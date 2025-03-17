VMware授權個人用免費　Workstation Pro初探

儘管伺服器的部署大多已採用虛擬化平台架構，大幅簡化管理複雜度與硬體維護風險，但大量應用系統與服務的維護壓力，卻讓系統維運人員直呼吃不消。如何有效化解？且看今日實戰講解的VMware Workstation Pro 17，就能輕鬆完成各類應用系統上線前後的評估測試。

筆者有一位IT朋友在資訊部門擔任系統架構師的工作，平日的主要任務就是維護好各大應用系統的正常運行，包括虛擬機器與Guest OS的效能調校、更新、升級、移轉。另外，對於一些計畫上線的應用系統，也必須協助預先做好評估與測試。看似簡單的系統架構師工作，其實背後隱藏著各種的風險與壓力，因為無論伺服端中運行的應用系統為何，凡是有效能不佳問題或是需要進行更新、升級、移轉、安全配置等等通通與它有關。

舉例來說，當軟體研發部門告知某應用系統需要升級作業系統版本，此時最佳的處理步驟肯定是先將此應用系統的虛擬機器複製至其他電腦中，再進行作業系統升級測試。待清單中的各項功能測試通過後，最後再安排升級實際的應用系統虛擬機器。

上述所說的「其他電腦」指的就是這位系統架構師的專用電腦，也就是說企業中各種應用系統與服務的先行測試，包括前面所提到的更新、升級、移轉、安全配置等等，都可以在這台電腦中的VMware Workstation Pro來完成。

VMware Workstation Pro目前最新的版本為17.x，並且除了有付費的商用版本外，還提供同樣具備完整功能的免費個人授權版本。在功能面部分，除了提供本機虛擬機器的各項管理功能外，還可直接連線VMware vSphere架構下的vCenter Server或ESXi主機，讓IT人員能夠更方便地存取vSphere虛擬機器，甚至於直接上傳VMware Workstation Pro所建立的虛擬機器。

下載及安裝VMware Workstation Pro

就在2024年5月中旬VMware已於官方Blog宣布，針對個人用戶使用的VMware Workstation Pro 17與VMware Fusion 13提供完全免費授權，這意味著個人用戶於Windows、Linux和Mac電腦上運行虛擬機器時，可以直接享有最具完整且商業版才有的各項強大功能。以目前最新的VMware Workstation Pro 17.x版本為例，如圖1所示，只要連結以下官方網址即可下載，必須注意的是，首次下載需要先行完成登入帳號的註冊。

圖1 下載VMware Workstation Pro 17。

‧VMware Workstation Pro官方下載網址：https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware+Workstation+Pro

成功下載VMware Workstation Pro安裝程式並執行後，來到「Custom Setup」頁面，如圖2所示，在此除了可以自訂安裝路徑外，還可決定是否要將VMware Workstation主控台工具加入至系統的路徑變數設定中，建議皆採用預設配置，然後按下〔Next〕按鈕。

圖2 安裝VMware Workstation Pro 17。

緊接著，立即在「User Experience Settings」頁面中，決定是否要啟用自動檢查新版本的功能，以及是否要加入VMware官方的客戶體驗改善計畫，再按下〔Next〕按鈕。在「Shortcuts」頁面中，可勾選自動建立程式捷徑在桌面以及開始選單中。按下〔Next〕按鈕並確認上述設定無誤後，即可按下〔Install〕按鈕開始安裝。

完成安裝VMware Workstation Pro 17版本後，首次執行時，將會開啟授權選項頁面，如圖3所示，若已有購買合法的商用授權，可在此輸入金鑰，若是非商用的個人用戶，則可選擇免費的「Use VMware Workstation 17 for Personal Use」授權設定，完成設定後按下〔Continue〕按鈕即可。

圖3 首次執行。

完成VMware Workstation 17的安裝後，就可以在Windows的「設定」→「應用程式與功能」頁面中，如圖4所示找到已安裝的VMware Workstation，未來無論想要進行安裝選項的修改、修復或是移除，都只要從此頁面中按下該程式的〔修改〕按鈕來完成即可。

圖4 Windows應用程式與功能。

新增虛擬機器

接下來，便可根據自己的需求來建立所需要之Windows或Linux的虛擬機器。可以選擇直接點選VMware Workstation 17預設首頁中的「Create a New Virtual Machine」圖示，或是如圖5所示從「File」選單中點選【New Virtual Machine】選項。

圖5 檔案選單。

接著，在開啟「Welcome to the New Virtual Machine Wizard」頁面中，選擇要採用典型（Typical）或自訂（Custom）設定方式。建議採用自訂（Custom）設定方式，如此才能自行決定每一項配置，再按下〔Next〕按鈕繼續。

如圖6所示，在「Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility」頁面中，可以先選擇虛擬硬體的相容版本，建議一律採用最新版本即可，如此才能獲得最大記憶體容量、最多CPU數量、最大磁碟空間的上限配置支援。以範例中的Workstation 17.5版本而言，目前所提供的虛擬機器資源配置上限分別有128GB記憶體、32個處理器、10個網路卡、8TB磁碟大小以及8GB共用圖形記憶體。設定完成之後，再按下〔Next〕按鈕。

圖6 虛擬機器硬體相容性設定。

在「Guest Operating System Installation」頁面中，可以設定Guest OS安裝映像的來源，不過在此建議先選取「I will install the operating system later」設定，表示等完成虛擬機器建立後，再透過屬性修改功能進行設定。按下〔Next〕按鈕繼續。

在「Select a Guest Operating System」頁面中，如圖7所示，挑選準備安裝的Guest OS類型與版本，例如選擇「Microsoft Windows」類型與「Windows Server 2022」版本。隨著VMware Workstation版本的更新，在此所能夠挑選的作業系統版本也會隨之更新。按下〔Next〕按鈕，繼續設定。

圖7 選擇Guest OS。

在「Name the Virtual Machine」頁面中，可以設定此虛擬機器的顯示名稱與設定檔的存放路徑。建議選擇將設定檔與後續的虛擬磁碟檔案，指定在相同的路徑之下，並且選擇在SSD的磁碟中。

在「Firmware Type」頁面中可以選擇要使用的韌體類型，建議採用預設的UEFI類型即可，至於要不要使用安全開機（Secure Boot）功能，可以依照實際Guest OS的配置需求來決定。如圖8所示，在「Processor Configuration」頁面中，可以設定所要使用的CPU與核心的數量，然後按下〔Next〕按鈕。

圖8 處理器分配。

在「Memory for the Virtual Machine」頁面中，設定虛擬機器的記憶體大小，並按下〔Next〕按鈕。如圖9所示，在「Network Type」頁面中設定虛擬機器所要使用的網路類型。在此如果打算開放它可連線現行的區域網路，可以選擇「Use bridged network」類型。若只要讓此虛擬機器的Guest OS僅能夠連線本機電腦，則選擇「Use host-only networking」類型。最後，如果想要讓虛擬機器的Guest OS可以透過本機電腦IP位址來連線區域網路，選擇「Use network address translation (NAT)」類型即可。選擇完畢，按下〔Next〕按鈕繼續。

圖9 網路類型選擇。

而在「Select I/O Controller Types」頁面中，可以根據Guest OS支援的I/O控制器來選擇所要使用的類型，以Windows Server 2022而言，建議選擇「LSI Logic SAS」類型，然後按下〔Next〕按鈕。在「Select a Disk Type」頁面中，則選擇要使用的虛擬磁碟類型，分別有IDE、SCSI、SATA以及NVMe，設定完成後按下〔Next〕按鈕。

如圖10所示，在「Select a Disk」頁面中，選擇所要使用的虛擬磁碟建立方式，依序為建立一個新虛擬磁碟、使用現有的虛擬磁碟，以及使用一個實體磁碟。在此以選擇建立一個新虛擬磁碟（Create a new virtual disk）為例，按下〔Next〕按鈕繼續。

圖10 設定虛擬磁碟。

如圖11所示，在「Specify Disk Capacity」頁面中，除了可以設定虛擬磁碟的容量大小外，還可決定虛擬磁碟檔案的建立方式，分別有採用單一檔案與多重檔案的兩種選擇，在此建議選擇單一檔案的儲存方式，也就是「Store virtual disk as a single file」選項，如此不僅方便日後的管理，如果需要複製到其他電腦來使用也相當容易。至於若想只要直接以選定的實體磁碟空間來做為虛擬磁碟，則可選擇「Allocate all disk space now」。選擇完畢，按下〔Next〕按鈕。

圖11 設定磁碟容量。

當選擇這裡所建議的「Store virtual disk as a single file」選項後，便可以在下一步的「Specify Disk File」頁面中，設定此虛擬磁碟檔案（.vmdk）的存放路徑。按下〔Next〕按鈕來到「Ready to Create Virtual Machine」頁面，確認上述每個步驟的設定都正確後按下〔Finish〕按鈕。在如圖12所示的範例中，可以看到虛擬機器資料中目前已包含虛擬機器設定檔（.vmx）以及虛擬磁碟檔案（.vmdk）。

圖12 虛擬機器檔案。

回到VMware Workstation Pro管理介面中，如圖13所示將可以查看到剛剛所建立的虛擬機器。在此可以檢視到此虛擬機器的資源配置和基本資訊，若想要立即啟動此虛擬機器只要點選「Power on this virtual machine」即可，如果需要修改目前的各項配置，則點選「Edit virtual machine settings」。

圖13 成功建立虛擬機器。

針對虛擬機器的基本操作，後續最常使用到的肯定是如圖14所示的「Power」功能選單，在此可以針對此虛擬機器執行啟動客體作業系統（Start Up Guest）、關機客體作業系統（Shut Down Guest）、暫停客體作業系統（Suspend Guest）、重新啟動客體作業系統（Restart Guest）、開啟電源（Power On）、關閉電源（Power Off）、暫停（Suspend）、重開機（Rest）、重開機至韌體畫面（Power On to Firmware）等等的操作。

圖14 虛擬機器電源選單。

安裝Guest OS

完成虛擬機器的建立後，接下來就是要安裝虛擬機器的客體作業系統（Guest OS）。開始之前先點選「Edit virtual machine settings」，開啟虛擬機器設定頁面。如圖15所示，在此最重要的就是設定「CD/DVD (SATA)」裝置所要掛載的安裝映像，在此範例中先勾選「Connect at power on」設定，然後點選「Use ISO images file」設定並掛載選定的安裝映像（.iso）。至於其他的硬體資源配置，若需要進行調整也可以在此完成。

圖15 設定虛擬光碟映像。

完成虛擬機器設定後，便可以開啟此虛擬機器電源。這裡以安裝Windows Server 2022英文版本做示範，如圖16所示，先設定使用的語言、時區與貨幣格式、鍵盤配置。如果使用的是不同語言，其實只要在完成安裝後，再到相關設定頁面中加裝所需要的語言即可。按下〔Next〕按鈕，在下一個頁面中點選「Install now」繼續。

圖16 安裝Windows Server 2022。

接著，在「Select the operating system you want to install」頁面中選取所要安裝的Windows Server 2022版本類型，例如要使用標準桌面版本，就選取「Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)」，再按下〔Next〕按鈕。

如圖17所示，在「Where do you want to install the operating system?」頁面中，可以查看到目前可用的虛擬磁碟，若一開始就有設定多個虛擬磁碟，那麼只要選取準備用來安裝作業系統的磁碟，即可按下〔Next〕按鈕。接下來，便會進入到系統安裝進度的畫面，過程中將可以看到檔案複製、功能安裝以及更新安裝的進度。

圖17 選擇作業系統磁碟。

完成Windows Server 2022客體作業系統的安裝後，如圖18所示，將會來到首次預設管理員Administrator密碼設定頁面。完成兩次密碼的設定，就可以開始使用。

圖18 設定Administrator密碼。

VMware Tools安裝與更新

無論是哪一個品牌的虛擬化平台，都需要安裝專屬的虛擬化工具，當然VMware Workstation Pro也不例外，一旦虛擬機器中的Guest OS安裝VMware Tools，除了優化CPU、記憶體、磁碟、圖形的運行效能外，還能夠提升操作管理上的使用體驗，包括主機與虛擬機器之間的時間同步、雙向檔案拖曳、無縫滑鼠整合、檔案共用等等。

接下來，實際在剛剛安裝好的Windows Server 2022作業系統中加裝VMware Tools。首先，在VMware Workstation Pro管理介面中，點選「VM」功能選單中的【Install VMware Tools】選項。

如圖19所示，在「Choose Setup Type」頁面中，分別有典型（Typical）、完整（Complete）以及自訂（Custom）安裝三種選擇，在大部分的情境下，只需要選擇預設的典型安裝即可。按下〔Next〕按鈕後，在下一個頁面中按下〔Install〕按鈕開始安裝。

圖19 安裝VMware Tools。

剛完成安裝VMware Tools後，系統會出現要求重新開機的訊息提示。按下〔Yes〕按鈕來完成重新開機，即可讓相關功能正式生效。未來如果更新VMware Workstation Pro主程式，現行的虛擬機器將會自動出現需要更新VMware Tools版本的提示，如圖20所示，屆時也可以隨時自行從「VM」功能選單中點選【Update VMware Tools】選項進行更新安裝。

圖20 點選【Update VMware Tools】進行更新安裝。

另外必須注意的是，無論是新安裝還是更新VMware Tools，在執行後的5秒左右，如圖21所示，在Guest OS桌面的右下方就會出現「自動播放」提示，只要立即點選便會開啟安裝的設定頁面，如果來不及點選，也可以從「檔案管理」頁面中來開啟。

圖21 掛載VMware Tools映像。

前面曾提到安裝VMware Tools的好處之一，就是主機與Guest OS之間的雙向檔案拖曳功能，其實此功能的使用與否，也可以在開啟虛擬機器的設定之後，如圖22所示，點選至「Options」頁面的「Guest Isolation」選項，來決定是否要啟用檔案拖曳與複製貼上的功能。

圖22 進行Guest OS隔離設定。

自動更新VMware Tools

前面介紹過虛擬機器安裝VMware Tools的重要性，並且也講解了手動更新VMware Tools的方法。然而，隨著所建立的虛擬機器數量越來越多，可能會希望VMware Tools的更新能夠自動完成，以降低自己管理上的負擔。

對於VMware Tools的自動更新需求，VMware Workstation Pro提供兩種解決方案，分別是單台虛擬機器自動更新與所有虛擬機器自動更新設定。首先，在單台虛擬機器更新設定部分，開啟「Virtual Machine Settings」頁面後，點選至「Options」→「VMware Tools」選項頁面。

如圖23所示，可以在「VMware Tools updates」區域內，選擇更新VMware Tools的方式。如果想要採用自行手動更新方式，選擇「Update manually」設定。若要採用全自動的更新方式，則選擇「Update automatically」設定。

圖23 VMware Tools選項設定。

最後還有一個比較特別的選項，那就是「Use application default」設定，當選擇此設定時，表示要遵循VMware Workstation Pro喜好配置中的更新設定。在此也會一併顯示出目前喜好配置中的更新設定值，例如目前顯示為「(currently update manually)」即表示當前是選擇採用手動更新。

若進一步開啟「Edit」選單中的「Preferences」頁面，可以看到「Update」選項頁面中的「VMware Tools updates」區域，如圖24所示，若將「Automatically update VMware Tools on a virtual machine」設定勾選，就表示凡是遵循此設定的虛擬機器都會採用自動更新VMware Tools的設定。

圖24 更新選項設定。

在上述的「Update」選項頁面中，除了有VMware Tools的更新設定外，「Software updates」區域中還有對於VMware Workstation Pro程式與元件的更新設定。其實，這兩項設定在最初安裝VMware Workstation Pro的過程中便已經設定過，只是在此仍然可以對於原設定做修改。

如果希望可以馬上下載符合當前新版本的所有元件，就按下〔Download All Components Now〕按鈕。不過必須注意的是，若企業網路對於Internet的連線必須透過Proxy Server才能通行，則必須預先按下〔Connection Settings〕按鈕來完成與Proxy Server的連線設定才行。

至於若想隨時自行手動檢查是否有更新版本可以下載安裝，只要點選「Help」選單中的【Software Updates】，接著再按下〔Check for Updates〕按鈕，即可得知是否有更新的版本。

由於目前使用的版本是VMware Workstation Pro 17.6.0，因此當檢查到有更新的17.6.1版本時，便會立即出現如圖25所示的可用下載通知。此時只要按下〔Download and Install〕按鈕就會立即下載與安裝，但必須記得，一旦開啟安裝程式，就必須先關閉VMware Workstation Pro程式，才能繼續完成更新。若想略過此版本的更新，則按下〔Skip this Version〕按鈕。

圖25 軟體更新檢查。

升級虛擬機器

當安裝新版本的VMware Workstation Pro要運行舊版本時期所建立的虛擬機器時，是否一定要升級舊版虛擬機器的硬體相容性呢？

答案是可依照實際需求來自由選擇，這是因為新版本的虛擬機器硬體，除了通常會與硬體的類型支援與否有關之外，也會與虛擬硬體的裝置數量、CPU最大數、記憶體最大數、磁碟大小上限等支援有關。

至於有沒有可能發生虛擬機器的硬體版本升級後，導致虛擬機器的Guest OS無法正常運行呢？答案是有可能的，因為所使用的舊版本虛擬機器硬體，可能在新版本中已經不再被支援，因此在執行升級的方法選擇上就必須特別小心謹慎才行。

接下來，看看實際的操作指引。對於目前使用舊版硬體的虛擬機器，在管理介面中將會出現如圖26所示的「Upgrade this virtual machine」功能連結，點選它繼續。

圖26 虛擬機器選項。

接著，在「Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility」頁面中選擇最新的Workstation版本，選擇之後將可以在「Limitations」區域內查看到此版本目前的各項硬體資源上限，包括記憶體大小、CPU數量、網卡數量、磁碟大小以及共用顯卡記憶體大小。檢視完畢，按下〔Next〕按鈕。

在「Clone before Converting」頁面中，則根據實際的需求來選擇升級方式，也就是先複製與建立一個虛擬機器再進行升級，還是要直接進行就地升級。若擔心直接進行就地升級會導致Guest OS無法正常運行，便可以採用前者選項。選擇完畢，按下〔Next〕按鈕。

緊接著，在「Name the Clone」頁面中輸入一個副本虛擬機器的名稱以及檔案的存放路徑，並按下〔Next〕按鈕。然後，在「Review Changes」頁面中確認上述設定，若正確無誤就按下〔Finish〕按鈕，便會開啟「Converting Virtual Machine」頁面，開始完成虛擬機器的複製與硬體升級任務。

加入現有虛擬機器

如果在一台全新的Windows電腦安裝VMware Workstation Pro 17.x，接下來要如何才能繼續使用舊電腦中的虛擬機器呢？只要先將舊電腦內整個虛擬機器的資料夾複製到新電腦中，然後再點選「File」選單中的【Open】，即可瀏覽至舊虛擬機器的資料夾內，來載入虛擬機器設定檔案（.vmx）。完成載入後，就可以開啟電源繼續使用。

上述的做法雖然簡單，但必須注意的是舊虛擬機器設定檔案與虛擬磁碟檔案，在最初使用時必須是已經設定存放在相同路徑中，否則可能會找不到虛擬磁碟檔案。其餘移轉虛擬機器至其他電腦的方法，稍後會再說明。

另一種情境是當從舊電腦複製過來的虛擬機器檔案資料夾數量較多，並且都是位於同一層的父資料夾之下時（例如D:\VM），那麼就可以採用另外一種更快速的方式來載入所有的虛擬機器。點選「File」選單中的【Scan for Virtual Machines】，開啟如圖27所示的設定頁面，在此按下〔Browse〕按鈕來指定所有虛擬機器的共同父資料夾。

圖27 掃描現行虛擬機器。

緊接著，在「Select virtual machines」頁面中，如圖28所示，便可以查看到目前已被找到的所有虛擬機器清單。先勾選要載入的虛擬機器，再按下〔Finish〕按鈕即可，若想要一次選取所有虛擬機器，則按下〔Select All〕按鈕。

圖28 選擇虛擬機器。

虛擬機器快照管理

每當虛擬機器中的Guest OS或應用程式需要升級或更新之前，為了預防在更新或升級後無法正常運行，最快速的做法就是先對該虛擬機器執行快照，以便在發現虛擬機器有狀況時，能夠迅速從快照中回復至升級或更新前的狀態。

關於虛擬機器的快照功能，可以在虛擬機器開啟電源或關閉電源的狀態下，依序點選「VM」功能選單下的【Snapshot】→【Take Snapshot】。

然後，在「Take Snapshot」頁面中，如圖29所示，先輸入快照的名稱與描述，再按下〔Take Snapshot〕按鈕執行快照。

圖29 執行快照。

可以繼續根據實際的需要來為相同的虛擬機器建立快照，而對於虛擬機器的所有快照管理，可點選「VM」功能選單下的【Snapshot】→【Snapshot Manager】選項，來開啟「Snapshot Manager」視窗。如圖30所示，在此除了可以查看每一份快照的資訊外，也可對於任一份快照進行複製或刪除。更棒的是，對於重要的虛擬機器還可以啟用自動建立快照的保護功能。按下〔AutoProtect〕按鈕，繼續設定。

圖30 快照管理。

緊接著，將會開啟「Virtual Machine Settings」→「Options」視窗，如圖31所示，在「AutoProtect」選項設定頁面內，除了可以勾選「Enable AutoProtect」設定來啟用自動保護功能外，還可從「AutoProtect interval」欄位中選擇自動建立快照的週期，分別有每半小時（Half-Hourly）、每小時（Hourly）、每天（Daily），以及設定快照的最大數量。不同的選擇之後都會保留相對的快照還原選項，例如當選擇每天（Daily）與最大三份快照時，則後續每天、每周以及每個月都會有一份快照保留，以提供還原時可以選擇。

圖31 自動保護設定。

只要此虛擬機器在開啟電源的狀態下，一段時間後當再次回到如圖32所示的「Snapshot Manager」頁面時，只要勾選「Show AutoProtect snapshots」選項，便可查看到自動保護功能所建立的快照。

圖32 快照管理。

關於快照的設定，還有一項很好用的功能，那就是同樣在「Virtual Machine Settings」→「Options」視窗中的「Snapshots」頁面，如圖33所示，可以設定當虛擬機器完成關機操作時，是否要執行相關的快照動作，例如讓它自動建立一份新的快照，或是復原至最近一次的快照。

圖33 快照設定。

圖34所示是虛擬機器關機時的訊息提示範例，便是因為在上一個步驟中選擇了「Ask me」設定，所以才會出現讓使用者自行挑選快照的操作頁面，由左至右分別是只關機、建立新快照、回復至快照等功能。

圖34 停機選項。

匯出虛擬機器

前面曾介紹過，當虛擬機器的設定檔案與磁碟檔案是存放在相同的資料夾路徑之下時，可以輕易地將整個資料夾複製到其他VMware Workstation Pro的電腦中來開啟。

可是如果虛擬機器的設定檔案與磁碟檔案是存放在不同資料夾路徑下時，該怎麼辦呢？

方法很簡單！只要在選取虛擬機器後，再點選「File」選單中的【Export to OVF】，將整個虛擬機器打包匯出即可。

一旦完成將選定的虛擬機器匯出成OVF檔案，放到另一台安裝有相同版本或更新版本的VMware Workstation Pro電腦上，只要點選「File」選單中的【Open】選項，即可開啟該檔案，並完成虛擬機器的部署與設定。另外值得注意的是，目前支援開啟的虛擬機器檔案類型，如圖35所示，分別有*.vmx、*.vmtm、*.ovf、*.ova，其中OVF與OVA也是vSphere所支援的格式。

圖35 開啟虛擬機器檔案。

刪除虛擬機器

對於一些已經不再使用的虛擬機器，在VMware Workstation Pro管理介面中如何進行刪除呢？實際上這有兩種不同的操作情境。第一種是當對於選定的虛擬機器僅是暫時不使用，且虛擬機器相關檔案仍需要保存，此時只要在右鍵選單中點選【Remove】選項，即可將該虛擬機器從虛擬機器清單中移除顯示。

第二種操作情境是針對選定的虛擬機器，進行於清單顯示的移除以及檔案的完整移除，一旦完成執行，該虛擬機器將無法進行復原。操作的方式除了可透過點選右鍵選單的【Manage】→【Delete from Disk】來進行外，也可以如圖36所示點選「VM」選單中的【Manage】→【Delete from Disk】選項來完成。

圖36 透過虛擬機器功能選單完整移除虛機。

介面樣式與語言設定

不同的IT人員對於VMware Workstation Pro的介面使用習慣可能不一樣，例如有些人可能喜歡使用深色介面，有人則喜歡使用預設的純白亮色介面。針對這些不同的喜好，只要透過點選「Edit」選單當中的【Preferences】選項來開啟「Preferences」視窗之後，再接著修改「Display」頁面內的設定就能夠辦到。

如圖37所示，在此可以先在「Autofit」區域內設定是否要在虛擬機器改變顯示設定時自動調整Guest OS視窗大小，以及在Guest OS視窗調整大小時自動改變虛擬機器顯示設定。接著，在「Full screen」區域中，設定是否在虛擬機器開啟全螢幕顯示時自動調整Guest OS的螢幕解析度。

圖37 顯示介面設定。

最後，在「Color Theme」區域中可以決定介面的配色，若不想採用系統預設的純白亮色（Light）介面，可以改選深色（Dark）介面。如圖38所示，便是深色（Dark）介面的套用結果。

圖38 深色模式。

在操作介面的語言設定上，系統預設為英文顯示，並且目前無法直接從操作介面中來選擇顯示語言，不過可以藉由修改如圖39所示的VMware Workstation Pro程式捷徑來決定顯示語言。在此以簡體中文為例，只要在目標欄位的最後加入「--locale zh_CN」參數即可。

圖39 修改程式捷徑。

完成上述設定之後，再重新執行VMware Workstation Pro的程式捷徑，如圖40所示，介面語言便會顯示為簡體中文。至於為何不修改為繁體中文，主要是因為系統預設並沒有提供繁體中文，若想使用繁體中文，必須自行到Internet尋找及下載可用的第三方繁體中文語言包。

圖40 變更成簡體中文介面。

結語

VMware Workstation Pro 17的功能僅是如此嗎？當然不是！往後將繼續分享更多進階功能的實戰應用，包括加密虛擬機器、巢狀虛擬化功能的使用、連接管理vSphere虛擬機器、結合VNC的管理等功能。敬請期待！

＜本文作者：顧武雄，Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞