活用手機軟體封包檢測　可疑App傳輸無所遁形

智慧型手機中資料的安全及隨之而生的犯罪逐漸受到重視，因此相關的防毒軟體和病毒檢測軟體之開發及運用，在未來一定會有長足的發展，有鑑於此，本文將對便於取得之手機封包擷取軟體進行比較，找出其中何者功能最優秀操作較方便。

近來通訊軟體詐騙或手機資訊洩漏頻頻發生，由於網際網路的匿名性，要抓到真正藏於幕後的兇手相當困難。隨著智慧型手機的推出與普及，與智慧型手機相關的犯罪應運而生，不論是重要資料的盜竊，或利用通訊軟體進行的詐騙都相當嚴重。雖然智慧型手機鑑識與網路鑑識相類似，但還是有些許差異，因此其相關的運用仍須熟識。

圖1 知名企業Seahawk遭到中間人攻擊及ARP欺騙導致營業秘密外洩。（資料來源:http://www.netadmin.com.tw/article_content.aspx?sn=1711010007&jump=1）

圖2 罪犯利用通訊軟體進行詐騙。

在層出不窮的網路犯罪之下，要找出幕後黑手非常困難，如圖1～2所示，但藉由網路封包檢測，犯人將無所遁形、難逃法網，得以知道何者為一般封包，何者為惡意封包，藉由封包標頭內的來源位置找出藏於幕後的犯人，因此檢測網路封包的能力就變得相當重要，對資訊安全人員來說，網路封包檢測是相當基礎的能力，也是必須擁有的技能。

背景知識說明

以下先針對手機通訊軟體封包做概論說明，接著介紹與其相關的軟體工具，最後則為手機App檢測作為探索。

何謂「封包」

本文主題是將手機封包後進行檢測，不過到底甚麼叫做封包？封包是由用戶數據和管理資訊組成，網路將數據傳遞到目標。類似於從郵局發送的包裹上註明的地址一樣，只有提供給網路這些資訊，網路（郵局）才能把封包（包裹）往正確的地址傳送，所以要檢測前，將所有要檢測的應用程式封包起來，使用者就可以看見很多有關於傳輸方的許多資訊。

智慧型手機軟體封包之工具及技術

近來網路上已有多種軟體封包程式，本文以Packet Capture、Packet Sniffer Capture、tPacketCapture這三種來做介紹與比較，以下為其介紹：

Packet Capture易於使用，支援各種常見的格式，擁有擷取單一應用程式封包的功能，而且封包詳細資訊中的TEXT和HEX轉換能就單一封包進行轉換，在使用上也能將封包後的資訊直接於應用程式中檢閱，如圖3所示。

圖3 Packet Capture操作介面。

Packet Sniffer Capture操作方式與前者相似，也支援各種常見的格式，但只能將應用程式一次封包，沒有單一擷取的功能，如圖4所示。

圖4 Packet Sniffer Capture操作介面。

tPacketCapture操作介面與前兩者不同，然而封包程式出來後的資訊也需要再開啟其他的應用程式，才能夠查看檔案資訊，如圖5所示。

圖5 tPacketCapture操作介面。

表1以Packet Capture、Packet Sniffer Capture、tPacketCapture來做比較，說明三種不同應用程式的差異性。

經過表1比較後，本文決定使用Packet Capture作為實驗工具，使用者更能夠清楚了解查詢方向，有效地減少搜尋時間。

Packet Capture實際操作

接著，示範如何執行Packet Capture進行應用程式封包程序，以及擷取單一應用程式封包的功能。

進行應用程式封包程序

在琳琅滿目的手機封包工具中，這裡選擇操作簡易、執行快速的Packet Capture來對應用程式封包，先點擊一下右上角的播放鈕，如圖6所示。

圖6 點擊播放鈕。

點擊後，手機裡的應用程式將會開始封包，如圖7所示，目前的操作是不特別指定應用程式封包。

圖7 開始進行封包擷取。

接下來，即可進入觀看封包後的應用程式，所有的資訊都在裡面，如圖8所示，常用的通訊軟體以及手機程式也會全部顯示出來。再來就能看到每筆資訊，如圖9～10所示，封包資料得以TEXT方式與HEX方式呈現，可以說是相當便利。

圖8 檢視封包中的應用程式。

圖9 封包資料以TEXT方式呈現。

圖10 封包資料以HEX方式呈現。

擷取單一應用程式封包的功能

此手機封包程式有個方便的功能，就是可以點選單一應用程式作為封包。點擊右上角播放鈕裡含數字1的圖示，能夠更便利地找尋到想要的資料，如圖11所示。

圖11 顯示單一查詢後的結果。

實例情境演練

台安公司營業部主管甲因日常業務繁雜且難以處理而感到困擾，假日上網時發現有一個新的應用程式A對於處理他的日常業務有幫助，於是將其載於智慧型手機中，之後也覺得使用起來相當方便，時常利用其處理日常業務。 數月後，公司之競爭對手不知為何於商案洽談及商品開發方面處處取得優勢，不但搶先宣布最新的商品，於競標時也都以些微的差距勝過公司原定之競標價格，董事長乙原以為只是巧合，故未積極處理，但隨著公司虧損越來越大，董事長乙開始覺得是有人刻意所為，為維護公司利益，決定請網路維護部門處理。

調查人員懷疑是營業部職員洩漏公司內部的商業資訊，用以換取自身利益，但經過調查營業部職員及其電腦後，並未找到相關的證據，正當搜尋未果而案情難以進展時，調查人員想起最近學習使用的智慧型手機封包擷取應用程式，於是利用此應用程式調查所有營業部職員的手機封包，發現營業部主管甲的某應用程式A一直送出怪異的封包。經過調查之下，找出接收怪異封包的IP地址，如圖12所示，循線找出一直利用應用程式A來竊取他人個資，用以換取金錢的詐欺者。

圖12 封包裡許多資料都是逮捕犯人的重要資訊。

結語

智慧型手機發展至今，已經衍生出相當多的功能，不但能在手機使用Word、PPT、Excel、上網查資料及下載檔案，因應通訊軟體的誕生，人們的通訊方式也有了極大的轉變。在不遠的未來，智慧型手機不但能做到大部分電腦能做到的事，還能進一步發展出其他更方便、更有用的功能，因為智慧型手機的普及，越來越多人用來儲存重要資料，一旦其中的資料遺失或遭到竊取將會造成重大的損失。相應於智慧型手機的快速發展，非法份子開始將目光移向這塊新興領域，開始著手研究新型態的犯罪手法，藉由智慧型手機通訊軟體的詐騙、用手機鏡頭偷拍後進行勒索或竊取手機資訊的事件也層出不窮，為抓到藏匿於幕後的犯人，智慧型手機的相關鑑識技術也應該開始發展且必須受到重視。

＜本文作者：台灣E化資安分析管理協會（ESAM, http://esam.nctu.me/esam/） 2018年創立，從事E化資訊安全的分析管理與學術研究，並與政府、產學及國際資安機構交流與合作，推廣資訊安全應用與發展，協助企業、產業評估資安分析與風險為宗旨/亞東技術學院Multimedia Processing and Security LAB（MPS Lab）2016年創立，由黃正達老師率領成員們致力數位多媒體應用與研究，其領域包含但不限於影像處理、醫學影像、多媒體安全、數據分析。＞