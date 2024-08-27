APMIC 進軍美國市場　助全球企業邁向 AI 轉型

隨著ChatGPT的出現，生成式AI浪潮迅速席捲全球，其各項應用和無限可能不僅為產業帶來全新變革，更成為全球資本市場、科技巨頭到AI新創，甚至是政府間最熱議的話題。獲NVIDIA認證的台灣唯一生成式AI獨立軟體供應商，企業自主AI解決方案APMIC宣布正式進軍美國，將其自行研發、屢獲肯定的大型語言模型「CaiGunn開講」引進北美市場，以「讓每間企業都擁有能力打造自己的AI大腦、使人人都能輕鬆參與AI時代」為願景，全力協助全球企業邁向AI轉型。

APMIC創立於2017年，是一間以自然語言理解（NLU）核心技術出發，由Google Developer Experts（GDE）認證機器學習專家吳柏翰（Jerry Wu）及一群對AI技術充滿熱情的團隊所成立。專精於自然語言處理技術，APMIC提供的企業級解決方案旨在為企業打造自身專屬的AI數位大腦，建置完成後，員工能用直覺或是對話式的方式使用，讓每一個員工都能輕鬆運用AI，協助提高客戶服務、文字分析和文件審查等各方面的效率，推出以來屢獲世界級科技公司肯定。

創立七年，APMIC已是NVIDIA唯一指名為生成式AI獨立軟體供應商（ISV）策略合作夥伴的公司，也是Google機器學習個案中唯一獲選台灣團隊。APMIC今日亦宣布全新品牌定位，希望各界對其認識不再是「亞太智能機器（Asia Pacific Machine Intelligence Company）」，而是全球「企業自主AI解決方案領導品牌」。

APMIC創辦人暨執行長Jerry表示，APMIC所提供給企業客戶的大型語言模型每月處理百萬次的AI互動，深刻理解企業在面臨AI轉型時所面臨的痛點。相信讓企業內部更多人能夠參與AI世界，不需要任何程式編寫或數據處理知識也能輕鬆使用，更是企業迎戰AI時代的關鍵思維。

據市調公司P&S Intelligence的數據顯示，自然語言理解2024年的全球市場規模為189億美元，而2030年預估可達803億美元，複合增長率高達27.2%，預計北美市場將會是需求最大的市場。除看準美國對AI技術，尤其是以自然語言理解為核心的龐大技術需求外，APMIC也看好企業將大型語言模型導入地端的市場，認為讓AI模型透過系統整合真正落地的方案是這個時代所需。故APMIC已與Dell、HPE等合作夥伴攜手，將其AI伺服器與「CaiGunn開講」軟硬整合，再加上NVIDIA提供的算力，達到地端應用的黃金三角，持續協助客戶更加便利且深入地使用AI。

做為NVIDIA Inception新創計畫的一員，APMIC在2024 NVIDIA GTC中受邀發表CaiGunn產品，成為台灣唯二獲選參與新創簡報（Startup Pitches）的團隊之一，現場亦僅有兩家新創團隊投入於自然語言理解技術的相關產品研發。透過NVIDIA與全球經銷夥伴的協助、支持下，APMIC將進軍美國市場，與產業生態夥伴共同為各企業發展自主的大型語言模型。

「CaiGunn開講」（取自閩南語「聊天」的發音）是APMIC台灣團隊自行打造的在地化大型語言模型與平台框架，企業人員只要將現有的文章、網站或是文件資料上傳，不需撰寫任何程式，就能打造出打造最聰明且接地氣的的企業AI大腦，每個員工都能一鍵套用、並輕鬆用對話的方式使用AI工具。「CaiGunn開講」目前已經獲得包含Google、台北市政府、恩益禧（NEC）、台塑生醫、中國信託銀行及亞太電信等800多家橫跨健康、製造、金融、航空、零售等產業採用，可為企業服務效率提升超過30%。

CaiGunn開講是2023年全台唯一上榜全球知名開源語言模型平台Hugging Face百大排名的模型，今（2024）年，CaiGunn開講平台也於今年首發新增「台灣之光」、專為台灣人打造的最新繁體中文大型語言模型「CaiGunn-TAME」，採用NIMs（NVIDIA的加速推理微服務），不僅能提快速擴展服務外，也同時支援獨家研發的CaiGunn檢索增強生成（C-RAG），以讓AI更符合台灣人的語境和文化脈絡，並進行相關應用支援。

APMIC已在今年3月獲得100萬美元（約新台幣3,000萬元）的Pre-A輪資金挹注，並預計在今年9月啟動新一輪的募資計劃，在深耕台灣的基礎上，獲得的資金挹注將用於持續拓展海外市場佈局、強化在地化大型語言模型的資料輸入、訓練、驗證和部署能力、招募優秀人才並逐步擴大團隊規模。