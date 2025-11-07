突破企業智慧應用　助力內部智能化決策

瀚錸科技 OCI Oracle Cloud Infrastructure RAG 工作流程自動化 Workflow 人工智慧代理 AI代理 AI Agent

隨著企業數位轉型需求不斷升級，瀚錸科技全新 AI Agent Portal，建置於 Oracle Cloud Infrastructure（OCI）Autonomous Database（ADB）上，並採用最先進的RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術，整合類似n8n的自動化工作流程，提供企業內部即時智能化應用解決方案。

全新AI Agent Portal將企業內部資料與文件透過RAG技術進行語意搜尋與智能分析，並結合自定義Workflow系統，自動化處理內部流程。系統核心架構包括： OCI ADB：作為安全、高效能資料庫核心，確保企業資料一致性與高可用性

RAG系統：支援多源資料檢索，生成精準智慧建議

Workflow自動化：類似n8n的低代碼拖拽式設計，企業可自定義流程

AI Agent Portal：對話式應用介面，員工可即時查詢、決策與操作 主要功能 企業資料與文件智能檢索與摘要

自動生成決策建議與報告

工作流程自動化，支援ERP、CRM、IT系統整合

多使用者管理與權限控管，保障資料安全

API支援，便於跨系統調用與擴展 瀚錸科技強調，透過OCI ADB + RAG + Workflow的整合，企業可大幅提升資訊利用效率與決策智慧化，讓內部AI Agent不只是對話工具，更是全方位的智慧助理。

分享







