖20所示，執行以下命令參數範例來建立一個名為「RDB01」的復原資料庫，並且設定它連接至剛剛復原的資料庫以及記錄的檔案。完成復原資料庫的建立後，還必須立即重新啟動「Microsoft Exchange Information Store」服務，才能夠讓此信箱資料庫開始使用：

圖20 新增復原資料庫。

New-MailboxDatabase -Recovery -Name "RDB01" -Server EX01 -EdbFilePath "E:\Recovery\ IT Mailbox Database.edb" -LogFolderPath "E:\Recovery"

Restart-Service -DisplayName "Microsoft Exchange Information Store"

若想要確認選定的復原資料庫是否正常運作中，以及查看資料庫檔案的存放路徑，可執行以下命令參數：

Get-MailboxDatabase -Identity "RDB01" -Status | FT Name,Edb FilePath,Mounted -Auto

人員信箱復原測試

一旦完成了復原資料庫的建立後，便可以輕易地將復原資料庫中的任何信箱或選定的電子郵件，復原至正在線上運行中的信箱資料庫，完全不會影響到線上人員的正常使用。在開始測試復原功能之前，可以先到選定的人員信箱中，除了執行清空「刪除的郵件」資料夾外，還得開啟「復原刪除的郵件」介面，如圖21所示徹底清除電子郵件。

圖21 徹底清除電子郵件。

確認已經將準備復原的測試信箱中所有郵件清乾淨，在開始執行復原之前，先執行如圖22所示的命參數，查看在目前的復原信箱資料庫中有哪一些可以進行復原的信箱，在這個例子中所出現的「顧大俠」便是即將進行復原的人員信箱：

圖22 檢查復原信箱資料庫。

Get-MailboxStatistics -Database RDB01 | FT -Auto

接下來，只要執行以下命令參數，便可以將存於復原信箱資料庫中的「顧大俠」信箱，完整復原至正在線上運行中的「顧大俠」信箱，而所新增的信箱復原要求名稱則是設定成「顧大俠 Recovery」：

New-MailboxRestoreRequest -Name "顧大俠 Recovery" -SourceDatabase RDB01 -SourceStorEmailbox "顧大 俠" -TargetMailbox "顧大俠"

執行信箱復原的命令參數之後，只要緊接著執行Get-MailboxRestoreRequest命令，便可以查看到目前所有復原任務的執行狀態。其中的Queued表示仍在佇列中尚未開始復原，若顯示為InProgress，代表正在處理復原的郵件。至於復原過程中所需花費的時間長短，則依照復原郵件的數量以及系統運行的效能來決定。如果想進一步查看復原進度的百分比，可執行以下的命令：

Get-MailboxRestoreRequest | Get- MailboxRestoreRequestStatistics

在PercentComplete欄位中，便可以查看到目前已完成復原的百分比。當復原進度顯示到達100時，此用戶信箱便能夠在OWA或Outlook中即刻查看所有已復原的郵件。

常見的復原情境，恐怕不會只有上述一種。假設今天想要將「顧大俠」復原信箱中所有的郵件，復原到選定信箱（珊迪小姐）中的資料夾，例如預先建立好名為「已復原的郵件」資料夾，便只要執行以下命令參數即可：

New-MailboxRestoreRequest -Name "顧大俠" Recovery" -SourceDatabase RDB01 -SourceStorEmailbox "趙雲" -TargetMailbox "珊迪小姐" -TargetRootFolder "已復原的郵件"

當面對已備份的信箱郵件數量相當多時，如果不想要復原整個備份信箱的郵件，而是只要復原該信箱中某個選定資料夾的郵件時，該怎麼做呢？很簡單！只要像以下範例一樣，搭配-IncludeFolders參數來選定資料夾即可：

New-MailboxRestoreRequest -Name "顧大俠VIP" -SourceDatabase RDB01 -SourceStorEmailbox "顧大俠" -TargetMailbox "顧大俠" -IncludeFolders "VIP/*"

相反地，如果想要排除掉任何選定的資料夾，則可以加上-ExcludeFolders參數來選定資料夾。不過必須注意的是，無論是-IncludeFolders還是-ExcludeFolders參數設定的使用，只要針對的是Exchange信箱內建的資料夾，其資料夾名稱就必須改用英文搭配雙#符號來使用才行，例如#Inbox#、#SentItems#、#DeletedItems#。

刪除復原要求

針對所新增過的信箱復原要求設定，當時間一久恐怕會累積越來越多的設定，雖然不會影響到系統的運行效能，但在管理上總會有檢視上的不便，因此若想要一次全部刪除這些任務設定，只要如圖23所示執行以下命令參數即可：

圖23 刪除信箱復原要求。

Get-MailboxRestoreRequest | Remo vEmailboxRestoreRequest

如果只是想要刪除已經100%執行完成的復原任務設定，則執行以下命令參數：

Get-MailboxRestoreRequest | Where Status -eq Completed | RemovEmailboxRestoreRequest

進行信箱匯出

關於信箱的備份方式，除了能夠整合Windows Server Backup或第三方的備份軟體來完成外，也可以透過Exchange Server本身內建的匯出╱匯入功能，將選定的信箱匯出成PST檔案格式，等到需要進行復原時再將PST檔案匯入至選定的目標信箱即可，而且無論是執行匯出還是匯入命令功能的操作，如同前面介紹過的New-MailboxRestoreRequest命令一樣，都可以加入-IncludeFolders以及-ExcludeFolders參數來設定所要包括或排除的郵件資料夾。

更棒的是，Exchange Server 2019的信箱匯出與匯入功能，除了透過EAC網站來執行基本的操作外，對於進階的操作部分則可以經由EMS命令介面來完成。無論選擇哪一種操作方式，在開始之前都必須先建立與設定好一個網路共享資料夾，以便讓後續即將進行匯出或匯入的信箱，有一個專屬用來存放PST檔案的位置。

如圖24所示，必須預先在準備好的共享資料夾屬性中，針對在「Security」頁面的設定加入「Exchange Trusted Subsystem」群組，並賦予「Full control」權限，然後按下〔OK〕按鈕。最後，記住此共享資料夾的UNC路徑（例如「\\DC01\PSTFiles\」）即可。

圖24 匯出權限設定。

設定好存放PST檔案專屬的資料夾權限後，對於後續負責執行此操作的管理員還必須有「Mailbox Import Export」角色的權限才行。舉例來說，可以透過執行以下命令參數讓Administrator擁有「Mailbox Import Export」角色的權限：

New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User "Administrator"

接下來，學習一下如何從EAC網站上進行信箱的匯出操作。如圖25所示，只要在「收件者」→「信箱」頁面中點選上方的「…」功能選單，然後點選【匯出為PST檔案】選項即可。

圖25 開啟信箱功能選單。

如圖26所示，接著在「匯出到.pst檔案」頁面中按下〔瀏覽〕按鈕，便可以針對選定的信箱，選擇「只匯出此信箱的內容」還是「只匯出此信箱的封存內容」其中一種的設定。按下〔下一步〕按鈕後，會來到共享資料夾的UNC路徑輸入，設定完畢再按下〔下一步〕按鈕。

圖26 選擇要匯出的信箱。

最後，設定當開始執行信箱匯出任務後，要以電子郵件通知哪一位人員，指定好了之後按下〔完成〕按鈕。如圖27所示便是一位被設定為通知對象的Administrator人員，所接收到匯出PST的進度訊息通知。

圖27 信箱匯出提示。

接著，來看看有關於透過EMS命令的操作講解。以下命令參數便是匯出單一信箱的簡單範例：

New-MailboxExportRequest -Mailbox JoviKu -FilePath \\DC01\PSTFiles\ JoviKu.pst

如果需要進行批次信箱的匯出，可以先建立好一個「Mailbox.txt」文件，然後將所有準備匯出的信箱清單列在其中。接著，再執行以下命令參數，即可完成信箱批次匯出的任務：

$Export = Get-Content .\Mailbox.txt $Export|%{$_|New-MailboxExport Request -FilePath "\\DC01\PSTFiles\$ ($_.alias).pst"}

成功完成匯出後，在選定的共享資料夾中，就能夠看到每一個信箱的PST檔案。如果是要匯出所有信箱在選定接收日期的郵件，可參考以下的命令參數範例：

$Export = Get-Mailbox $Export|%{$_|New-MailboxExport Request -ContentFilter {(Received -lt "01/10-2019")} -FilePath \\ DC01\PSTFiles\$($_.alias).pst}

若是要匯出所有信箱中選定資料夾的郵件，則可執行以下的命令參數範例：

$Export = Get-Mailbox $Export|%{$_|New-MailboxExport Request-IncludeFolders "#Senti tems#","#inbox#" -FilePath file://DC01/PSTFiles/$($_.alias).pst}

進行信箱匯入

可以隨時將已匯出的PST檔案，透過執行New-MailboxImportRequest命令與相關參數設定，將郵件匯入到選定的信箱或線上封存信箱內：

New-MailboxImportRequest SandyChen -FilePath \\DC01\ PSTFiles\JoviKu.pst -IsArchive -TargetRootFolder /

如圖28所示，便是將JoviKu.pst中的所有郵件，匯入到SandyChen的線上封存信箱中。

圖28 匯入選定的PST檔案。

結語

雖然Exchange Server 2019無論是從伺服端的管理操作設計，還是從用戶端的Outlook及OWA的介面設計，在備份和封存的功能上已經相當完善，但筆者仍認為Exchange系統管理中心（EAC）還缺少一項監視功能，那就是監視所有信箱資料庫的計畫備份狀態，以及監視所有用戶於線上封存以及本機封存的執行狀態，如此才能夠讓IT部門完全掌握從伺服端到每一位用戶的備份運行狀態，在需要復原信箱或電子郵件時，可以根據發生的情境來判斷並選擇最佳的執行方法，讓復原作業更有效率。

＜本文作者：顧武雄， Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞