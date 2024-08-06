Progress 強化 WAF 功能　助企業直覺式保護網頁應用程式

Progress宣布推出Progress LoadMaster 360的強大增強功能的最新版本。以雲端為基礎的統一應用交付平台的增強功能，可協助企業保護網頁應用程式免受日益複雜的網路攻擊，並為客戶提供最佳的應用程式體驗。

最新發佈的版本中，Progress為企業提供增強的網頁應用防火牆（WAF），該產品可提供改進的安全洞察、減少WAF配置和調整所需的時間，並輕鬆識別誤報的合法應用程式流量。透過智慧AI運作的誤報識別和智慧規則調整，LoadMaster 360使企業能夠更輕鬆地保護其應用程式。

Web應用程式讓試圖利用漏洞且未經授權存取敏感資訊的惡意行為者，提供極具吸引力的目標。啟用所有基於開放式Ｗeb應用程式安全（OWASP）的WAF過濾器，可能會無意間阻止合法用戶並影響應用程式的效能，但未經謹慎評估下禁用相同的過濾器，會使應用程式容易受到攻擊。LoadMaster 360透過提供基於智慧流量分析的精確WAF配置和調優，協助企業在兩個極端決策間找到適當的平衡點。

Progress基礎設施管理執行副總裁兼總經理Sundar Subramanian表示，為了應對現今不斷變化日益複雜的網路威脅，基礎設施團隊需要智慧且先進的技術，能夠精確過濾、監控和阻止惡意流量且不影響營運。隨著最新發布的LoadMaster 360，提供強大的技術，該技術與其他應用程式安全功能，如單一登入（single sign-on）和預認證（pre-authentication）等結合，可協助企業應對網路威脅並保持應用的高性能。

識別誤報攻擊是極具挑戰性且耗時的工作，尤其不是安全專家。透過存取LoadMaster 360中的詳細資料，可以更輕鬆地配置和自定義LoadMaster WAF技術，並僅在潛在安全問題發生時快速識別。透過負載平衡、WAF保護、監控和調整等強大組合，LoadMaster 360用戶可以控制應用程式交付，為終端用戶提供最佳的應用程式效能體驗。

不論企業規模大小，LoadMaster 360都可以提供必要的控制和見解洞察力，以維持應用程式優化效能，並為使用者提供最佳的應用體驗。作為雲端服務，LoadMaster 360提供單一介面來管理與LoadMaster工作負載相關的應用程式交付效能、安全性和配置。