CPU替代昂貴GPU方案　高效能低成本推動AI應用

本文將透過實際案例，探討英特爾客戶評估基於LLM的聊天引擎，並將之部署於客戶服務產品的過程，此案例是於2024年2月至4月間，在美國奧勒岡州由英特爾管理的VMware實驗室中進行測試。

在上一篇網管人雜誌225期「微調讓LLM更領域專精‧企業生成式AI駕馭有道」的文章中，說明了部署「大型語言模型（Large Language Model，LLM）」可能面臨的典型挑戰，並深入理解微調（Fine Tuning）在改善特定客戶使用案例部署時的關鍵作用。

接下來，本文將透過實際案例，探討英特爾客戶評估基於LLM的聊天引擎，並將之部署於客戶服務產品的過程。

Twixor是一家專注於運用商業領域自動化技術改善顧客體驗（Customer Experience）的公司，Twixor的平台結合了對話式人工智慧（Conversational AI）和智慧流程自動化（Intelligent Process Automation）兩項關鍵技術，協助企業達成：

‧透過聊天對話自動執行顧客旅程

‧為客戶服務提供即時互動訊息（Actionable Instant Messaging）等功能

‧利用AI和真人客服提升支援效率

Twixor的客戶橫跨銀行、保險、醫療保健、物流和商務領域，他們的企業級客戶服務（Customer Service，簡稱CX）自動化平台產品包括：

‧Twixor Actionable Instant Messaging（AIM）平台提供對話式AI進行客戶互動，以及Twixor CX Automation平台提供全方位客戶體驗管理。

‧Twixor Developer平台協助客戶建立客製化對話解決方案

其中，組成Twixor CX Automation平台的兩大主要功能元件分別為：

‧Twixor Actionable Instant Messaging（AIM）：該產品為低程式碼、無程式碼（Low-code/No-code）的CX自動化平台，利用對話式AI和智慧流程自動化，企業可透過訊息傳遞管道自動執行任務並滿足客戶需求。它提供意圖辨識、多語言支援和豐富互動內容等功能。

‧Twixor CX Automation平台：該平台透過AI、自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）與資料分析，提供個人化支援和行銷活動管理等功能幫助企業與顧客建立關係。此外，也提供全通路聊天解決方案、智慧流程自動化和低程式碼∕無程式碼開發平台等功能。

Twixor致力於將以AI為基礎的聊天機器人嵌入至客戶體驗平台，因此需要強大的AI聊天引擎。有鑑於LLM在聊天方面展現的潛力，Twixor希望利用開源LLM強化其聊天功能。

Twixor面臨的LLM挑戰

運作LLM的成本相當高昂，尤其是針對高流量的應用程式。此外，擴充以LLM為基礎的聊天應用程式則是另一挑戰。隨著使用者需求增加，運作LLM所需的基礎設施和資源變得難以管理，必須在效能和成本效益之間取得平衡。

Twixor利用一些技巧打造更小、更高效率的模型，並實施快取（Caching）策略解決問題。Twixor從Hugging FaceAI社群既有的開源LLM開始，作為聊天應用程式的起點。若想有效地在聊天應用程式運用LLM，須謹慎考量成本管理，同時確保可擴充性。由於聊天是一種互動應用程式，回應時間和延遲是重要的特性，需要妥善因應。

Twixor CX應用程式可以在資料中心和邊緣運作，因此需要一種普遍且對客戶而言具備成本效益的硬體平台。他們原先預期可能需要使用GPU才能滿足應用程式的延遲需求，但如此一來將面臨高昂成本，且與部分邊緣使用案例不相容的問題。

Twixor的LLM之旅

Twixor踏入LLM和生成式AI的旅程，始於使用開源LLM建立高效率問答系統的目標。相關關鍵應用技術如表1所示。

Hugging Face

Hugging Face提供支援文字生成、評估和客製化的各種模型、工具和框架，為開源LLM生態系帶來許多貢獻。Hugging Face的開源LLM生態系具備全套模型、工具和框架，讓人們更容易取得先進AI功能，促進模型評估和客製化，鼓勵社群協作和創新。

Haystack LLM框架

Twixor選擇Haystack框架作為基礎，此開源Python框架專為以LLM驅動的自定義應用程式設計，提供了透過LLM和Transformer模型開發先進NLP系統所需的完整工具和元件。由Deepset開發的Haystack，使開發人員能夠更容易以NLP試驗最新模型，並於開發過程提供靈活性和易用性。

Intel Extension for Transformers（ITREX）

Intel Extension for Transformers（簡稱ITREX）協助最佳化及加速基於Transformer模型的工具套件，此套件在第4代Intel Xeon可擴充處理器（代號Sapphire Rapids）上運作特別有效。ITREX奠基於Intel Neural Compressor（簡稱INC）生態系，並與Hugging Face的Transformer和Optimum整合，在模型壓縮和最佳化方面提供無縫的使用者體驗。ITREX的主要功能包括支援各種基於Transformer的模型，例如Stable Diffusion、GPT-J-6B、GPT-NEOX、BLOOM-176B、T5和Flan-T5。另外，它也提供用於文字分類和情感分析等任務的端對端工作流程。

此工具套件支援包括Intel Data Center GPU Max Series（代號為Ponte Vecchio或PVC）和Intel Arc A-Series（Intel Arc）的Intel GPU上進行INT4精度推論，它還提供由Intel Gaudi 2、Intel CPU和GPU支援的可客製化聊天機器人框架，使用者可以透過外掛（Plugin）打造自己的聊天機器人。英特爾致力於經營開源生態系，尤其是AI領域，並持續與Hugging Face合作開發ITREX。

整體而言，ITREX是由英特爾推出的創新工具套件，提供一系列功能和最佳化方案，以強化英特爾硬體上以Transformer為基礎的模型效能，並關注AI技術的可取得性和普遍性。

Intel Extensions for PyTorch（IPEX）

Intel Extensions for PyTorch是專為英特爾硬體打造的效能最佳化套件（Package），可協助擴充PyTorch的功能。英特爾的硬體特性使效能達成最佳化，例如Intel Advanced Vector Extensions 512（Intel AVX-512）、Vector Neural Network Instructions（VNNI）以及Intel CPU上的Intel Advanced Matrix Extensions（Intel AMX）。

IPEX使PyTorch在Intel CPU和GPU上的效能達成最佳化，透過PyTorch XPU裝置在英特爾獨立GPU上輕鬆實現GPU加速。它也包含針對CPU和GPU的最佳化，如易於使用的Python API、應用於卷積神經網路（Convolutional Neural Networks， CNN）的Channels Last記憶體格式、支援BFloat16和Float16資料類型的Auto Mixed Precision（AMP）以及繪圖最佳化等功能。對於CPU而言，該擴充（Extension）會根據檢測到的指令集架構（ISA）自動將運算子分派至最佳化的底層核心。

IPEX支援LLM，並在生成式AI應用中越來越受歡迎。從版本2.1.0開始，即針對部分LLM導入最佳化。INT8 Quantization是此擴充提供的另一項功能，它提供內建的量化方法，為流行的深度學習模型提供良好的統計準確性，特別是在NLP和推薦系統。IPEX是開源的，並已經在GitHub上發布，使用者可在其中找到原始程式碼以及開發指南。

進行測試

Twixor在尋找適合其客戶聊天服務需求的最佳LLM時，評估了許多開源LLM。在評估過程中，Twixor向英特爾尋求協助；他們起初認為CPU無法執行LLM聊天功能以滿足他們對延遲的需求，因此傾向於使用NVIDIA GPU，在英特爾AI客戶工程團隊參與協助之後，針對模型的文字生成品質進行初步評估及比較，最終英特爾團隊推薦了經英特爾最佳化的NeuralChat 7B模型（圖1）。

圖1 NeuralChat-7b-v3在7B規模的LLM排行榜上排名第一。（2023年11月13日）

Twixor轉向採用NeuralChat-7B模型，以及另一個經過英特爾微調、基於Mistral AI的模型Neural-Chat-v3-1——這是來自開源資料集Open-Orca/SlimOrca中的mistralai/Mistral-7B-v0.1，在Intel Gaudi 2處理器上經過微調的70億參數LLM。該模型使用Direct Performance Optimization（DPO）方法與Intel/orca_dpo_pairs資料集保持一致。欲了解更多資訊，請參考Medium文章《The Practice of Supervised Fine-tuning and Direct Preference Optimization on Intel Gaudi2》。

最初的模型測試，是在雲端虛擬機器實例（VM Instance）上完成，包含8個通用CPU核心和32GB RAM。他們向英特爾提出，Twixor的聊天功能需要一個高效能平台。英特爾團隊向Twixor解釋第4代Intel Xeon可擴充處理器，以及英特爾AMX對於LLM使用案例的好處，並建議他們評估使用此平台。

在英特爾提供基於第4代Intel Xeon可擴充處理器的48核心CPU機器進行測試後，Twixor成功實現聊天應用程式前90個詞元（Tokens）的延遲低於6秒。

模型測試是在配備第4代Intel Xeon可擴充處理器的本地VMware vSphere虛擬機器上執行。虛擬機管理程式（Hypervisor）的詳細資訊是VMware ESXi 8.0.1 21495797，於QuantaGrid D54Q-2U伺服器上運作，該伺服器配備2顆Intel Xeon Platinum 8480處理器，每顆處理器擁有56核心支援超執行緒技術，共配備512GB的RAM。

初始測試結果如表2所示。48核心伺服器的延遲表現，處於Twixor為Bfloat16格式FastChat-T5模型所設定的服務等級協議（SLA）範圍內。根據上述結果，該公司決定接下來的測試僅以使用第4代Intel Xeon可擴充處理器的虛擬機配置進行。

英特爾說服Twixor以配備Intel AMX之第4代Intel Xeon可擴充處理器的不同組合，來評估經英特爾微調的Neuralchat-7B模型。

測試結果

在最佳化過程中，Twixor使用較低精度的資料類型，如INT4和INT8，大幅降低了推論延遲，在延遲降低方面實現了4倍的改善。因為較低精度對聊天準確性不會造成影響，Twixor選擇INT4作為最終基準測試的資料類型。表3顯示了針對INT4資料類型最佳化後的效能提升。

測試機器的規模大小

在證明NeuralChat-7B於INT4精度的效能與準確性表現良好後，團隊修改了VM大小，以觀察是否能進一步縮小48個vCPU的配置，以降低產品規格。以下是用於測試的VM配置：

‧第4代Intel Xeon可擴充處理器：48核心；240GB RAM

‧第4代Intel Xeon可擴充處理器：24核心；128GB RAM

‧第4代Intel Xeon可擴充處理器：12核心；64GB RAM

這類聊天應用程式的推論過程受限於CPU，因此這些機器只要配備超過特定容量記憶體，就不會對結果造成影響。此測試的用意在於，比對每種配置下前90個詞元的聊天延遲。

NeralChat-7B於第4代Intel Xeon可擴充處理器上的測試

共有配置1至配置3，測試結果如下：

配置1：於第4代Intel Xeon可擴充處理器上運作：48核心、240GB RAM

使用48核心的配置，測試前90個詞元的推論延遲，顯示多次運作的平均延遲為2.738秒，完全在可接受的範圍內（圖2）。

圖2 48核心虛擬機器的延遲測量。

配置2：於第4代Intel Xeon可擴充處理器上運作：24核心、128GB RAM

使用24核心的配置，測試前90個詞元的推論延遲，顯示多次運作的平均延遲為3.528秒，也完全在可接受的範圍內（圖3）。

圖3 24核心虛擬機器的延遲測量。

配置3：於第4代Intel Xeon可擴充處理器上運行：12核心、64GB RAM

使用12核心的配置，測試前90個詞元的推論延遲，顯示多次運作的平均延遲為5.210秒，此結果處於可接受範圍的上限，如圖4所示。

圖4 12核心虛擬機器的延遲測量。

測試結果顯示，有兩種經過測試的配置能為聊天的前90個詞元提供約3秒之可接受延遲，如表4所示。

結語

Twixor與英特爾間的合作，成功地將LLM部署於聊天應用程式，不僅符合甚至超越Twixor對效能的要求，也證明將第4代Intel Xeon可擴充處理器與英特爾AMX結合使用，是具備成本效益且功能強大的GPU替代方案，能夠提供低延遲、高準確度的聊天機器人互動。

該解決方案的價值主張在於可提供企業級的客戶服務自動化，同時降低基礎設施成本、提升可擴充性。運用最佳化的硬體和軟體，Twixor能夠強化其客戶服務產品，為企業提供市場競爭優勢。此外，這項研究也證明了利用CPU處理要求嚴苛之AI工作負載的潛力，並為更多企業採用AI技術，也不必負擔與GPU相關的高昂成本鋪路。

＜本文作者：王宗業，美商英特爾公司網路暨邊緣運算事業群平台研發協理，負責Intel Edge AI平台生態系統的推廣，帶領過智慧零售、智慧製造、智慧交通與智慧醫療等專案的開發。在20多年的軟硬體開發、推廣、客戶支援經驗中，含括嵌入式系統、智慧型手機、物聯網、Linux及開源軟體、AI硬體加速器在影像與自然語言處理等領域，並擔任過台灣人工智慧學校經理人班、技術領袖班與Edge AI專班的講師，以及大專院校的深度學習課程業師。＞