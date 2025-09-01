超融合大量節點一鍵安裝　Nutanix AOS 7輕鬆部署

本文將示範如何部署Foundation VM主機，並針對大量部署的Nutanix叢集及節點主機，詳細解說每個組態設定的意義，以及當需要大量鍵入IP位址時，怎樣善用系統提供的工具快速且大量鍵入以減少人為錯誤，幫助企業輕鬆完成大量主機的部署作業。

在HCI超融合運作架構中，由於每台叢集節點主機通常直接擔任運算和儲存資源的角色，所以當企業組織在部署時經常需要直接部署大量的叢集節點主機，因此Nutanix官方便提供了Foundation部署機制，能夠協助管理人員進行部署作業，如圖1所示。

圖1 Nutanix Foundation運作架構示意圖。 （圖片來源：Foundation Imaging Architecture | The Nutanix Cloud Bible）

部署Foundation VM

原則上，Foundation VM支援部署至許多環境，本文將以部署至VMware vSphere/vSAN環境為例做示範，先至官網下載適用的Foundation VM映像檔。

下載完成後，連接至vCenter管理介面，再依序點選「Cluster > Deploy OVF Template」。接著，在Deploy OVF Template頁面中點選「Local file > UPLOAD FILES」，選擇剛才下載的Foundation VM映像檔，其他組態設定則依據運作環境選擇即可，最後進行確認，正確無誤就按下〔FINISH〕鈕以執行匯入動作。

在預設情況下，匯入後的Foundation VM在虛擬硬體方面配置為「1 vCPU、4GB vMemory」，可以依照需求做調整，例如調整為4 vCPU、16GB vMemory後，將Foundation VM開機，使用預設管理帳號「nutanix」和密碼「nutanix/4u」。順利登入後，可以查看作業系統版本資訊為Rocky Linux v8.7和預設DHCP網路組態，如圖2所示。

圖2 查看Foundation VM系統資訊和網路組態。

然後，依序點選「System > Preferences > Internet and Network > Advances Network Configurations > Wired connection 1」，再組態設定IP address、Netmask、Gateway、DNS servers、Search domains。完成後使用指令「sudo reboot」，重新啟動主機以便套用生效。

確認Foundation VM的網路組態設定完成後，便可以開啟瀏覽器至Foundation Web（Port 8000），準備部署Nutanix Cluster環境。

升級Foundation版本

隨著時間和版本的演進，部署的Foundation VM也需要更新升級相關的版本。

事實上，部署後的Foundation主機，倘若網路環境是可以順利連接至網際網路的話，那麼系統就會自動檢查版本，並且在登入Foundation GUI圖形介面後，提醒管理人員是否要進行版本升級的工作任務。

舉例來說，按下〔Show Update〕鈕後，系統顯示目前的版本為Nutanix Foundation v5.7.1，而最新版本是Nutanix Foundation v5.9.0.2。在本文實作環境中，由於Foundation主機可以碰觸網際網路，所以直接點選「Update」即可，系統會提醒下載更新檔大小為1.5GB，如圖3所示。

圖3 自動下載並更新Foundation版本。

如果企業的Foundation主機無法碰觸網際網路，可以預先下載Foundation更新檔，再點選「Browse」，手動上傳更新檔。

一旦更新程序完畢，系統會提示無須重新啟動Foundation主機，可立即使用。重新整理網頁後，可以發現已經順利地將Nutanix Foundation v5.7.1升級為Nutanix Foundation v5.9.0.2。

刪除錯誤的映像檔

如果發現上傳至Foundation VM的AOS或AHV部署映像檔不知何故發生毀損，在Foundation GUI圖形介面中也無法刪除它，即便再次上傳也無法覆蓋掉，並且系統顯示無法掃描部署映像檔，就請移除損壞的部署映像檔，如圖4所示。

圖4 上傳的部署映像檔損壞無法使用。

一旦發生這種情況時，先透過SSH登入至Foundation VM，再切換至下列AOS或AHV路徑，將損壞的部署映像檔刪除，然後切換回Foundation GUI圖形介面再次上傳即可：

‧AOS映像檔儲存路徑：/home/nutanix/foundation/nos

‧AHV映像檔儲存路徑：/home/nutanix/foundation/isos/hypervisor/kvm/

實戰部署最新AOS 7

事實上，透過Foundation部署Nutanix HCI超融合環境有兩種方式。第一種方式是管理人員可以在開始進行部署作業之前，先行登入至「install.nutanix.com」網頁，按下〔Add New〕鈕，如圖5所示，接著依據系統指示進行組態設定，匯出「Node Configuration」部署設定檔，待連線至Foundation GUI圖形介面時，只要執行匯入組態設定檔的動作即可。

圖5 先行組態設定並匯出部署設定檔，方便後續自動部署。

第二種方式則是直接連線至Foundation GUI圖形介面，再一步一步依據系統指示，進行Nutanix HCI超融合環境的部署作業，本文的實戰演練便是採用這種方式進行部署。

部署前注意事項

在開始執行部署作業之前，管理人員應先再次確認企業組織規劃採用的Nutanix AHV和CVM的IP位址，以及x86伺服器的IPMI遠端管理IP位址，請勿使用「192.168.5.0/24」網段，因為這是Nutanix AHV和CVM預設內部溝通的IP位址，請避免使用這個網段，雖然可以透過不同的VLAN進行邏輯隔離的動作，但仍不建議使用，因為很有可能會造成後續故障排除上的困擾。

全新部署Nutanix叢集

在本文實作環境中，已經為Foundation VM部署主機，組態設定IP位址和FQDN名稱。開啟瀏覽器後鍵入「http://foundation.lab.weithenn.org:8000/gui/index.html」，即可看到Nutanix Foundation部署頁面，如圖6所示。

圖6 Foundation部署頁面，填入新部署組態設定資料。

首先，在Start頁面中預設便會顯示全新部署的頁面，在Create Deployment區塊中，選項1的部分，便是先前提到的第一種部署方式，管理人員先行登入至「install.nutanix.com」網頁，產生部署設定檔時，只要在此頁面點選「import the configuration file.」選項，然後匯入預先準備好的部署設定檔，系統便會立即執行全自動的部署工作任務。

在選項2硬體平台的部分，可以在下拉式選單中選擇採用的硬體伺服器品牌，本次採用Dell XC660-12N硬體伺服器，所以選擇「Dell」選項，此舉會影響後續部署時採用的IPMI遠端管理協定，例如針對Dell伺服器採用iDRAC進行遠端連接，而針對HPE伺服器則採用iLO進行遠端連接的工作任務。在Port通訊埠方面，則以TCP Port 443和TCP/UDP Port 623進行溝通，有關Foundation通訊埠的詳細資訊，可參考Foundation Ports and Protocols | Nutanix Support & Insights文章內容。

在選項4為CVM啟用RDMA Passthrough功能的部分，必須x86伺服器採用Mellanox網路卡，例如CX-4、CX-5、CX-6才支援啟用RDMA Passthrough功能。在選項5為叢集節點主機選擇LACP或LAG的網路設定，選用「None」選項，就表示使用「Active/Passive」的網路卡小組設定。

在Nutanix叢集架構中，AHV和CVM必須處於同一段網路環境，因此在選項6中填入為AHV和CVM規劃的VLAN ID，並在選項7中鍵入AHV和CVM的子網路遮罩和預設閘道IP位址。至於選項8，則是填入IPMI遠端管理的子網路遮罩和預設閘道IP位址，這部分便不強硬規定要與AHV和CVM同網段。

倘若Nutanix叢集網路已經規劃完畢，在選項9的部分，只須勾選「Skip this validation」選項，不必讓系統在安裝前再次進行網路環境驗證後才真正執行安裝程序，能夠有效節省不必要的網路環境檢查和驗證時間。

指定IP位址和主機名稱

在部署第二階段Nodes頁面中，主要為Dell伺服器指定IPMI遠端管理IP位址，以及叢集節點主機的AHV和CVM IP位址，以及叢集節點AHV的主機名稱。由於Foundation GUI可以一次用於部署大量的叢集節點主機，所以有考量到部署的便利性。舉例來說，在右側的Tools下拉式選單中，選擇「Range Autofill」項目，此時只要在AHV IP第一個欄位鍵入IP位址，例如10.10.75.61，那麼系統便會自動填入並遞增IP位址，如圖7所示，並且此功能也適用於主機名稱，這對於部署大量主機時可以有效節省填寫時間，並減少人為輸入錯誤的情況發生。

圖7 組態設定叢集節點主機網路資訊。

值得注意的是，在AHV主機名稱的命名規則方面，最大字元長度支援至「64」個字元，並且主機名稱只能由「a-z, A-Z, 0-9」以及「-」和「.」組成，不支援其他特殊符號，並且主機名稱的開頭和結尾只能是英文字母或數字，否則在部署過程中將會遭遇錯誤而停止部署作業。

選擇AOS和Hypervisor版本

在部署第三階段AOS/Hypervisor頁面中，將會組態設定採用的AOS版本、設定CVM記憶體大小以及Hypervisor版本。

在AOS Installer區塊中，點選Upload New AOS Binary選項，選擇將AOS安裝檔案上傳至Foundation VM虛擬主機，本例上傳最新釋出的AOS 7.0.1.6，上傳完畢後系統會自動進行檢查作業，大約需要花費3至5分鐘時間，檢查作業完畢，點選Refresh Dropdown選項，然後在下拉式選單中就可以正確看到剛才上傳的AOS 7.0.1.6選項，如圖8所示。

圖8 上傳並使用最新釋出的AOS 7.0.1.6版本。

在CVM Memory Allocation選填欄位，管理人員在此部署階段可以略過，並且在Nutanix叢集部署完成之後，再依照需求調整CVM記憶體空間，或者在部署階段便一併設定即可。

值得注意的是，如同系統所提示最少應指派20GB記憶體空間給予CVM，主要原因在於Nutanix超融合叢集的核心便是CVM，所以CVM資源可用度將會直接影響Nutanix超融合叢集的效能表現。舉例來說，如果叢集使用到Redundancy Factor 3的保護機制時，那麼最少應給予CVM 40GB記憶體空間，使用到RDMA機制時至少應給予CVM 48GB記憶體空間，倘若使用到iSER，至少應給予CVM 64GB記憶體空間。詳細資訊請參考AOS 7 - Controller VM（CVM）Specifications文章內容，或Nutanix KB-17871知識庫文章。

在Hypervisor Type部分，選擇企業組織所要採用的Hypervisor類型，在本文實作環境中，選擇Nutanix官方支援的Hypervisor「AHV」，接著點選下方Hypervisor Installer區塊中名稱為Upload New AHV Binary的選項，然後選擇與最新AOS 7.0.1.6搭配的AHV 10.0.1.1-15版本映像檔進行上傳作業。同樣地，上傳作業完成後，系統會自動進行映像檔內容檢查作業，一旦檢查作業完成，只要點選「Refresh Dropdown」，在下拉式選單中就會看到AHV 10.0.1.1-15選項可供選擇，如圖9所示。

圖9 選擇採用AHV並上傳AHV 10.0.1.1-15版本映像檔。

設定叢集資訊

在部署第四階段Cluster頁面中，將會組態設定叢集運作所需的必要資訊，倘若管理人員不希望在此階段組態設定叢集資訊，只要勾選「Skip Automatic Cluster Formation」選項，那麼系統便只會部署節點主機的部分，而不會組態設定叢集，後續必須登入CVM控制主機，再以指令的方式建立叢集。

預設情況下，CVM控制主機的網路流量，會與AHV Hypervisor以及客體VM虛擬主機的網路流量混合在一起，若希望將網路流量進行切開的話，則勾選「Enable CVM Network Segmentation」選項，並搭配實體網路配置和相關網路組態設定。

在Cluster Name欄位中，鍵入叢集名稱，本文實作為「ntnx-cluster」，同樣值得注意的是，叢集名稱與先前的AHV名稱命名規則相同，只能由「a-z, A-Z, 0-9」以及「-」和「.」組成，不支援其他特殊符號。

在Prism Central Registration部分，由於此部署作業為建立全新叢集，所以運作環境中並沒有任何Prism Central管理主控台存在，請選擇「I don’t want to register this cluster to a Prism Central」選項。

請注意！如果採用預設值「I want to register this cluster to a Prism Central」選項，但卻未填寫任何註冊Prism Central管理主控台資訊，雖然在組態設定階段中不會發生任何錯誤，然而後續實際執行部署作業時，將會因為找不到任何可以註冊Prism Central管理主控台資訊，導致部署作業失敗。

在CVM Timezone部分，可以選擇叢集節點主機所處位置的時區，本文實作環境為「(UTC+08:00) Asia/Taipei」，如圖10所示。

圖10 鍵入叢集名稱並選擇CVM時區。

或許有管理人員會困惑，為何只有組態設定CVM時區，而沒有設定AHV Hypervisor時區？簡單來說，在Nutanix叢集運作架構中，官方預設AHV Hypervisor並沒有額外的主機時區組態設定，而是直接採用「UTC」時區設定，所以後續若觀看AHV日誌內容時，必須記得AHV採用的時間為UTC世界協調時間。

在下方Cluster Fault Tolerance下拉選單中選擇想要部署的叢集容錯等級，相信管理人員對於過往的RF=2和RF=3部分已經熟悉，簡單來說，採用RF=2最少需要3台叢集節點主機，並且資料總共會有2份，因此可以承受1台叢集節點主機，或1個硬碟發生故障稱為「1N/1D」，採用RF=3最少需要5台叢集節點主機，資料總共會有3份，因此可以承受2台叢集節點主機，或2個硬碟發生故障稱為「2N/2D」。

然而，從AOS 7版本開始，新增一項全新的叢集容錯等級稱為「1N&1D」，採用RF=3，所以資料總共會有3份，但是只需要3台叢集節點主機即可建立，同時可以承受1台叢集節點主機，以及1個硬碟發生故障，如圖11所示。

圖11 AOS 7最新叢集容錯等級1N&1D。 （圖片來源：Nutanix AOS 7.0 で登場した「3ノード RF3」について - NutaNice Xperience）

簡而言之，採用最新叢集容錯等級1N&1D的優點，在於僅僅3台叢集節點主機即可建立，並且擁有類似RF=3的資料保護效果，然而必須注意的是，這個叢集容錯等級的最大限制在於最多僅支援3台叢集節點主機，無法再為叢集增加更多的叢集節點主機。

了解最新叢集容錯等級1N&1D後，管理人員欲選擇採用的話，在下拉式選單中選擇「rf3_adaptive （minimum 3 nodes, maximum 3 nodes required）」，在Cluster Virtual IP部分，倘若採用的Hypervisor為Hyper-V時為必填項目，採用ESXi或AHV時則為選填，本文實作環境為「10.10.75.50」。

至於NTP時間校對伺服器清單和DNS名稱解析伺服器清單，依照系統指示說明，填入IP位址或FQDN完整名稱，多筆記錄之間採用不同行做隔開而非使用逗點，如圖12所示。必須小心的是，這裡的NTP和DNS伺服器清單，將會直接組態設定給AHV和CVM使用。

圖12 組態設定叢集容錯等級、叢集虛擬IP位址、NTP和DNS伺服器清單。

叢集安全性設定

事實上，在過去舊版本的AOS部署流程中，並沒有叢集安全性設定的部分，而是當叢集部署作業完成後，當管理人員登入Prism Element管理介面時，系統會提示應該變更預設管理密碼。

由於本文採用最新AOS 7.0.1.6版本，所以在部署流程中可以針對登入CVM管理主機的nutanix管理帳號，在部署流程時便組態設定新的管理密碼，以避免管理人員部署叢集後，因為事務繁忙或其他原因忘記變更預設密碼，而導致可能發生的資安風險。

鍵入新的nutanix管理帳號登入密碼，如圖13所示，值得注意的是，在密碼的部分必須符合相關原則，例如最少需要鍵入8個字元的密碼，最多支援密碼長度至199個字元，並且密碼字元中不可能包含「ntnx」、「nutanix」、「password」等等敏感關鍵字。

圖13 鍵入新的nutanix管理帳號登入密碼。

在Cluster Lockdown部分，倘若遵循Nutanix安全性最佳建議作法的話，會建議啟用Cluster Lockdown機制，也就是系統將會關閉CVM和AHV的SSH連線存取機制，雖然將安全性提升至另一個高度，然而對於不熟悉Nutanix運作架構的管理人員來說，可能會造成無法管理叢集的困境。

因此，建議剛開始管理Nutanix叢集的管理人員，先不要啟用Cluster Lockdown機制，而下方允許SSH連線存取機制時，則可以選擇採用安全性較高的SSH加密金鑰，或是採用傳統密碼的連線方式進行登入，如圖14所示。

圖14 組態設定叢集是否啟用Cluster Lockdown機制和SSH連線方式。

IPMI遠端連線

在部署最後階段IPMI頁面中，管理人員必須鍵入三項叢集節點主機的IPMI遠端連線資訊，包括IPMI IP位址、IPMI管理帳號、IPMI管理密碼，如圖15所示。

圖15 填入叢集節點主機的IPMI遠端連線資訊。

同樣地，當部署的叢集節點主機數量龐大時，可以透過右側的Tools下拉選單來幫助自動填寫，不同的是，這個頁面是IPMI遠端連線資訊，所以在Tools下拉選單中，可以讓系統自動填寫主流x86伺服器的預設IPMI管理帳號及密碼，支援的品牌包括Dell、Lenovo、Cisco、HPE、Hitachi、Intel、NEC、Fujitsu等等。

填寫完畢，建議點選「Tools > Test your credentials」，讓系統使用填寫的IPMI遠端連線資訊，嘗試進行連線存取的動作，確保Foundation VM能夠正確透過IPMI遠端連線資訊，連線至每一台叢集節點主機，以便後續部署作業能夠順利進行。

開始部署叢集

一切事宜就緒後，按下〔Start〕鈕開始進行部署作業，系統首先會彈出提示訊息，提醒管理人員必須確保部署過程中，執行安裝作業的部署主機不可進入睡眠或待命狀態，按下〔Won’t Sleep〕鈕繼續。

如果是重新部署叢集，由於部署作業執行前，系統為了避免發生IP位址衝突的情況，所以會事先執行Ping相關IP位址的動作，此時會發現相關IP位址，例如組態設定的AHV、CVM等IP位址有回應的情況，為了避免錯誤操作的情況發生，系統會彈出警告訊息，說明相關IP位址有回應Ping的情況，管理人員是否確認並且忽略這個錯誤且繼續部署作業，按下〔Ignore and Re-image〕鈕，繼續執行部署作業。

現在，可以在Foundation圖形介面中看到系統開始執行部署作業，總共會有三個階段的部署作業，如圖16所示，可以點選「Show Details」，顯示每一台叢集節點主機的部署進度和狀態，以及叢集的部署進度和狀態。

圖16 開始執行叢集部署作業。

第一階段叢集節點主機部署作業完畢，就會自動進入第二階段叢集部署作業，第三階段註冊叢集至Prism Central的部分，因為是全新叢集部署，所以在部署流程中已經組態設定略過，因此第二階段部署完成之後，便會自動完成整個部署作業，如圖17所示。

圖17 順利完成叢集部署作業。

事實上，在部署過程中，每個叢集節點主機的最右側都會有Log選項，點擊後瀏覽器會自動另開新頁籤，內容便是部署作業的詳細流程，並且網頁內容會依照部署流程而自動更新，建議管理人員可以搭配觀看內容，除了理解部署過程和進度之外，一旦發生錯誤造成部署失敗時，也能夠了解在哪個環節出錯。

在部署叢集時，也可以點選Log選項，即時觀看叢集的部署過程和進度。當然，倘若發生部署失敗的情況，並且Log內容不易判讀時，管理人員可以下載日誌檔案後，至Nutanix支援網頁開啟技術支援，然後將下載的部署失敗日誌進行上傳，交由Nutanix支援人員進行判讀，幫忙找出問題發生的原因。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞